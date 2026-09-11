Treino de Glúteos: entenda a importância dos músculos para o movimento e o esporte

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O treino de glúteos vai além da estética, fortalecendo a estabilidade, hipertrofia, reabilitação e o desempenho esportivo. Saiba mais!

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Durante muito tempo, o treino de glúteos esteve associado principalmente à estética. Exercícios como agachamento, elevação pélvica e extensões de quadril se tornaram comuns nas academias para quem busca mais definição e volume muscular.

Mas a função dessa musculatura vai muito além da aparência. Os glúteos participam de movimentos essenciais, como caminhar, correr, saltar, estabilizar a pelve e produzir força.

Para o profissional de Educação Física Elton Alves, compreender essa musculatura de forma integrada é fundamental para montar um treinamento seguro e eficiente.

“O glúteo não deve ser enxergado apenas como um músculo relacionado à estética. Ele participa diretamente da estabilidade do quadril, do controle da pelve e da produção de força ", comenta.

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“Quando entendemos essa musculatura dentro do movimento, conseguimos planejar um treinamento muito mais eficiente e adequado ao objetivo de cada pessoa”, explica Elton.

Afinal, quantos glúteos existem?

Treino de Glúteos - Divulgação

Apesar de ser comum falar em “glúteo” no singular, a região é formada principalmente por três músculos: glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo.

O glúteo máximo é o maior e mais superficial dos três. Atua principalmente na extensão do quadril e também contribui para a rotação externa e a estabilidade da região. Por isso, participa de ações como correr, saltar, subir escadas e levantar-se.

Já o glúteo médio é o principal abdutor do quadril e tem papel importante na estabilização da pelve durante movimentos como caminhar e correr.

O glúteo mínimo também participa da abdução e do controle rotacional, contribuindo para a estabilidade do quadril e o alinhamento do membro inferior. Como os músculos apresentam funções diferentes, o treinamento também precisa considerar objetivos específicos.

“Não existe um único exercício capaz de atender a todas as necessidades do glúteo. O planejamento precisa considerar o objetivo, o nível de treinamento, a capacidade de movimento e a demanda que aquela pessoa terá no dia a dia ou no esporte”, ressalta Elton.

Quando o glúteo deixa de cumprir sua função

Fraqueza, déficit de coordenação ou menor capacidade de produzir força podem fazer com que o corpo recorra a estratégias compensatórias durante os movimentos. Essas alterações podem modificar a mecânica do quadril, da pelve, dos joelhos ou da coluna.

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Em determinadas situações, por exemplo, outros músculos podem participar mais intensamente da extensão do quadril. Em movimentos com apoio em uma perna, alterações na ativação dos glúteos também podem estar associadas a mudanças no posicionamento do quadril e do joelho.

Isso não significa que toda dor no joelho, quadril ou região lombar tenha origem nos glúteos. No entanto, alterações na função e no controle dessa musculatura podem participar de alguns quadros e precisam ser avaliadas dentro do contexto individual.

“Quando uma musculatura não consegue cumprir adequadamente sua função, o corpo busca outras estratégias para realizar o movimento. Por isso, não devemos olhar apenas para o local onde existe um desconforto. É necessário observar o movimento como um todo”, afirma Elton.

Reabilitação também envolve controle do movimento

Na reabilitação, o trabalho com os glúteos nem sempre começa com grandes cargas. Dependendo da condição e da fase do processo, pode ser necessário desenvolver mobilidade, consciência corporal, controle motor e estabilidade antes de aumentar a exigência mecânica.

Um exercício simples, realizado com qualidade e controle, pode ser mais adequado em determinado momento do que uma atividade avançada executada sem domínio técnico.

A progressão acontece conforme a capacidade do indivíduo aumenta, avançando para movimentos mais complexos e próximos das demandas funcionais ou esportivas.

“Na reabilitação, fortalecer é importante, mas nem sempre suficiente. A progressão costuma funcionar melhor quando considera controle motor, posicionamento, demanda mecânica e a transição de exercícios mais estáveis para tarefas em apoio unilateral e mais próximas das demandas funcionais”, explica.

No esporte, força precisa virar movimento

Se na academia os glúteos costumam ser associados à hipertrofia, no esporte a musculatura também é importante para corridas, saltos, acelerações, desacelerações e mudanças de direção.

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Ter força em determinado exercício não significa, necessariamente, conseguir aplicá-la de maneira eficiente durante uma atividade esportiva. Coordenação, estabilidade, potência e especificidade do treinamento também precisam ser desenvolvidas.

“No esporte, não basta pensar em quanto de força o glúteo consegue produzir. É preciso considerar quando e como essa força será utilizada. Correr, saltar ou mudar de direção exige integração entre diferentes segmentos do corpo”, destaca Elton Alves.

Ativação muscular não é sinônimo de resultado

Treino de Glúteos - Divulgação

A popularização dos treinos de glúteos também aumentou a oferta de exercícios e métodos que prometem uma grande “ativação” muscular. Porém, sentir o músculo trabalhando não significa necessariamente produzir uma adaptação relevante de força ou hipertrofia.

Exercícios com menor carga podem ser úteis em determinadas fases, como aprendizagem motora, aquecimento ou reabilitação.

Para ganhar força e massa muscular, porém, é necessário oferecer estímulo suficiente e trabalhar com progressão ao longo do tempo.

“Ativação muscular é apenas uma parte da história. Se o objetivo é hipertrofia ou ganho de força, precisamos de estímulo progressivo. O exercício deve fazer sentido dentro do planejamento e não apenas porque provoca uma sensação intensa de queimação”, pontua Elton.

A estética continua sendo um objetivo

A função não precisa substituir a estética. Para muitas pessoas, aumentar o volume dos glúteos, melhorar o contorno corporal ou desenvolver a musculatura é justamente a principal motivação para treinar.

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Exercícios como hip thrust, agachamentos, leg press e diferentes formas de extensão do quadril podem fazer parte de programas voltados à hipertrofia.

O resultado, porém, não depende de um exercício “milagroso”, mas de fatores como volume de treinamento, intensidade, progressão, amplitude de movimento, alimentação, sono e consistência.

Por isso, mais importante do que buscar o “melhor exercício para o glúteo” é identificar quais movimentos são mais adequados ao objetivo e às características de cada pessoa.

Mais do que estética

Os glúteos participam da estabilidade da pelve, produção e transferência de força, controle dos membros inferiores, reabilitação e desempenho esportivo.

Caminhar, correr, agachar, saltar, mudar de direção e sustentar o corpo em uma perna são ações que dependem da participação coordenada dessa musculatura.

“Quando treinamos glúteos pensando apenas no espelho, enxergamos uma parte muito pequena do potencial dessa musculatura.

Quando pensamos em função, conseguimos conectar estética, força, desempenho, qualidade de movimento e prevenção de problemas relacionados à sobrecarga”, finaliza Elton Alves.

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No fim, o objetivo do treino pode variar: correr melhor, saltar mais alto, retornar ao esporte, melhorar a estabilidade ou ganhar massa muscular. Justamente por isso, a escolha dos exercícios e a progressão devem ser individualizadas.

