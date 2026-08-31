4 exercícios de Pilates para quem passa muito tempo sentado
Rotina sedentária não significa ficar completamente parado. Conheça 4 exercícios que trabalham coluna, abdômen, glúteos e costas para entrar na rotina
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Passar várias horas sentado faz parte da rotina de muita gente. Seja no escritório, estudando ou trabalhando em casa, permanecer na mesma posição durante longos períodos reduz a variedade de movimentos ao longo do dia e pode deixar algumas regiões do corpo mais rígidas ou sobrecarregadas.
Nesse cenário, exercícios que estimulam a mobilidade, fortalecimento e consciência corporal podem ser aliados para quem quer movimentar o corpo.
O Pilates reúne movimentos que trabalham diferentes grupos musculares e podem ajudar a desenvolver maior controle sobre a postura e os movimentos.
Entre as opções estão exercícios conhecidos como Spine Twist, Chest Lift, Shoulder Bridge e Swan Prep. Cada um tem um foco diferente e pode contribuir para compensar, por meio do movimento, parte do tempo passado em uma posição fixa.
Quais exercícios de Pilates ajudam quem fica muito tempo sentado?
1. Spine Twist
O Spine Twist é um movimento de rotação do tronco que trabalha a mobilidade da coluna. A execução envolve girar o corpo de maneira controlada, estimulando a movimentação do tronco depois de períodos prolongados na mesma posição.
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Além da mobilidade, o exercício exige controle durante a rotação, o que ajuda a desenvolver a percepção sobre o alinhamento corporal.
2. Chest Lift
Conhecido como Chest Lift, o movimento trabalha principalmente a região abdominal e exige controle do tronco. Ele pode ser interessante para quem passa muitas horas sentado porque estimula a consciência sobre a posição do corpo.
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A proposta é fortalecer a musculatura abdominal sem transformar o exercício em uma tentativa de simplesmente “endireitar” a postura. O objetivo está no controle do movimento e na sustentação do tronco.
3. Shoulder Bridge
O Shoulder Bridge, ou ponte de ombros, combina ativação de glúteos e abdômen com trabalho de estabilidade da pelve. Durante o movimento, o quadril é elevado de maneira controlada, exigindo participação da musculatura posterior do corpo.
Para quem permanece sentado por muito tempo, inserir movimentos que recrutem glúteos e trabalhem a região pélvica amplia a variedade de estímulos recebidos pelo corpo ao longo do dia.
4. Swan Prep
O Swan Prep trabalha a extensão da coluna e a musculatura das costas. O movimento ajuda a explorar uma direção diferente daquela postura curvada que pode aparecer durante atividades realizadas diante de computadores, celulares ou mesas.
Mais do que buscar uma posição perfeita, a proposta é trabalhar mobilidade e força de forma controlada, respeitando os limites de cada pessoa.