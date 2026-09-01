K-pop, doramas e comida: como a cultura coreana ganhou espaço no Brasil

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K-pop e doramas podem ter aberto a porta, mas a relação entre Brasil e Coreia foi além do entretenimento e chegou à comida, à beleza e ao cotidiano.

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Há alguns anos, a Coreia do Sul ainda parecia distante do cotidiano brasileiro. Hoje, basta olhar para as redes sociais, plataformas de streaming ou mesmo para as prateleiras de lojas especializadas para perceber que muita coisa mudou.

K-pop, doramas, gastronomia, moda e produtos de beleza sul-coreanos passaram a fazer parte dos interesses de um público que nem sempre tinha contato anterior com essa cultura.

O fenômeno não acontece apenas no Brasil. A chamada Hallyu, ou “onda coreana”, é o termo usado para descrever a expansão internacional da cultura sul-coreana.

Por aqui, porém, essa influência ganhou uma recepção particularmente entusiasmada — e, para a jornalista e escritora Yoona Kim, parte da explicação está justamente nos pontos de identificação entre os dois países.

Por que os brasileiros se identificam tanto com a cultura coreana?

1. K-pop tem algo do espírito do Carnaval

Para Yoona Kim, uma das aproximações pode ser percebida na música. Embora tenham origens e características completamente diferentes, K-pop e Carnaval compartilham elementos como dança, figurinos, coreografias e, principalmente, a experiência coletiva.

Essa característica ajuda a entender por que grupos e artistas sul-coreanos encontraram um público receptivo no país. A música não fica restrita à audição: envolve performance, participação dos fãs e uma comunidade construída em torno dos artistas.

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2. Doramas abriram uma janela para o cotidiano

As produções audiovisuais também tiveram papel importante nessa aproximação.

Ao acompanhar uma história ambientada na Coreia do Sul, o espectador entra em contato, ainda que de forma ficcional, com aspectos como relações familiares, alimentação, costumes, paisagens e diferentes comportamentos sociais.

Foi assim que o interesse de parte do público deixou de estar concentrado no entretenimento. Um dorama pode despertar curiosidade sobre determinado prato, uma cidade, uma tradição ou até mesmo o idioma.

3. Beleza, gastronomia e moda ampliaram o interesse

A influência também chegou a áreas que fazem parte do cotidiano. A K-beauty ganhou espaço entre consumidores brasileiros, enquanto restaurantes e produtos inspirados na culinária sul-coreana despertaram novas experiências gastronômicas.

Na avaliação de Yoona, a identificação também passa pela maneira como os dois povos valorizam aspectos como sociabilidade, expressão dos sentimentos e vida coletiva.

Ao mesmo tempo, características associadas à sociedade sul-coreana, como disciplina e dedicação aos estudos e ao trabalho, aparecem como referências admiradas por brasileiros.

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4. A conexão não começou com os doramas

Apesar de o crescimento recente ter colocado a Coreia no centro das conversas, essa aproximação cultural é anterior ao sucesso atual das plataformas de streaming.

Artistas como Psy já haviam levado a música sul-coreana para públicos internacionais antes da explosão global de grupos como BTS.

Para Yoona Kim, que acompanha a aproximação cultural entre Brasil e Coreia do Sul há mais de duas décadas, o momento atual deve ser visto menos como uma moda passageira e mais como resultado de uma construção gradual.

No fim, a distância geográfica parece pesar menos quando existe curiosidade e identificação. O brasileiro pode chegar à Coreia por uma música ou série, mas permanecer interessado por tudo aquilo que encontra depois dela.

