Viajar ou comprar? 75% dos brasileiros preferem gastar com experiências

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Comprar um celular novo ou guardar dinheiro para conhecer outro lugar? Para 75% dos entrevistados, a segunda opção traz mais satisfação!

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Comprar um celular novo, trocar de carro ou simplesmente guardar dinheiro para uma próxima viagem? Para boa parte dos brasileiros, a experiência de conhecer um novo destino parece pesar mais na balança.

É o que aponta uma pesquisa da Booking.com, segundo a qual 75% dos viajantes brasileiros afirmam que viajar traz mais satisfação do que comprar bens materiais.

O levantamento também mostra que 87% consideram as viagens um investimento em qualidade de vida. A percepção é ainda mais forte entre as gerações mais velhas: 93% dos entrevistados da Geração X e 90% dos Boomers compartilham dessa opinião.

Por que os brasileiros estão priorizando as viagens?

Viajar aparece como um objetivo pessoal importante para 35% dos entrevistados, percentual que chega a 43% entre os Millennials. Isso não significa, porém, que o brasileiro esteja ignorando o orçamento para conseguir viajar.

Pelo contrário: 44% dizem que gostam de viajar quando a despesa cabe no bolso, enquanto 11% precisam de um planejamento financeiro mais longo. Entre a Geração Z, de 18 a 24 anos, essa última parcela chega a 17%.

Para Nelson Benavides, Gerente Regional da Booking.com no Brasil, os dados mostram uma mudança na maneira de enxergar esse gasto.

“Os resultados indicam que os brasileiros fazem escolhas conscientes quando o assunto é viajar. Em vez de abrir mão da próxima viagem, muitos preferem planejar melhor, esperar o momento certo ou adaptar alguns aspectos da viagem para que ela caiba no orçamento.”

Como economizar para conseguir viajar?

Quando o orçamento aperta, 72% afirmam que reduziriam outras despesas para manter os planos. Entre as principais escolhas estão:

adiar a compra de bens materiais (23%),

deixar eventos sociais e comemorações para depois (23%)

e postergar a troca do carro ou de eletrônicos (18%).

A estratégia também aparece no planejamento da própria viagem, já que quase nove em cada dez entrevistados (89%) já fizeram algum ajuste para mantê-la dentro do orçamento.

Viajar em períodos mais baratos foi a alternativa citada por 39%; esperar promoções ou preços melhores apareceu para 36%, enquanto 27% disseram parcelar os gastos.

Viajar é uma prioridade financeira para os brasileiros?

Para 70% dos participantes, gastar com uma viagem gera menos culpa do que fazer outras compras. Ainda assim, a pesquisa indica que experiência e organização financeira caminham juntas.

Diante de um dinheiro extra inesperado, 29% disseram que investiriam o valor e 26% o reservariam para uma viagem futura. Entre os Boomers, essa segunda opção chega a 33%.

Realizada em junho de 2026, a pesquisa ouviu 1.200 brasileiros com 18 anos ou mais que haviam feito ao menos uma viagem de lazer nacional ou internacional nos 12 meses anteriores.

Os dados ajudam a desenhar um cenário em que viajar pode até ocupar um lugar especial no orçamento, mas continua exigindo planejamento para sair do desejo e virar roteiro.

