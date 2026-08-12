Ficar muito tempo sentada pode achatar o glúteo? Entenda o "bumbum de cadeira"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O nome parece brincadeira, mas "bumbum de cadeira" chama atenção para hábito comum: passar muitas horas sentado e se movimentar pouco ao longo do dia.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Home office, computador, trânsito e longas jornadas de trabalho fazem com que muitas pessoas passem boa parte do dia sentadas. É nesse contexto que surgiu a expressão “bumbum de cadeira”, usada para descrever uma aparência menos projetada ou firme dos glúteos.

Apesar de popular, o termo não corresponde a um diagnóstico médico. A questão por trás dele está menos na cadeira em si e mais na quantidade de movimento que existe — ou deixa de existir — no restante da rotina.

Quando longos períodos sentados são acompanhados por pouca atividade física e baixo estímulo muscular, os glúteos podem perder condicionamento.

Ficar muito tempo sentada realmente achata o bumbum?

O glúteo máximo participa de movimentos cotidianos como caminhar, levantar, subir escadas e estender o quadril. Durante longos períodos sentado, porém, essa musculatura é menos solicitada.

Por isso, não é possível estabelecer simplesmente que “sentar achata o bumbum”. A relação depende do conjunto de hábitos.

Uma pessoa pode passar algumas horas trabalhando sentada e manter uma rotina ativa; outra pode permanecer sentada durante grande parte do dia e ainda realizar pouca atividade física.

“Quando você passa muitas horas sentada e, fora dali, também não estimula essa musculatura, o glúteo recebe menos estímulo. Não é simplesmente uma questão de ficar algumas horas em uma cadeira, mas do conjunto da rotina”, explica Danuza Alves, diretora médica da Clínica Leger Porto Alegre.

“Quanto menos essa musculatura é solicitada, maior pode ser a percepção de um bumbum menos firme e com o desenho menos evidente”.

LEIA TAMBÉM: Você não é menos adulta por realizar seus desejos de adolescente

O que acontece com os glúteos quando ficamos sentados?

Enquanto uma pessoa permanece sentada, os tecidos da região dos glúteos sofrem compressão pelo peso corporal. Ao mesmo tempo, a musculatura permanece menos ativa do que em movimentos como caminhar ou subir escadas.

Isso ajuda a entender porque uma rotina prolongada de inatividade pode estar relacionada a mudanças na percepção do contorno corporal. O efeito, porém, não é igual para todo mundo e não deve ser atribuído exclusivamente ao tempo passado na cadeira.

Como evitar o chamado “bumbum de cadeira”?

Interromper períodos prolongados sentado é uma das medidas destacadas pela médica. Levantar da cadeira, caminhar e trocar parte do tempo sedentário por movimento ajudam a aumentar a atividade ao longo do dia.

O fortalecimento dos glúteos também entra nessa equação, já que exercícios específicos estimulam a musculatura e contribuem para a manutenção do condicionamento.

A aparência da região, entretanto, envolve outros elementos. Distribuição de gordura, qualidade da pele, idade, variações de peso e características individuais também interferem no formato dos glúteos.

“Quando uma paciente chega dizendo que o bumbum caiu ou ficou mais reto, é preciso olhar o conjunto. Às vezes a principal questão é falta de estímulo muscular; em outros casos, existem características da pele, da gordura ou do próprio contorno que precisam ser avaliadas individualmente”, diz a diretora.

“A cadeira sozinha não muda o bumbum. O chamado ‘bumbum de cadeira’ tem muito mais relação com uma rotina de pouca ativação e movimento. E nenhum procedimento estético substitui fortalecimento e uma rotina ativa”, conclui Danuza.