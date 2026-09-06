4 exercícios simples para aliviar dores de quem passa o dia no celular
Aprenda 4 exercícios simples e práticos para aliviar as dores causadas pelo uso diário do celular e recupere o seu bem-estar rapidamente!
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Passar muitas horas olhando para o celular pode parecer um hábito inofensivo, mas a postura mantida por longos períodos pode sobrecarregar principalmente o pescoço, os ombros, as costas e os punhos.
Ficar constantemente com a cabeça inclinada para baixo, por exemplo, aumenta a tensão na região cervical e pode contribuir para desconforto e rigidez.
Além da postura, movimentos repetitivos dos dedos e das mãos também podem deixar os punhos e antebraços cansados.
A boa notícia é que pequenas pausas ao longo do dia, combinadas com exercícios leves de mobilidade e alongamento, podem ajudar a diminuir a tensão.
4 movimentos simples que podem ser incorporados à rotina
1. Alongamento lateral do pescoço
Esse exercício ajuda a alongar suavemente a musculatura lateral do pescoço, uma região que pode ficar tensionada depois de horas olhando para a tela.
Como fazer:
- Sente-se ou fique em pé com a coluna ereta e os ombros relaxados.
- Incline lentamente a cabeça para o lado direito, aproximando a orelha do ombro.
- Mantenha o ombro baixo, sem levantá-lo para encontrar a cabeça.
- Permaneça na posição por cerca de 20 segundos.
- Volte devagar ao centro e repita para o lado esquerdo.
- Faça o movimento de forma confortável, sem forçar a amplitude.
O alongamento deve produzir uma sensação leve de tensão, mas não dor. Evite fazer movimentos rápidos ou girar o pescoço bruscamente.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. Retração das escápulas
Os ombros também podem sofrer com longos períodos diante do celular. A retração das escápulas é um movimento simples que ajuda a trabalhar a região entre as omoplatas e pode contribuir para uma postura mais organizada.
Como fazer:
- Sente-se ou fique em pé com a coluna confortável.
- Deixe os braços relaxados ao lado do corpo.
- Leve os ombros suavemente para trás, como se quisesse aproximar as escápulas.
- Mantenha a posição por alguns segundos.
- Relaxe completamente e repita o movimento algumas vezes.
Não é necessário exagerar no movimento ou projetar o peito para a frente. A ideia é apenas ativar a musculatura de maneira controlada.
3. Alongamento dos punhos e antebraços
Depois de horas digitando, rolando a tela ou segurando o celular, mãos e punhos também podem apresentar sensação de cansaço. Alongamentos suaves podem ajudar a movimentar a região.
Como fazer:
- Estenda um dos braços à frente, mantendo o cotovelo confortável.
- Com a outra mão, segure suavemente os dedos.
- Para alongar a parte superior do antebraço, conduza os dedos delicadamente para baixo.
- Mantenha por alguns segundos e retorne à posição inicial.
- Depois, faça o movimento contrário, levando os dedos suavemente para cima.
- Repita com o outro braço.
LEIA TAMBÉM: 5 exercícios do Pilates que trabalham vários músculos ao mesmo tempo
O movimento não deve causar dor, formigamento ou sensação de choque. Se isso acontecer, interrompa o exercício.
4. Mobilidade da coluna torácica
A postura curvada durante o uso do celular não afeta apenas o pescoço. A parte superior das costas também pode ficar rígida. Um exercício simples de mobilidade pode ajudar a movimentar essa região.
Como fazer:
- Sente-se em uma cadeira com os pés apoiados no chão.
- Cruze os braços sobre o peito.
- Mantenha o quadril voltado para a frente.
- Gire lentamente o tronco para um dos lados, sem forçar.
- Retorne ao centro e faça o mesmo para o outro lado.
- Repita algumas vezes de maneira lenta e controlada.
O objetivo é movimentar a região torácica, e não alcançar a maior amplitude possível.
Quando a dor precisa de avaliação profissional?
Uma dor ocasional relacionada à postura pode melhorar com descanso, movimento e mudanças de hábito. Porém, não é recomendado tentar resolver sozinho um desconforto que seja intenso, persistente ou esteja piorando.
Procure avaliação de um profissional de saúde se houver dor forte, dormência, formigamento, perda de força, dificuldade para movimentar alguma região ou sintomas que não melhoram.
Também é importante interromper qualquer exercício que provoque dor aguda. Alongamentos e movimentos de mobilidade devem ser confortáveis e realizados sem forçar o corpo.
No dia a dia, portanto, mais do que fazer exercícios apenas quando a dor aparece, vale criar o hábito de fazer pequenas pausas, variar a postura e reduzir o tempo contínuo diante da tela. Essas medidas simples podem fazer diferença para quem precisa usar o celular por várias horas.