5 exercícios de Pilates para fortalecer pernas e glúteos sem academia
Pontes, elevações e agachamentos estão entre movimentos que ajudam a ativar a musculatura da parte inferior do corpo. Aprenda como executar cada um.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Fortalecer pernas e glúteos não depende necessariamente de uma academia ou de equipamentos sofisticados.
Exercícios com o peso do próprio corpo também podem trabalhar a musculatura, especialmente quando a execução é lenta, controlada e respeita os limites de cada pessoa.
No Pilates, a atenção à postura e à estabilidade do centro do corpo faz parte da proposta dos movimentos.
A modalidade pode ser uma alternativa para quem quer incluir atividade física na rotina, mas é importante ter expectativas realistas. A evolução depende da regularidade, da qualidade da execução e da progressão do treino.
Além disso, quem está começando ou tem dores, lesões ou alguma condição de saúde deve buscar orientação profissional antes de praticar.
Movimentos como pontes, agachamentos e elevações de perna são usados em programas de fortalecimento e podem ser adaptados conforme o nível de dificuldade.
Quais exercícios de Pilates ajudam a fortalecer pernas e glúteos?
1. Shoulder Bridge — ponte de ombros
- Deite-se de barriga para cima, dobre os joelhos e mantenha os pés apoiados no chão, alinhados aproximadamente à largura do quadril. Ative o abdômen e eleve o quadril lentamente, contraindo os glúteos. Depois, desça sem deixar o movimento cair de uma vez.
A ponte trabalha principalmente glúteos e posteriores das coxas, além de exigir participação do abdômen e controle da região pélvica. O ideal é evitar levantar o quadril além do ponto em que seja possível manter a coluna confortável e estável.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. Side Leg Lift — elevação lateral da perna
- Deite-se de lado, com o corpo alinhado e a cabeça apoiada no braço ou em uma almofada. Estenda a perna de cima e eleve-a sem girar o quadril para trás. Retorne devagar e repita antes de trocar de lado.
O exercício ativa a musculatura lateral do quadril, incluindo o glúteo médio, além de envolver o glúteo máximo e os músculos que ajudam na estabilidade das pernas. O movimento deve ser pequeno o suficiente para manter o tronco parado.
3. Leg Circles — círculos com as pernas
- Deite-se de costas e eleve uma perna em direção ao teto, mantendo a outra apoiada ou dobrada, conforme sua mobilidade.
- Faça círculos pequenos no ar, controlando o quadril e evitando que a lombar perca o contato confortável com o chão. Inverta o sentido e depois troque o lado.
A proposta trabalha o controle do quadril, a mobilidade e a estabilidade do centro do corpo, com participação de músculos das coxas e da região glútea.
4. Single Leg Bridge — ponte com uma perna
- Comece na posição da ponte tradicional. Quando estiver estável, estenda uma perna ou mantenha-a elevada, enquanto o outro pé continua apoiado no chão. Suba e desça o quadril lentamente, sem deixar a pelve girar.
Por exigir que um lado sustente mais carga, essa variação aumenta o desafio para glúteos, posteriores das coxas e músculos estabilizadores. É melhor dominar a ponte básica antes de tentar o movimento unilateral.
5. Squat Pilates — agachamento com técnica de Pilates
- Fique em pé, com os pés afastados em uma posição confortável. Flexione os joelhos e leve o quadril para trás, como se fosse sentar, mantendo o peito aberto e os joelhos alinhados com a direção dos pés. Volte à posição inicial sem pressa.
O agachamento envolve quadríceps, glúteos e posteriores das coxas. Para começar, faça uma amplitude menor e aumente o movimento conforme ganhar controle.
Como fazer os exercícios com mais segurança?
A prioridade deve ser a qualidade, não a quantidade. Respire sem prender o ar, evite movimentos bruscos e interrompa a atividade se surgir dor.
Uma rotina de fortalecimento também precisa de progressão e descanso; repetir exercícios difíceis sem preparo pode comprometer a execução.
LEIA TAMBÉM: 4 exercícios de Pilates para quem passa muito tempo sentado
Os cinco movimentos podem ser usados como uma sequência inicial, com poucas repetições e pausas entre eles.
Para quem sente desconforto persistente, tem histórico de lesão ou não sabe adaptar a postura, a avaliação de um profissional de educação física ou fisioterapia é recomendada.