Destinos "dupes": Booking.com apresenta 5 lugares que oferecem o mesmo charme de destinos mais famosos

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5 alternativas surpreendentes para quem quer fugir das multidões sem abrir mão do estilo, do charme e de experiências inesquecíveis.

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Os chamados destinos "dupes" — termo que ganha força para definir alternativas inteligentes e menos óbvias a locais consagrados — consolidam-se no cenário global como um convite irresistível à descoberta. Essa tendência reflete uma mudança profunda no comportamento do viajante contemporâneo, que busca cada vez mais experiências autênticas, distantes das rotas hipercomercializadas e perfeitamente alinhadas aos princípios de um turismo mais consciente e respeitoso com as comunidades locais.

No Brasil, esse movimento está intimamente ligado à urgência da sustentabilidade: impressionante um terço (34%*) dos viajantes do país que pretendem explorar destinos menos movimentados afirma que a sua principal motivação é evitar contribuir ativamente para o fenômeno do excesso de turismo (overtourism). Em resposta direta a essa demanda crescente por alternativas com personalidade própria, a Booking.com — uma das maiores plataformas globais de reservas de hotéis, aluguel de temporada, atrações e experiências — reuniu uma seleção primorosa de refúgios que remetem à essência e à estética de alguns dos pontos mais icônicos do planeta, mas com a vantagem de oferecerem identidade própria, espaço e tranquilidade.

Troque Santorini por Paros (Grécia)



Localizada no coração das Cíclades, o icônico arquipélago grego banhado pelo Mar Egeu, a ilha de Paros fica a apenas 80 km de Santorini e consegue traduzir com perfeição a beleza clássica das ilhas gregas, mas temperada com uma personalidade ensolarada e muito mais acolhedora. Distante das multidões que lotam as calçadas da vizinha famosa, Paros ostenta a arquitetura tradicional de casas caiadas de branco, charmosas igrejas de cúpulas azuis e vistas panorâmicas de tirar o fôlego para o horizonte azul, oferecendo amplo espaço para exploração e um ambiente onde a rotina dos moradores locais acontece de forma genuína.

Os visitantes podem passar os dias desfrutando de extensas praias de areia dourada e águas cristalinas, como a famosa Golden Beach, situada na costa sudeste da ilha. Vilarejos pitorescos como Naoussa replicam e até superam o romantismo grego, exibindo tavernas tradicionais à beira-mar, barcos de pesca coloridos balançando suavemente no porto e ruas de pedra que ganham uma energia vibrante ao entardecer. Para quem deseja mergulhar ainda mais fundo na geografia local, um passeio de catamarã ao redor da costa revela ilhotas desertas e enseadas isoladas perfeitas para um mergulho revigorante.

Onde se hospedar: O Ayeri Hotel transporta o hóspede para a estética clássica grega através de suas paredes imaculadamente brancas, vibrantes detalhes em azul e um pátio interno repleto de buganvílias floridas. Situado em Parikia, a capital da ilha, bem próximo ao porto e ao animado centro histórico, o hotel proporciona conveniência total por ficar a apenas dois minutos de caminhada da belíssima Praia de Livadia.

Troque Ibiza por Favignana (Itália)



Situada na costa oeste da Sicília, a ilha de Favignana entrega o mesmo charme ensolarado, o clima vibrante e a energia mediterrânea de Ibiza, mas com um ritmo substancialmente mais calmo e um mergulho profundo no autêntico caráter siciliano. Cercada por um mar em tons deslumbrantes de azul-turquesa, a ilha é geologicamente marcada por seu litoral de calcário branco, onde enseadas espetaculares como a Cala Rossa são emolduradas por falésias dramáticas, formando piscinas naturais de águas cristalinas consideradas entre as mais limpas de todo o Mediterrâneo.

A melhor maneira de desvendar os segredos de Favignana é sobre duas rodas: pedalar pelas estradas ladeadas por paredões de pedra leva a praias escondidas, pontos privilegiados para a prática de snorkel e paradas obrigatórias para almoços fartos à base de frutos do mar frescos. Ao cair da tarde, a ilha ganha uma atmosfera contagiante nas suas praças centrais, que se preenchem com aconchegantes bares de vinho e restaurantes intimistas à beira-mar, garantindo noites animadas sem o estresse das grandes multidões turísticas.

Onde se hospedar: Localizado a poucos passos da faixa de areia da Praia de Spiaggia, o Albergo Egadi une com maestria uma localização privilegiada à beira-mar com o acolhimento sofisticado de um hotel boutique. Seus amplos quartos duplos são decorados com elegância refinada e contam com terraços privativos que presenteiam os hóspedes com vistas privilegiadas para o litoral marcante de Favignana.

