Skincare virou rotina: mais da metade dos brasileiros cuida da pele todos os dias

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Viralização de rotinas de skincare atrai jovens nas redes, mas especialistas alertam para os riscos do uso excessivo de produtos. Confira!

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A rotina de cuidados com a pele ganhou espaço entre os brasileiros. Segundo estudo realizado pela Opinion Box, a pedido do Grupo MedSystems, 57% dos brasileiros das classes A, B e C mantêm hábitos diários de skincare.

Entre eles, 2 em cada 3 jovens adultos de 21 a 29 anos, da Geração Z, dedicam mais tempo a esses cuidados.

O comportamento acompanha a popularização da chamada “SkinTok”, comunidade do TikTok que reúne e viraliza conteúdos sobre skincare, influenciando o consumo de produtos e as tendências de beleza, principalmente entre os mais jovens.

Para Maria Cecília Barbosa, profissional de Estética e docente do curso na Estácio, a expansão desses hábitos está diretamente ligada à influência das redes sociais.

“Com o aumento do uso das redes sociais, a busca pela pele perfeita e pelos cuidados com a pele cresceu muito. Isso trouxe uma nova rotina, conhecida como skincare”, afirma.

Rotina de skincare não precisa ser complexa

Apesar da popularização dos cuidados com a pele, a especialista alerta que nem todas as práticas divulgadas na internet têm comprovação científica. A adoção de métodos inadequados pode provocar irritação, sensibilidade e danos à barreira cutânea.

“O uso de produtos que não são indicados para o tipo de pele é o erro mais comum. Por isso, é fundamental fazer uma avaliação adequada com profissional antes de escolher os cosméticos”, orienta Maria Cecília.

Segundo ela, uma rotina eficaz pode ser simples. Durante o dia, a recomendação é utilizar um sabonete para higienização, hidratante ou antioxidante, como a vitamina C, e protetor solar.

À noite, um ácido pode ser incluído quando houver necessidade, além da remoção completa da maquiagem e da higienização da pele. O aparecimento frequente de acne, excesso de oleosidade e manchas solares também merece atenção.

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“O surgimento frequente de acne, excesso de oleosidade e manchas solares indicam que algo não está funcionando corretamente”, destaca.

Protetor solar está entre os principais cuidados

O levantamento mostra ainda que o uso de protetor solar está entre os hábitos mais comuns. O produto é citado por 48% das pessoas que mantêm uma rotina de cuidados com a pele.

Para Maria Cecília, o índice é positivo, especialmente em regiões com maior exposição solar, como o Nordeste. “O papel do protetor solar é proteger a pele contra a radiação ultravioleta (UVA e UVB), principais causas de manchas e câncer de pele”, explica.

A especialista ressalta, porém, que a proteção depende do uso adequado. “É essencial reaplicar o protetor a cada duas horas, especialmente após mergulho ou sudorese, além de usar o fator de proteção ideal, que deve ser no mínimo 30 FPS”, orienta.

