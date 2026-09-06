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Comportamento | Notícia

4 exercícios de Pilates para aliviar a tensão depois de um dia corrido

Depois de horas sentado, no trânsito ou diante de telas, o corpo pode terminar o dia tensionado. Veja 4 opções para devolver mobilidade à coluna.

Por Myllena Wu Publicado em 06/09/2026 às 11:10
Imagem de uma mulher se alongando
Imagem de uma mulher se alongando - Unsplash/Margaret Young

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Depois de horas trabalhando, dirigindo, estudando ou alternando entre uma tarefa e outra, é comum perceber o corpo mais rígido no fim do dia.

Isso porque a coluna passa boa parte do tempo em posições semelhantes, enquanto pescoço, ombros, quadris e pernas podem acumular a sensação de cansaço.

Nesse cenário, movimentos lentos e controlados podem ser uma maneira simples de voltar a prestar atenção ao próprio corpo.

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Uma sequência curta, feita sem pressa e respeitando os limites individuais, pode priorizar mobilidade, alongamento e respiração em vez de intensidade.

A prática de Pilates, de modo geral, trabalha controle, alinhamento, força e consciência corporal.

Quais movimentos ajudam a relaxar o corpo no fim do dia?

1. Cat-Cow (Gato-Vaca)

Em quatro apoios, alterne lentamente entre arredondar as costas e fazer uma extensão suave da coluna, acompanhando o movimento com a respiração.

O exercício favorece a mobilidade da região e pode ser especialmente agradável depois de períodos prolongados na mesma posição. A orientação é evitar movimentos bruscos e não forçar o pescoço.

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2. Spine Twist (Torção da coluna)

Sentado, mantenha a coluna alongada e faça uma rotação suave do tronco para um lado, retornando ao centro antes de repetir para o outro.

A proposta não é alcançar a maior amplitude possível, mas explorar o movimento de maneira confortável. Torções suaves podem contribuir para trabalhar a mobilidade do tronco e da coluna.

3. Child’s Pose (Postura da criança)

A partir dos quatro apoios, leve o quadril em direção aos calcanhares e deixe o tronco descansar sobre as pernas, mantendo a posição pelo tempo que for confortável.

O movimento proporciona um alongamento suave para costas e quadris e pode funcionar como uma pausa entre exercícios mais ativos.

4. Shoulder Bridge (Ponte de ombros)

Deitado de costas, flexione os joelhos e mantenha os pés apoiados no chão. Ative suavemente o abdômen e os glúteos para elevar o quadril, depois retorne devagar.

Além de mobilizar a região lombar e a pelve, a ponte trabalha glúteos e músculos das pernas. O movimento deve ser controlado, sem arquear excessivamente as costas.

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Como fazer essa sequência com mais segurança?

A ideia é desacelerar, e não transformar o fim do dia em outro treino intenso. Faça os movimentos de maneira lenta, respirando normalmente e sem insistir em amplitudes que provoquem dor.

No caso da ponte, por exemplo, a execução controlada e a manutenção de uma posição confortável para a coluna são mais importantes do que levantar o quadril o máximo possível.

Se algum movimento provocar dor, tontura ou desconforto fora do habitual, interrompa a prática. Pessoas com lesões, dores persistentes ou condições musculoesqueléticas devem buscar orientação de um profissional de saúde ou de educação física antes de iniciar uma nova rotina de exercícios.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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