5 exercícios de Pilates que fortalecem o abdômen para fazer em 15 minutos

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Para quem tem pouco tempo, uma rotina de 15 minutos pode ser uma maneira prática de movimentar o corpo. Veja cinco exercícios que trabalham o abdômen!

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Quando a rotina está apertada, até 15 minutos podem parecer difíceis de encaixar entre trabalho, compromissos e tarefas de casa.

Ainda assim, uma sequência curta de exercícios pode ser uma alternativa para quem quer manter o corpo em movimento sem depender de uma sessão longa.

No Pilates, o abdômen participa de muitos movimentos justamente para ajudar no controle e na estabilidade do tronco.

A modalidade trabalha com movimentos precisos, respiração controlada e atenção à execução. Alguns exercícios de solo, como The Hundred, Single Leg Stretch, Double Leg Stretch, Criss Cross e Roll Up, aparecem em diferentes programas de Pilates estudados em pesquisas.

Eles podem exigir bastante da musculatura abdominal, mas a intensidade varia conforme o nível de condicionamento e a forma de execução.

Quais exercícios de Pilates fortalecem o abdômen?

1. The Hundred

O Hundred é um dos movimentos clássicos do Pilates e exige que o praticante mantenha o tronco estável enquanto realiza movimentos ritmados com os braços. A posição e o controle necessários fazem com que a musculatura abdominal seja bastante solicitada.

2. Single Leg Stretch

Deitado, o exercício alterna as pernas enquanto o tronco permanece controlado. Além de trabalhar a região abdominal, o movimento exige estabilidade da pelve e coordenação entre braços e pernas. É uma das opções utilizadas em programas de Pilates voltados ao fortalecimento abdominal.

3. Double Leg Stretch

Aqui, o desafio aumenta: braços e pernas se afastam simultaneamente e depois retornam à posição inicial. Para realizar o movimento sem perder o controle do tronco, o praticante precisa manter a região central do corpo ativa.

4. Criss Cross

Com movimentos alternados de rotação do tronco, o Criss Cross acrescenta uma exigência maior sobre a musculatura abdominal lateral. O exercício trabalha o controle do centro do corpo e envolve os músculos oblíquos durante a rotação.

5. Roll Up

O Roll Up começa deitado e envolve a passagem controlada para a posição sentada, seguida do retorno ao solo. Além de exigir força abdominal, o movimento trabalha o controle e a mobilidade da coluna.

Como montar uma sequência de Pilates de 15 minutos?

Uma possibilidade é realizar os cinco movimentos em sequência, reservando cerca de 2 minutos para cada exercício e alguns minutos para pausas e transições.

O tempo não precisa ser usado para acelerar a execução: no Pilates, controle e precisão são importantes para realizar os movimentos adequadamente.

Quem está começando pode reduzir a quantidade de repetições ou optar por versões mais simples dos exercícios.

Também é importante interromper a prática diante de dor e buscar orientação profissional em caso de lesões ou condições que possam limitar a realização dos movimentos.

