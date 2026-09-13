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Comportamento | Notícia

5 exercícios de Pilates para fortalecer o corpo todo em poucos minutos

Pratique 5 exercícios de Pilates para fortalecer o corpo todo em poucos minutos e transformar sua rotina com energia. Descubra como!

Por Eduarda Barreto Publicado em 13/09/2026 às 12:27
Mulher praticando Pilates
Mulher praticando Pilates - Magnific

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O Pilates é uma modalidade que combina força, equilíbrio, mobilidade e controle dos movimentos.

Por trabalhar diferentes grupos musculares ao mesmo tempo, alguns exercícios podem ser incluídos em uma rotina curta para movimentar o corpo todo sem precisar passar muito tempo treinando.

Além de fortalecer braços, pernas, abdômen e glúteos, a prática também pode contribuir para melhorar a consciência corporal e a estabilidade. 

5 movimentos de Pilates que podem fazer parte de uma sequência rápida

1. Ponte

A ponte é um exercício clássico para trabalhar principalmente glúteos, pernas e região do core. Deite-se de barriga para cima, dobre os joelhos e mantenha os pés apoiados no chão.

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Contraia o abdômen e eleve o quadril lentamente. Depois, desça de forma controlada, sem fazer movimentos bruscos.

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2. Swimming

O Swimming trabalha a musculatura das costas, glúteos, braços e abdômen, além de exigir coordenação. Deite-se de barriga para baixo, com braços e pernas estendidos.

Eleve levemente um braço e a perna oposta e alterne os lados de maneira controlada. Mantenha o pescoço confortável durante todo o movimento.

3. Prancha

A prancha é uma opção para ativar o abdômen, braços, ombros, costas e pernas. Apoie as mãos ou antebraços no chão e estenda as pernas, mantendo o corpo alinhado.

Contraia o abdômen e permaneça na posição pelo tempo que conseguir manter a postura corretamente.

4. Single Leg Stretch

Esse movimento é bastante utilizado para fortalecer o abdômen e trabalhar o controle do quadril e das pernas.

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Deite-se de barriga para cima e eleve as pernas. Traga uma delas em direção ao peito enquanto mantém a outra estendida, alternando os lados. Faça o movimento lentamente e mantenha o abdômen ativado.

5. Agachamento com elevação dos braços

A combinação trabalha principalmente pernas e glúteos, enquanto a elevação dos braços acrescenta movimento para os membros superiores e exige maior controle do tronco.

Fique em pé com os pés afastados na largura dos quadris. Flexione os joelhos e leve o quadril para trás, como se fosse sentar. Ao subir, estenda o corpo e eleve os braços. Repita de forma controlada.

Como montar uma sequência rápida?

Para uma rotina de poucos minutos, é possível realizar os cinco exercícios em sequência, respeitando o próprio condicionamento físico.

O mais importante é priorizar qualidade do movimento, respiração e controle corporal, em vez de tentar fazer o maior número de repetições possível.

Quem está começando pode realizar menos repetições e aumentar gradualmente conforme ganhar segurança e resistência. A regularidade também é importante para perceber os benefícios do fortalecimento.

Se algum movimento provocar dor, especialmente dor aguda ou diferente do esforço muscular esperado, interrompa a atividade. Pessoas com lesões ou limitações físicas devem buscar orientação profissional antes de iniciar uma nova rotina de exercícios.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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