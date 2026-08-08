Você não é menos adulta por realizar seus desejos de adolescente

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Comprar algo sonhado aos 15 anos ou viver interesses antigos não diminui a maturidade e pode revelar autonomia emocional!

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Crescer não deveria significar abandonar versões antigas de si

Existe uma cena muito específica acontecendo na vida de várias mulheres adultas atualmente: finalmente poder viver coisas que desejavam intensamente na adolescência. Comprar o ingresso daquela artista favorita, montar o quarto que sempre imaginaram, usar maquiagens que antes pareciam impossíveis, voltar a consumir romances adolescentes ou simplesmente gastar dinheiro com algo considerado “bobo”.

E junto da felicidade costuma aparecer outra sensação: culpa.

Como se existir uma adolescente ainda viva dentro da mulher adulta fosse sinal de imaturidade. Como se amadurecer significasse abandonar entusiasmo, nostalgia e certos interesses afetivos para ser levada a sério. Muitas mulheres cresceram ouvindo, direta ou indiretamente, que virar adulta era se tornar mais contida, mais prática e emocionalmente mais “sóbria”.

Existe uma expectativa social muito forte sobre o que seria uma mulher madura. Ela deveria parecer racional o tempo inteiro, controlar impulsos, priorizar responsabilidades e deixar para trás tudo aquilo que fosse associado a exagero emocional ou interesses considerados juvenis. Dentro dessa lógica, gostar intensamente de artistas, decorar ambientes de maneira divertida, consumir cultura pop ou demonstrar entusiasmo por hobbies específicos frequentemente passa a ser visto como algo infantil.

"A gente tem um lugar social sobre isso bem importante, de que se espera desde muito cedo que a mulher ocupe um lugar e um papel social de organização social. A mulher é aquela que cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do lar, organiza as tradições familiares e cuida do marido. Sempre foi cobrado muito esse lugar de cuidado, e um lugar de cuidado é um lugar extremamente adulto, que precisa de muita maturidade, responsabilidade e seriedade", explica a psicóloga Luisa Maciel.

"Existe essa disparidade entre o quanto se exige dessa mulher esse lugar de cuidado versus o quanto se espera desse homem. Tanto é que a gente vê uma menina de 15 anos sendo dita 'já é uma moça, já é quase uma adulta', mas um cara de 25 'ah, ele ainda é um garoto'. Tem uma discrepância muito grande do que se espera em diferentes idades de um homem e de uma mulher."

Só que talvez exista um problema nessa ideia de maturidade construída em cima de repressão emocional constante.

Realizar desejos antigos pode ser mais sobre autonomia do que nostalgia

Na prática, muitas mulheres adultas não estão tentando voltar para a adolescência. Elas estão apenas vivendo experiências que antes não puderam acessar. A adolescente que queria ir ao show da banda favorita e não tinha dinheiro hoje consegue comprar ingresso com o próprio salário. A menina que sonhava com um quarto bonito finalmente consegue decorar a própria casa. A garota que tinha vergonha dos próprios gostos agora consegue viver interesses sem depender da aprovação de ninguém.

É exatamente por isso que tantas mulheres sentem emoção ao realizar desejos aparentemente pequenos. Muitas vezes, não se trata do objeto em si. O significado emocional costuma ser muito maior do que aquilo que aparece superficialmente.

O perfume desejado aos 14 anos talvez representasse pertencimento. O ingresso do show talvez simbolizasse liberdade. O quarto decorado talvez fosse uma tentativa de criar identidade própria. Alguns sonhos envelhecem junto com a gente justamente porque nunca foram superficiais de verdade.

Mulheres estão perdendo a vergonha de gostar intensamente das coisas

A internet também ajudou a mudar a forma como esses interesses são vistos. Nos últimos anos, mulheres adultas começaram a demonstrar menos vergonha de gostar intensamente das coisas.

Hoje, é comum ver mulheres de 30 ou 40 anos falando abertamente sobre romances, maquiagem, fandoms, cultura pop, hobbies criativos e interesses nostálgicos sem tentar parecer emocionalmente distantes o tempo inteiro.

É um movimento coletivo de recuperação da espontaneidade depois de anos associando maturidade à necessidade de parecer constantemente séria. E isso conversa diretamente com outro ponto importante: interesses femininos historicamente sempre foram tratados com menos legitimidade social. Tudo que mobiliza entusiasmo feminino costuma correr risco de ser visto como fútil, exagerado ou emocional demais. Durante décadas, gostos associados ao universo feminino adolescente foram ridicularizados justamente porque envolviam emoção intensa, identificação afetiva e paixão coletiva.

"À medida que as mulheres foram ocupando o mercado de trabalho, as mulheres precisaram abandonar algumas habilidades e essa conexão com o hobby como uma maneira de se colocar no mercado e realmente começar a buscar o seu espaço", reforça Luisa.

"Quando as mulheres retomam esse lugar de conexão com hobbies, de descanso, muitas vezes tem um receio muito grande de serem associadas novamente como aquelas mulheres de antigamente. Enquanto os homens não: como os homens sempre ocuparam esses espaços de trabalho, quando eles têm um hobby, muitas vezes está associado a um status. Essa pessoa tem tanto dinheiro que ele pode trabalhar, ganhar seu dinheiro e ainda tem tempo para ter hobbies e paixões."

Enquanto isso, hobbies masculinos frequentemente continuam socialmente aceitos mesmo na vida adulta. Homens adultos podem colecionar objetos, acompanhar obsessivamente esportes ou investir tempo em universos geek sem terem a maturidade questionada da mesma forma. Mulheres, por outro lado, frequentemente aprendem que precisam justificar aquilo que gostam.

Existe uma diferença entre amadurecer e endurecer emocionalmente

Tantas adultas cresceram tentando esconder partes da própria personalidade para parecerem mais maduras. Existe uma pressão silenciosa para performar seriedade o tempo inteiro, como se envelhecer significasse necessariamente abandonar entusiasmo, criatividade e emoção.

"A gente está vendo um crescimento muito grande de cerâmica, de pintura, de aulas de canto, e das mulheres retomarem esse espaço de hobby como um lugar de resgate, inclusive a ter cultura de comunidades femininas. Esse retorno de sororidade, amizade e parceria vem junto com esse resgate aos hobbies como um lugar de descanso, de aproveitar e de pertencer. É um movimento que vem ao encontro de muitas mulheres que estão escolhendo não casar, não ter filhos, olhando para o seu trabalho como uma prioridade, mas também a sua qualidade de vida como prioridade concomitante. Retomar a ideia de que hobbies são possíveis de serem implementados dentro da sua rotina", finaliza.

Na verdade, uma das maiores demonstrações de maturidade pode ser justamente conseguir viver os próprios gostos sem vergonha e conseguir olhar para desejos antigos sem tratá-los como ridículos. Entender que felicidade não precisa parecer sofisticada para ser legítima!

Afinal, a vida adulta já exige dureza suficiente por si só. Trabalho, cobranças financeiras, responsabilidade emocional e exaustão cotidiana naturalmente tornam a rotina mais rígida. É compreensível que tantas mulheres estejam tentando recuperar pequenas alegrias antigas agora.

Não porque querem voltar a ser adolescentes, mas porque não querem perder completamente versões de si mesmas no processo de crescer.