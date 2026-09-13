5 exercícios de Pilates para fortalecer o corpo todo em poucos minutos
Pratique 5 exercícios de Pilates para fortalecer o corpo todo em poucos minutos e transformar sua rotina com energia. Descubra como!
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O Pilates é uma modalidade que combina força, equilíbrio, mobilidade e controle dos movimentos.
Por trabalhar diferentes grupos musculares ao mesmo tempo, alguns exercícios podem ser incluídos em uma rotina curta para movimentar o corpo todo sem precisar passar muito tempo treinando.
Além de fortalecer braços, pernas, abdômen e glúteos, a prática também pode contribuir para melhorar a consciência corporal e a estabilidade.
5 movimentos de Pilates que podem fazer parte de uma sequência rápida
1. Ponte
A ponte é um exercício clássico para trabalhar principalmente glúteos, pernas e região do core. Deite-se de barriga para cima, dobre os joelhos e mantenha os pés apoiados no chão.
Contraia o abdômen e eleve o quadril lentamente. Depois, desça de forma controlada, sem fazer movimentos bruscos.
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2. Swimming
O Swimming trabalha a musculatura das costas, glúteos, braços e abdômen, além de exigir coordenação. Deite-se de barriga para baixo, com braços e pernas estendidos.
Eleve levemente um braço e a perna oposta e alterne os lados de maneira controlada. Mantenha o pescoço confortável durante todo o movimento.
3. Prancha
A prancha é uma opção para ativar o abdômen, braços, ombros, costas e pernas. Apoie as mãos ou antebraços no chão e estenda as pernas, mantendo o corpo alinhado.
Contraia o abdômen e permaneça na posição pelo tempo que conseguir manter a postura corretamente.
4. Single Leg Stretch
Esse movimento é bastante utilizado para fortalecer o abdômen e trabalhar o controle do quadril e das pernas.
Deite-se de barriga para cima e eleve as pernas. Traga uma delas em direção ao peito enquanto mantém a outra estendida, alternando os lados. Faça o movimento lentamente e mantenha o abdômen ativado.
5. Agachamento com elevação dos braços
A combinação trabalha principalmente pernas e glúteos, enquanto a elevação dos braços acrescenta movimento para os membros superiores e exige maior controle do tronco.
Fique em pé com os pés afastados na largura dos quadris. Flexione os joelhos e leve o quadril para trás, como se fosse sentar. Ao subir, estenda o corpo e eleve os braços. Repita de forma controlada.
Como montar uma sequência rápida?
Para uma rotina de poucos minutos, é possível realizar os cinco exercícios em sequência, respeitando o próprio condicionamento físico.
O mais importante é priorizar qualidade do movimento, respiração e controle corporal, em vez de tentar fazer o maior número de repetições possível.
Quem está começando pode realizar menos repetições e aumentar gradualmente conforme ganhar segurança e resistência. A regularidade também é importante para perceber os benefícios do fortalecimento.
Se algum movimento provocar dor, especialmente dor aguda ou diferente do esforço muscular esperado, interrompa a atividade. Pessoas com lesões ou limitações físicas devem buscar orientação profissional antes de iniciar uma nova rotina de exercícios.