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Comportamento | Notícia

Como escolher o tênis para corrida? Veja dicas para reduzir o risco de lesões

Conforto, tamanho, terreno, tipo de pisada e sinais de desgaste estão entre os pontos que merecem atenção na hora de escolher ou substituir o calçado.

Por Myllena Wu Publicado em 30/08/2026 às 9:07
Imagem ilustrativa de um homem correndo
Imagem ilustrativa de um homem correndo - Freepik/wayhomestudio

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A corrida ganhou espaço entre os brasileiros e também aumentou a procura por equipamentos específicos para a modalidade.

Em 2025, corrida e caminhada representaram 28% das atividades físicas praticadas no país, segundo o Panorama Setorial Fitness Brasil, superando a musculação, que apareceu com 26%. O levantamento ainda apontou crescimento de 9% em relação ao ano anterior.

Para quem está começando, escolher entre modelos com diferentes tecnologias, formatos e níveis de amortecimento pode gerar dúvidas.

E, embora o tênis não seja o único fator relacionado às lesões, encontrar um calçado confortável e compatível com a atividade pode contribuir para uma prática mais adequada.

O professor de Educação Física Thiago Arruda, do IBMR, explica quais características merecem atenção antes da compra e quais sinais indicam que o par já passou da hora de ser substituído.

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O que observar ao escolher um tênis para correr?

O primeiro critério deve ser o conforto. O calçado não deve apertar, nem provocar pontos de atrito já no primeiro uso.

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  • Também entram na avaliação o terreno em que a pessoa costuma treinar, as características da própria pisada e o chamado drop, diferença de altura entre o calcanhar e a parte dianteira do tênis.

Segundo Arruda, drops mais altos podem reduzir a exigência sobre a panturrilha e o tendão do calcâneo. Por isso, não existe necessariamente um único tipo de tênis ideal para todos os corredores: a escolha depende também das características individuais e da rotina de treinamento.

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Qual tamanho de tênis é melhor para corrida?

Unsplash/ Luis Felipe Lins
Imagem de um tênis de corrida - Unsplash/ Luis Felipe Lins

O tamanho merece atenção porque os pés podem aumentar de volume durante a atividade física. Por isso, o especialista considera que pode ser interessante utilizar um calçado de meio a um número maior que o usado normalmente no dia a dia.

Mais importante do que seguir uma numeração fixa, porém, é experimentar o modelo e verificar se os dedos têm espaço suficiente e se o pé permanece confortável durante o movimento.

Quando é preciso trocar o tênis de corrida?

A aparência do calçado não é o único indicador de desgaste. A capacidade de amortecimento pode diminuir conforme o uso, e a durabilidade varia de acordo com fatores como peso do corredor, densidade da espuma e características do modelo.

Como referência, a troca costuma ser considerada entre 500 e 800 quilômetros rodados. Ainda assim, Arruda recomenda observar também o estado do material e do próprio corpo.

“Sola estiver com desgaste torto, o calcanhar mole ou se você começar a sentir dores articulares incomuns em treinos de rotina, a vida útil acabou”, explica.

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Vale a pena alternar dois pares de tênis?

Para quem corre várias vezes por semana, o revezamento pode ser uma alternativa. A recomendação do professor é alternar dois pares diferentes, dando tempo para a espuma se recuperar e proporcionando estímulos variados ao sistema neuromuscular.

O cuidado também passa por não atribuir toda dor ao calçado. Problemas como fascite plantar, canelite, tendinopatia do calcâneo e dor patelofemoral podem ter diferentes fatores envolvidos.

Um tênis inadequado pode contribuir para o risco, mas não é, isoladamente, responsável pelo surgimento de lesões. Por isso, dores incomuns ou persistentes durante treinos que já fazem parte da rotina merecem atenção.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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