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Comportamento | Notícia

5 movimentos de Pilates para iniciantes que ajudam a melhorar a postura

Começar no Pilates não precisa ser complicado. Alguns movimentos simples ajudam a desenvolver força, equilíbrio, mobilidade e consciência corporal.

Por Myllena Wu Publicado em 30/08/2026 às 9:54
Imagem ilustrativa de uma mulher praticando pilates em casa
Imagem ilustrativa de uma mulher praticando pilates em casa - Unsplash/Tino Rischawy

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Uma boa postura não depende apenas de “ficar reto” o tempo inteiro. A maneira como o corpo se organiza envolve força, mobilidade, equilíbrio e consciência corporal — e é justamente aí que alguns exercícios de Pilates podem contribuir.

Para quem está começando, movimentos simples e adaptados permitem trabalhar essas capacidades sem transformar a prática em uma sequência complicada.

Além do fortalecimento do abdômen e das costas, exercícios de Pilates podem estimular o controle dos movimentos e a percepção sobre o alinhamento da coluna.

O objetivo, portanto, não é buscar uma postura perfeita, mas desenvolver mais estabilidade e consciência para realizar as atividades do cotidiano. A seguir, confira cinco movimentos que podem fazer parte de uma introdução à modalidade.

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Quais exercícios de Pilates ajudam a melhorar a postura?

1. The Hundred adaptado

Tradicionalmente, o The Hundred envolve a ativação intensa do abdômen e movimentos dos braços. Para iniciantes, a sugestão é manter a cabeça apoiada no chão e fazer movimentos menores com os braços. A posição exige controle do tronco e ajuda a trabalhar a estabilidade abdominal.

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2. Ponte de ombros

Deitado de costas, com os joelhos dobrados, o movimento consiste em elevar o quadril de maneira controlada e retornar à posição inicial.

A ponte trabalha principalmente glúteos e musculatura do core, contribuindo para a sustentação da região pélvica e da coluna durante o exercício.

3. Bird Dog

O Bird Dog parte da posição de quatro apoios. A proposta é estender um braço e a perna oposta, mantendo o tronco estável, e depois alternar os lados.

O exercício trabalha equilíbrio e coordenação, além de estimular a percepção do alinhamento corporal.

4. Swimming adaptado

Apesar do nome, o movimento é realizado no solo. Na versão para iniciantes, em vez de elevar braços e pernas simultaneamente, é possível levantar um braço e a perna oposta de cada vez. A atividade ativa a musculatura das costas e ajuda a fortalecer a região posterior do corpo.

5. Cat-Cow (Gato-Vaca)

O exercício alterna movimentos de flexão e extensão da coluna a partir dos quatro apoios. Por ser simples e exigir poucos movimentos, pode ajudar quem está começando a perceber como a coluna se movimenta. Também trabalha a mobilidade e a consciência corporal.

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Como começar a fazer Pilates com segurança?

Mais do que repetir muitas vezes, o importante para iniciantes é realizar os movimentos com controle e respeitar os próprios limites. As versões adaptadas podem facilitar a familiarização com cada exercício antes de aumentar a amplitude ou a dificuldade.

Também vale lembrar que desconforto ou dor durante a prática não deve ser ignorado. Quem tem alguma condição de saúde, histórico de lesões ou dúvidas sobre a execução pode buscar orientação de um profissional de educação física ou fisioterapia antes de iniciar uma rotina de exercícios.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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