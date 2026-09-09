4 exercícios de Pilates para aliviar a dor nas costas e melhorar a postura

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Pratique 4 exercícios de Pilates simples para aliviar a dor nas costas, melhorar sua postura e recuperar a qualidade de vida. Confira!

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Passar muitas horas sentado, trabalhar diante do computador ou manter uma rotina com pouco movimento pode favorecer dores e desconfortos nas costas.

Além disso, hábitos posturais inadequados podem aumentar a tensão muscular e dificultar a mobilidade da coluna. Nesse contexto, o Pilates pode ser um aliado para quem busca fortalecer a musculatura do abdômen e das costas, melhorar a consciência corporal e trabalhar a postura.

Os movimentos são, em geral, realizados de maneira controlada, com atenção à respiração e ao alinhamento do corpo.

Vale lembrar, porém, que dor nas costas pode ter diferentes causas. Por isso, os exercícios não substituem a avaliação de um profissional de saúde, especialmente quando a dor é intensa, persistente ou acompanhada de outros sintomas.

4 movimentos de Pilates que vão ajudar com dores nas costas

1. Ponte

A ponte é um exercício bastante utilizado no Pilates para trabalhar glúteos, região posterior das pernas e musculatura responsável pela estabilização da pelve e da coluna.

Como fazer:

Deite-se de barriga para cima, com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão;

Mantenha os braços ao lado do corpo;

Contraia suavemente o abdômen;

Eleve o quadril de maneira lenta, formando uma linha confortável entre os joelhos, quadris e ombros;

Segure por alguns segundos;

Desça devagar, apoiando a coluna no chão novamente.

O movimento ajuda a desenvolver força e controle da região do quadril e do tronco, importantes para uma boa postura.

2. Gato-vaca

O movimento conhecido como gato-vaca promove uma mobilização suave da coluna e pode ser interessante para quem sente rigidez depois de permanecer muito tempo na mesma posição.

Como fazer:

Apoie as mãos e os joelhos no chão;

Deixe as mãos alinhadas aproximadamente abaixo dos ombros e os joelhos abaixo dos quadris;

Ao inspirar, faça uma extensão confortável da coluna, sem forçar o pescoço;

Ao expirar, arredonde suavemente as costas, levando o abdômen para dentro;

Repita o movimento lentamente, acompanhando a respiração.

Mais do que buscar uma grande amplitude, o objetivo é movimentar a coluna com controle e perceber como o corpo responde.

3. Swimming

O Swimming, ou exercício de natação do Pilates, trabalha principalmente a musculatura posterior do corpo e exige coordenação entre braços, pernas e tronco.

Como fazer:

Deite-se de barriga para baixo;

Estenda as pernas e mantenha os braços alongados à frente;

Ative suavemente o abdômen;

Eleve levemente um braço e a perna oposta;

Alterne os lados de maneira controlada, como se estivesse nadando;

Mantenha o pescoço confortável e evite levantar a cabeça excessivamente.

Por fortalecer a cadeia posterior, o exercício pode contribuir para uma maior estabilidade corporal.

4. Spine Stretch

O Spine Stretch é um movimento de mobilidade da coluna que também trabalha o controle do tronco e a consciência corporal.

Como fazer:

Sente-se com as pernas estendidas à frente, dentro de uma posição confortável;

Mantenha a coluna alongada e os braços estendidos na altura dos ombros;

Inspire preparando o movimento;

Ao expirar, incline o tronco para a frente lentamente, como se quisesse alongar a coluna;

Retorne à posição inicial sem fazer movimentos bruscos.

A proposta não é alcançar os pés, mas criar uma sensação de alongamento e mobilidade ao longo da coluna.

Cuidados antes de começar

Mesmo exercícios considerados simples devem ser realizados respeitando os limites de cada pessoa. Durante a prática, evite movimentos rápidos, compensações ou posições que provoquem dor.

Se a dor nas costas for forte, durar vários dias, estiver piorando ou vier acompanhada de formigamento, perda de força, dormência ou dor irradiada para braços ou pernas, é importante procurar avaliação profissional antes de iniciar uma rotina de exercícios.

Para quem está começando, fazer os movimentos com acompanhamento de um profissional de Pilates ou fisioterapeuta pode ser uma maneira mais segura de aprender a técnica e adaptar os exercícios às necessidades individuais.

