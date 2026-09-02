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Comportamento | Notícia

7 de setembro: Quais são os destinos mais buscados pelos brasileiros para viajar no feriado?

Praia, grandes capitais e destinos europeus aparecem entre as preferências para o feriado. Veja quais cidades concentram mais as buscas!

Por Myllena Wu Publicado em 02/09/2026 às 9:49
Imagem ilustrativa de uma turista
Imagem ilustrativa de uma turista - Magnific/jcomp

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O feriado de 7 de setembro chega com uma vantagem para quem está pensando em viajar: em 2026, a data cai em uma segunda-feira e forma um fim de semana prolongado. Com os dias 5, 6 e 7 de setembro no radar, brasileiros já começaram a pesquisar onde passar a folga.

Um levantamento da Booking.com mostra quais destinos concentraram o maior interesse de viajantes brasileiros na plataforma para o período.

No Brasil, praias nordestinas dividem espaço com as duas maiores capitais do país. Fora dele, cidades europeias e sul-americanas aparecem entre as preferências.

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Quais são os destinos nacionais mais buscados para o feriado?

O Rio de Janeiro ocupa a primeira posição entre os destinos nacionais mais buscados para o período. A cidade também registrou o maior crescimento do ranking em relação ao mesmo período de 2025: 212%.

São Paulo aparece em segundo lugar, com uma variação de 4% para baixo nas buscas. Na terceira posição está João Pessoa, que teve aumento de 149% no interesse.

O Nordeste ainda aparece com Porto de Galinhas, em Pernambuco, na quarta colocação, e Maceió, em Alagoas, na quinta. A capital alagoana registrou crescimento de 169% nas buscas.

Ranking nacional

  • Rio de Janeiro (RJ) — +212%
  • São Paulo (SP) — -4%
  • João Pessoa (PB) — +149%
  • Porto de Galinhas (PE) — +76%
  • Maceió (AL) — +169%

LEIA TAMBÉM: 5 destinos brasileiros perfeitos para viajar com os amigos, segundo a Booking.com

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Para onde os brasileiros querem viajar fora do país?

Entre os destinos internacionais, a liderança ficou com Roma, na Itália. A capital italiana apresentou crescimento de 32% nas buscas em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Paris, na França, aparece em segundo lugar, com alta de 68%. Já Buenos Aires, na Argentina, ocupa a terceira posição e teve o maior crescimento do ranking internacional: 85%.

Completam a lista Santiago, no Chile, e Lisboa, em Portugal, com aumentos de 57% e 38%, respectivamente.

Ranking internacional

  • Roma (Itália) — +32%
  • Paris (França) — +68%
  • Buenos Aires (Argentina) — +85%
  • Santiago (Chile) — +57%
  • Lisboa (Portugal) — +38%

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O que os dados mostram sobre o feriado de 7 de setembro?

O levantamento indica interesse por viagens bastante diferentes entre si: enquanto destinos de praia aparecem com força no ranking brasileiro, cidades conhecidas por turismo urbano e cultural lideram a lista internacional.

Os dados foram obtidos pela Booking.com a partir de buscas realizadas por brasileiros entre 1º de julho e 9 de agosto de 2026, considerando estadias de 5 a 7 de setembro. A comparação foi feita com o mesmo período de 2025.

É importante fazer uma distinção: os números representam buscas por acomodações na plataforma, e não necessariamente reservas realizadas.

Portanto, o ranking funciona como um retrato do interesse dos viajantes pelo feriado, e não como uma lista definitiva dos destinos que receberão mais turistas.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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