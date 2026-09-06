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Comportamento | Notícia

4 exercícios simples para aliviar dores de quem passa o dia no celular

Aprenda 4 exercícios simples e práticos para aliviar as dores causadas pelo uso diário do celular e recupere o seu bem-estar rapidamente!

Por Eduarda Barreto Publicado em 06/09/2026 às 12:47
Mulher fazendo exercícios em casa
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Passar muitas horas olhando para o celular pode parecer um hábito inofensivo, mas a postura mantida por longos períodos pode sobrecarregar principalmente o pescoço, os ombros, as costas e os punhos.

Ficar constantemente com a cabeça inclinada para baixo, por exemplo, aumenta a tensão na região cervical e pode contribuir para desconforto e rigidez.

Além da postura, movimentos repetitivos dos dedos e das mãos também podem deixar os punhos e antebraços cansados.

A boa notícia é que pequenas pausas ao longo do dia, combinadas com exercícios leves de mobilidade e alongamento, podem ajudar a diminuir a tensão.

4 movimentos simples que podem ser incorporados à rotina

1. Alongamento lateral do pescoço

Esse exercício ajuda a alongar suavemente a musculatura lateral do pescoço, uma região que pode ficar tensionada depois de horas olhando para a tela.

Como fazer:

  • Sente-se ou fique em pé com a coluna ereta e os ombros relaxados.
  • Incline lentamente a cabeça para o lado direito, aproximando a orelha do ombro.
  • Mantenha o ombro baixo, sem levantá-lo para encontrar a cabeça.
  • Permaneça na posição por cerca de 20 segundos.
  • Volte devagar ao centro e repita para o lado esquerdo.
  • Faça o movimento de forma confortável, sem forçar a amplitude.

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O alongamento deve produzir uma sensação leve de tensão, mas não dor. Evite fazer movimentos rápidos ou girar o pescoço bruscamente.

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2. Retração das escápulas

Os ombros também podem sofrer com longos períodos diante do celular. A retração das escápulas é um movimento simples que ajuda a trabalhar a região entre as omoplatas e pode contribuir para uma postura mais organizada.

Como fazer:

  • Sente-se ou fique em pé com a coluna confortável.
  • Deixe os braços relaxados ao lado do corpo.
  • Leve os ombros suavemente para trás, como se quisesse aproximar as escápulas.
  • Mantenha a posição por alguns segundos.
  • Relaxe completamente e repita o movimento algumas vezes.

Não é necessário exagerar no movimento ou projetar o peito para a frente. A ideia é apenas ativar a musculatura de maneira controlada.

3. Alongamento dos punhos e antebraços

Depois de horas digitando, rolando a tela ou segurando o celular, mãos e punhos também podem apresentar sensação de cansaço. Alongamentos suaves podem ajudar a movimentar a região.

Como fazer:

  • Estenda um dos braços à frente, mantendo o cotovelo confortável.
  • Com a outra mão, segure suavemente os dedos.
  • Para alongar a parte superior do antebraço, conduza os dedos delicadamente para baixo.
  • Mantenha por alguns segundos e retorne à posição inicial.
  • Depois, faça o movimento contrário, levando os dedos suavemente para cima.
  • Repita com o outro braço.

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O movimento não deve causar dor, formigamento ou sensação de choque. Se isso acontecer, interrompa o exercício.

4. Mobilidade da coluna torácica

A postura curvada durante o uso do celular não afeta apenas o pescoço. A parte superior das costas também pode ficar rígida. Um exercício simples de mobilidade pode ajudar a movimentar essa região.

Como fazer:

  • Sente-se em uma cadeira com os pés apoiados no chão.
  • Cruze os braços sobre o peito.
  • Mantenha o quadril voltado para a frente.
  • Gire lentamente o tronco para um dos lados, sem forçar.
  • Retorne ao centro e faça o mesmo para o outro lado.
  • Repita algumas vezes de maneira lenta e controlada.

O objetivo é movimentar a região torácica, e não alcançar a maior amplitude possível.

Quando a dor precisa de avaliação profissional?

Uma dor ocasional relacionada à postura pode melhorar com descanso, movimento e mudanças de hábito. Porém, não é recomendado tentar resolver sozinho um desconforto que seja intenso, persistente ou esteja piorando.

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Procure avaliação de um profissional de saúde se houver dor forte, dormência, formigamento, perda de força, dificuldade para movimentar alguma região ou sintomas que não melhoram.

Também é importante interromper qualquer exercício que provoque dor aguda. Alongamentos e movimentos de mobilidade devem ser confortáveis e realizados sem forçar o corpo.

No dia a dia, portanto, mais do que fazer exercícios apenas quando a dor aparece, vale criar o hábito de fazer pequenas pausas, variar a postura e reduzir o tempo contínuo diante da tela. Essas medidas simples podem fazer diferença para quem precisa usar o celular por várias horas.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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