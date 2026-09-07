Yoga para dormir: 5 posições fáceis para fazer na cama

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Posturas simples de yoga ajudam a relaxar, alongar e ativar os músculos do corpo. Aprenda o passo a passo para fazer do jeito certo e dormir melhor!

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Depois de um dia corrido, desacelerar o corpo antes de dormir pode ajudar a criar uma transição mais tranquila entre a rotina e o momento de descanso.

Para isso, algumas posições simples de yoga podem ser feitas na própria cama, sem necessidade de equipamentos ou de muito espaço.

A prática não precisa ser longa nem exigir movimentos difíceis. A ideia é apostar em posturas confortáveis, respiração lenta e movimentos suaves, evitando qualquer exercício que provoque dor ou desconforto.

5 posturas fáceis para incluir em um ritual noturno

1. Postura da criança

A postura da criança, conhecida como Balasana, é uma das opções mais simples para relaxar no fim do dia. Ela promove um alongamento suave das costas e permite diminuir o ritmo dos movimentos.

Como fazer:

Sente-se sobre os calcanhares.

Incline o tronco lentamente para a frente.

Apoie a testa na cama.

Estenda os braços à frente ou deixe-os relaxados ao lado do corpo.

Respire devagar e permaneça na posição por alguns ciclos respiratórios.

LEIA TAMBÉM: 4 exercícios simples para aliviar dores de quem passa o dia no celular

Não é necessário tentar encostar o peito nas pernas. O importante é encontrar uma posição confortável e não forçar a coluna ou os quadris.

2. Torção suave deitada

A torção deitada pode ser uma maneira agradável de movimentar a coluna antes de dormir. Como é feita deitado, também facilita a transição para o descanso.

Como fazer:

Deite-se de costas na cama.

Dobre os joelhos e mantenha os pés apoiados.

Leve os dois joelhos lentamente para um dos lados.

Mantenha os ombros relaxados e, se for confortável, deixe os braços abertos.

Respire profundamente por alguns segundos.

Volte ao centro e repita para o outro lado.

Faça a torção sem pressionar os joelhos contra a cama. O movimento deve ser suave, especialmente se você estiver com alguma rigidez.

3. Pernas na parede

A postura conhecida como Viparita Karani pode ser adaptada para a cama e é uma das opções mais simples para quem quer descansar as pernas.

Como fazer:

Deite-se de costas.

Eleve as pernas e apoie-as na parede, na cabeceira ou em uma superfície que permita mantê-las confortavelmente elevadas.

Deixe os braços relaxados ao lado do corpo.

Feche os olhos e concentre-se na respiração.

Permaneça na posição enquanto estiver confortável.

Não é preciso manter as pernas perfeitamente retas. Se sentir tensão, dobre levemente os joelhos ou afaste-se da parede.

Leia Também 4 exercícios de Pilates para aliviar a tensão depois de um dia corrido

4. Borboleta deitada

A postura da borboleta, ou Supta Baddha Konasana, é uma alternativa tranquila para alongar suavemente a região interna das pernas e dos quadris.

Como fazer:

Deite-se de costas.

Junte as plantas dos pés.

Deixe os joelhos caírem suavemente para os lados.

Mantenha os braços relaxados.

Respire lentamente enquanto permanece na posição.

Se os joelhos ficarem muito afastados ou houver desconforto, coloque travesseiros ou almofadas por baixo deles para oferecer apoio.

5. Savasana

O Savasana, também conhecido como postura do cadáver, é uma das posições mais associadas ao relaxamento e pode ser feita diretamente na cama.

Como fazer:

Deite-se de costas.

Estenda as pernas de maneira confortável.

Deixe os braços ao lado do corpo, com as mãos relaxadas.Feche os olhos.

Solte conscientemente a tensão dos ombros, mandíbula e rosto.

Respire de maneira lenta e confortável.

Em vez de tentar controlar cada pensamento, concentre a atenção na sensação da respiração e no contato do corpo com a cama.

Yoga ajuda a dormir melhor?

A prática de yoga pode fazer parte de uma rotina voltada ao relaxamento e ao sono, mas não deve ser encarada como tratamento para problemas persistentes de sono. Os benefícios podem variar de pessoa para pessoa, e uma postura isolada não garante que alguém irá adormecer mais rapidamente.

LEIA TAMBÉM: 5 exercícios do Pilates que trabalham vários músculos ao mesmo tempo

Além disso, não é preciso sentir dor para que o exercício funcione. O objetivo das posições noturnas é proporcionar conforto e relaxamento, e não aumentar a intensidade do alongamento.

Se houver dor durante algum movimento, interrompa a prática. Pessoas com lesões, limitações de mobilidade ou condições de saúde específicas devem conversar com um profissional de saúde antes de iniciar uma nova prática de exercícios.