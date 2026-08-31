4 exercícios de Pilates para quem passa muito tempo sentado

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Rotina sedentária não significa ficar completamente parado. Conheça 4 exercícios que trabalham coluna, abdômen, glúteos e costas para entrar na rotina

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Passar várias horas sentado faz parte da rotina de muita gente. Seja no escritório, estudando ou trabalhando em casa, permanecer na mesma posição durante longos períodos reduz a variedade de movimentos ao longo do dia e pode deixar algumas regiões do corpo mais rígidas ou sobrecarregadas.

Nesse cenário, exercícios que estimulam a mobilidade, fortalecimento e consciência corporal podem ser aliados para quem quer movimentar o corpo.

O Pilates reúne movimentos que trabalham diferentes grupos musculares e podem ajudar a desenvolver maior controle sobre a postura e os movimentos.

Entre as opções estão exercícios conhecidos como Spine Twist, Chest Lift, Shoulder Bridge e Swan Prep. Cada um tem um foco diferente e pode contribuir para compensar, por meio do movimento, parte do tempo passado em uma posição fixa.

Quais exercícios de Pilates ajudam quem fica muito tempo sentado?

1. Spine Twist

O Spine Twist é um movimento de rotação do tronco que trabalha a mobilidade da coluna. A execução envolve girar o corpo de maneira controlada, estimulando a movimentação do tronco depois de períodos prolongados na mesma posição.

Além da mobilidade, o exercício exige controle durante a rotação, o que ajuda a desenvolver a percepção sobre o alinhamento corporal.

2. Chest Lift

Conhecido como Chest Lift, o movimento trabalha principalmente a região abdominal e exige controle do tronco. Ele pode ser interessante para quem passa muitas horas sentado porque estimula a consciência sobre a posição do corpo.

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A proposta é fortalecer a musculatura abdominal sem transformar o exercício em uma tentativa de simplesmente “endireitar” a postura. O objetivo está no controle do movimento e na sustentação do tronco.

3. Shoulder Bridge

O Shoulder Bridge, ou ponte de ombros, combina ativação de glúteos e abdômen com trabalho de estabilidade da pelve. Durante o movimento, o quadril é elevado de maneira controlada, exigindo participação da musculatura posterior do corpo.

Para quem permanece sentado por muito tempo, inserir movimentos que recrutem glúteos e trabalhem a região pélvica amplia a variedade de estímulos recebidos pelo corpo ao longo do dia.

4. Swan Prep

O Swan Prep trabalha a extensão da coluna e a musculatura das costas. O movimento ajuda a explorar uma direção diferente daquela postura curvada que pode aparecer durante atividades realizadas diante de computadores, celulares ou mesas.

Mais do que buscar uma posição perfeita, a proposta é trabalhar mobilidade e força de forma controlada, respeitando os limites de cada pessoa.

