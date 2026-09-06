4 exercícios de Pilates para aliviar a tensão depois de um dia corrido
Depois de horas sentado, no trânsito ou diante de telas, o corpo pode terminar o dia tensionado. Veja 4 opções para devolver mobilidade à coluna.
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Depois de horas trabalhando, dirigindo, estudando ou alternando entre uma tarefa e outra, é comum perceber o corpo mais rígido no fim do dia.
Isso porque a coluna passa boa parte do tempo em posições semelhantes, enquanto pescoço, ombros, quadris e pernas podem acumular a sensação de cansaço.
Nesse cenário, movimentos lentos e controlados podem ser uma maneira simples de voltar a prestar atenção ao próprio corpo.
Uma sequência curta, feita sem pressa e respeitando os limites individuais, pode priorizar mobilidade, alongamento e respiração em vez de intensidade.
A prática de Pilates, de modo geral, trabalha controle, alinhamento, força e consciência corporal.
Quais movimentos ajudam a relaxar o corpo no fim do dia?
1. Cat-Cow (Gato-Vaca)
Em quatro apoios, alterne lentamente entre arredondar as costas e fazer uma extensão suave da coluna, acompanhando o movimento com a respiração.
O exercício favorece a mobilidade da região e pode ser especialmente agradável depois de períodos prolongados na mesma posição. A orientação é evitar movimentos bruscos e não forçar o pescoço.
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2. Spine Twist (Torção da coluna)
Sentado, mantenha a coluna alongada e faça uma rotação suave do tronco para um lado, retornando ao centro antes de repetir para o outro.
A proposta não é alcançar a maior amplitude possível, mas explorar o movimento de maneira confortável. Torções suaves podem contribuir para trabalhar a mobilidade do tronco e da coluna.
3. Child’s Pose (Postura da criança)
A partir dos quatro apoios, leve o quadril em direção aos calcanhares e deixe o tronco descansar sobre as pernas, mantendo a posição pelo tempo que for confortável.
O movimento proporciona um alongamento suave para costas e quadris e pode funcionar como uma pausa entre exercícios mais ativos.
4. Shoulder Bridge (Ponte de ombros)
Deitado de costas, flexione os joelhos e mantenha os pés apoiados no chão. Ative suavemente o abdômen e os glúteos para elevar o quadril, depois retorne devagar.
Além de mobilizar a região lombar e a pelve, a ponte trabalha glúteos e músculos das pernas. O movimento deve ser controlado, sem arquear excessivamente as costas.
Como fazer essa sequência com mais segurança?
A ideia é desacelerar, e não transformar o fim do dia em outro treino intenso. Faça os movimentos de maneira lenta, respirando normalmente e sem insistir em amplitudes que provoquem dor.
No caso da ponte, por exemplo, a execução controlada e a manutenção de uma posição confortável para a coluna são mais importantes do que levantar o quadril o máximo possível.
Se algum movimento provocar dor, tontura ou desconforto fora do habitual, interrompa a prática. Pessoas com lesões, dores persistentes ou condições musculoesqueléticas devem buscar orientação de um profissional de saúde ou de educação física antes de iniciar uma nova rotina de exercícios.