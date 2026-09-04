fechar
Comportamento | Notícia

5 exercícios do Pilates que trabalham vários músculos ao mesmo tempo

Nem todo exercício de Pilates trabalha apenas 1 região. Conheça 5 exercícios que desafiam pernas, braços, abdômen, glúteos e costas na mesma sequência

Por Myllena Wu Publicado em 04/09/2026 às 9:39
Imagem ilustrativa de uma mulher fazendo o exercício "Teaser" do Pilates
Imagem ilustrativa de uma mulher fazendo o exercício "Teaser" do Pilates - Magnific/senivpetro

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Uma das características que fazem do Pilates uma prática tão completa é a combinação entre força, estabilidade, equilíbrio e controle dos movimentos.

Em vez de concentrar o esforço em apenas uma região, alguns exercícios exigem que diferentes grupos musculares trabalhem juntos para sustentar a posição e realizar cada etapa corretamente.

Isso acontece especialmente em movimentos que desafiam o centro do corpo enquanto braços e pernas também participam da execução.

O resultado é uma atividade que pode envolver várias áreas simultaneamente, sempre dependendo do nível de quem pratica e da forma como o exercício é realizado.

Leia Também

Quais exercícios de Pilates trabalham vários músculos ao mesmo tempo?

1. Prancha com movimento das pernas

A prancha já exige bastante estabilidade do corpo, mas acrescentar movimentos das pernas aumenta o desafio. Durante a execução, abdômen, glúteos, pernas, ombros e braços precisam atuar para manter o controle e a postura.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Além da força, o exercício exige atenção à estabilidade do tronco enquanto os membros inferiores se movimentam.

2. Swimming (Natação)

Inspirado no movimento de nadar, o Swimming é realizado no solo e trabalha principalmente a parte posterior do corpo. Costas, glúteos, posteriores das coxas, ombros e abdômen participam do movimento.

A coordenação entre braços e pernas também faz parte do desafio, tornando o exercício interessante para quem busca trabalhar força e controle simultaneamente.

3. Shoulder Bridge (Ponte de ombros)

Conhecido como Shoulder Bridge, o movimento consiste em elevar o quadril mantendo o controle do corpo. A posição recruta principalmente glúteos e posteriores das coxas, enquanto lombar e abdômen ajudam na sustentação.

Além de fortalecer diferentes regiões, a ponte exige consciência corporal para que o movimento seja feito de maneira controlada, sem simplesmente lançar o quadril para cima.

4. Leg Pull Front

No Leg Pull Front, braços e ombros têm participação importante para sustentar o corpo enquanto as pernas se movimentam. O abdômen atua na estabilização, e glúteos e pernas também são recrutados.

É um movimento que combina força e equilíbrio e pode exigir bastante controle do centro do corpo durante a execução.

5. Teaser

Considerado um dos movimentos mais completos do Pilates, o Teaser reúne diferentes demandas em uma única execução. Abdômen, flexores do quadril, pernas e braços participam enquanto o praticante busca manter equilíbrio e controle.

Por exigir coordenação e estabilidade, é importante respeitar o nível de condicionamento e aprender a técnica adequadamente antes de tentar versões mais avançadas.

Leia também

Padilha: SUS testa 80 ferramentas de IA para ampliar acesso e humanizar atendimento
TRANSFORMAÇÃO NO SUS

Padilha: SUS testa 80 ferramentas de IA para ampliar acesso e humanizar atendimento
Toner pads: o que são, como usar e qual escolher para cada tipo de pele
K-Beauty

Toner pads: o que são, como usar e qual escolher para cada tipo de pele

Compartilhe

Tags

Imagem de Myllena Wu

Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

Siga Myllena Wu