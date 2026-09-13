Skincare virou rotina: mais da metade dos brasileiros cuida da pele todos os dias
Viralização de rotinas de skincare atrai jovens nas redes, mas especialistas alertam para os riscos do uso excessivo de produtos. Confira!
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A rotina de cuidados com a pele ganhou espaço entre os brasileiros. Segundo estudo realizado pela Opinion Box, a pedido do Grupo MedSystems, 57% dos brasileiros das classes A, B e C mantêm hábitos diários de skincare.
Entre eles, 2 em cada 3 jovens adultos de 21 a 29 anos, da Geração Z, dedicam mais tempo a esses cuidados.
O comportamento acompanha a popularização da chamada “SkinTok”, comunidade do TikTok que reúne e viraliza conteúdos sobre skincare, influenciando o consumo de produtos e as tendências de beleza, principalmente entre os mais jovens.
Para Maria Cecília Barbosa, profissional de Estética e docente do curso na Estácio, a expansão desses hábitos está diretamente ligada à influência das redes sociais.
“Com o aumento do uso das redes sociais, a busca pela pele perfeita e pelos cuidados com a pele cresceu muito. Isso trouxe uma nova rotina, conhecida como skincare”, afirma.
Rotina de skincare não precisa ser complexa
Apesar da popularização dos cuidados com a pele, a especialista alerta que nem todas as práticas divulgadas na internet têm comprovação científica. A adoção de métodos inadequados pode provocar irritação, sensibilidade e danos à barreira cutânea.
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“O uso de produtos que não são indicados para o tipo de pele é o erro mais comum. Por isso, é fundamental fazer uma avaliação adequada com profissional antes de escolher os cosméticos”, orienta Maria Cecília.
Segundo ela, uma rotina eficaz pode ser simples. Durante o dia, a recomendação é utilizar um sabonete para higienização, hidratante ou antioxidante, como a vitamina C, e protetor solar.
À noite, um ácido pode ser incluído quando houver necessidade, além da remoção completa da maquiagem e da higienização da pele. O aparecimento frequente de acne, excesso de oleosidade e manchas solares também merece atenção.
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“O surgimento frequente de acne, excesso de oleosidade e manchas solares indicam que algo não está funcionando corretamente”, destaca.
Protetor solar está entre os principais cuidados
O levantamento mostra ainda que o uso de protetor solar está entre os hábitos mais comuns. O produto é citado por 48% das pessoas que mantêm uma rotina de cuidados com a pele.
Para Maria Cecília, o índice é positivo, especialmente em regiões com maior exposição solar, como o Nordeste. “O papel do protetor solar é proteger a pele contra a radiação ultravioleta (UVA e UVB), principais causas de manchas e câncer de pele”, explica.
A especialista ressalta, porém, que a proteção depende do uso adequado. “É essencial reaplicar o protetor a cada duas horas, especialmente após mergulho ou sudorese, além de usar o fator de proteção ideal, que deve ser no mínimo 30 FPS”, orienta.