Troque os Hamptons por Hilton Head Island (Estados Unidos)



Na costa atlântica da Carolina do Sul, Hilton Head Island emana a atmosfera sofisticada e o clima litorâneo exclusivo que atraem multidões aos Hamptons, mas adiciona à equação um toque tipicamente sulista de hospitalidade e um ritmo de vida desacelerado e contemplativo. Na região, quilômetros de praias de areia batida encontram-se com canais sinuosos e densas florestas costeiras de carvalhos centenários, compondo um cenário onde luxo discreto e paz absoluta caminham lado a lado.

As manhãs por lá começam com um revigorante passeio de bicicleta sob copas frondosas, enquanto as tardes se dividem entre partidas em campos de golfe de gabarito internacional, passeios náuticos para avistar grupos de golfinhos brincalhões ou longas caminhadas em praias intocadas. Conforme a noite se aproxima, a cena gastronômica local brilha com restaurantes de frutos do mar que servem ostras recém-abertas da região e pratos clássicos da culinária litorânea, sempre acompanhados por vistas panorâmicas espetaculares do Oceano Atlântico.

Onde se hospedar: O Inn & Club at Harbour Town traduz perfeitamente a elegância clássica de um clube de campo combinada ao despojamento refinado do litoral. A propriedade oferece espaçosos quartos com decoração sóbria em tons neutros, piscina ao ar livre de borda impecável, bicicletas de cortesia para explorar a ilha e um serviço personalizado de mordomo que eleva a experiência de hospedagem a outro patamar.

Troque Bali por Siargao (Filipinas)



Localizada na costa nordeste das Filipinas, a ilha de Siargao concentra todos os elementos mágicos que transformaram Bali no destino dos sonhos de viajantes do mundo todo: cafés charmosos e descolados, centros dedicados ao bem-estar e à ioga, uma forte cultura de surfe e paisagens tropicais exuberantes. Contudo, enquanto Bali enfrenta os desafios de sua enorme popularidade global, Siargao mantém um ar muito mais virgem e intocado, convidando o visitante a se reconectar genuinamente com a natureza em estado puro.

Conhecida mundialmente pelo Cloud 9, um dos picos de surfe mais icônicos e desafiadores da Ásia, a ilha atrai atletas e entusiastas dos quatro cantos do planeta. Paralelamente, lagoas de águas translúcidas, piscinas esculpidas naturalmente entre formações rochosas e praias emolduradas por coqueirais intermináveis oferecem recantos perfeitos para o descanso. Passeios de barco entre ilhas vizinhas revelam os bancos de areia branca imaculada de Daku e Guyam, enquanto o interior da ilha, cortado por manguezais densos e estradas de terra silenciosas, propõe uma exploração em marcha lenta.

Onde se hospedar: Para uma imersão completa no estilo de vida rústico-chique de Siargao, o Manao Villas funciona como um santuário particular cercado por uma densa vegetação tropical. As vilas privativas dispõem de cozinhas abertas ao ar livre, amplos terraços de madeira e piscinas privativas, desenhando o cenário ideal para relaxar após um dia intenso de aventuras na ilha.

Troque Tulum por Santa Teresa (Costa Rica)



Aninhada na costa do Pacífico da Costa Rica, Santa Teresa consolida-se como uma alternativa com pegada mais rústica e autêntica em comparação a Tulum, onde o relógio parece ditar o tempo de acordo com o movimento das marés e do oceano. Nascida como uma vila pacata de pescadores e surfistas, a localidade evoluiu para um polo cosmopolita e discreto, equilibra o luxo minimalista com uma fusão profunda e inegociável com a floresta tropical e o mar.

Embora muitos viajantes cheguem atraídos pela fama de suas ondas consistentes, acabam cativados pelo estilo de vida singular da vila, dedicando as tardes a frequentar cafés orgânicos à beira-mar, assistir a manobras de surfe no horizonte ou observar a rica fauna local, repleta de macacos e aves exóticas. Assim como Tulum, Santa Teresa une rituais de bem-estar a uma atmosfera descontraída e charmosa, onde a mata virgem encontra a areia dourada sem perder sua essência selvagem.

Onde se hospedar: O Hotel Nantipa ostenta uma localização privilegiada em frente à Praia de Santa Teresa, totalmente integrado a jardins tropicais que emanam uma atmosfera calorosa e intimista. Este resort boutique dispõe de quartos sofisticados e bangalôs privativos — com opções que oferecem vista frontal para o mar e revigorantes chuveiros ao ar livre —, além de contar com um excelente restaurante à beira-mar, piscina convidativa e um spa de alto padrão.

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 32.500 entrevistados em 35 países e territórios. Para participar, as pessoas precisavam ter mais de 18 anos, ter viajado pelo menos uma vez nos últimos 12 meses e estar planejando uma viagem em 2026. Além disso, deveriam ser responsáveis pela decisão ou estar envolvidas no processo de tomada de decisão da viagem. A pesquisa foi feita on-line e ocorreu em janeiro de 2026.