ChatGPT Work: conheça o agente que organiza tarefas, reuniões e projetos de forma autônoma
Novo modo do ChatGPT reúne informações de aplicativos conectados para executar tarefas complexas, criar planos de ação e ajudar na organização
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A OpenAI lançou o ChatGPT Work, um agente de inteligência artificial capaz de assumir tarefas com várias etapas de forma autônoma. Em vez de orientar o sistema passo a passo, o usuário informa apenas o objetivo desejado. A partir disso, o Work reúne informações de aplicativos e arquivos conectados, identifica o contexto necessário, planeja a execução e entrega o resultado.
O recurso foi desenvolvido para atividades que normalmente exigem consultar diferentes fontes de informação, como e-mails, documentos, mensagens e agendas. Durante o processo, o usuário pode acompanhar o andamento da tarefa, responder a perguntas, alterar o direcionamento do trabalho e aprovar ações importantes antes que sejam executadas.
Como usar o ChatGPT Work
Para começar, basta selecionar o modo Work dentro do ChatGPT. Em seguida, é necessário acessar o menu de configurações e conectar os aplicativos que serão utilizados pelo agente.
Entre as integrações disponíveis estão serviços como Slack e Google Drive. Dependendo da disponibilidade, também é possível conectar e-mail e calendário para ampliar o contexto utilizado durante a execução das tarefas.
Uma das recomendações é delegar inicialmente uma atividade que o usuário já conheça bem. Dessa forma, fica mais fácil entender como o agente organiza as informações e toma decisões ao longo do processo.
O que o ChatGPT Work pode fazer
O agente foi pensado para automatizar tarefas de produtividade e organização. Confira alguns exemplos e os prompts disponíveis no final da matéria.
Colocar as tarefas em dia
O ChatGPT Work pode revisar e-mails e mensagens recentes para identificar o que exige resposta, quais atividades têm prazo e quais comunicações são apenas informativas. Com isso, cria uma lista de ações organizada por prioridade.
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Também consegue resumir o andamento de projetos com base em documentos e conversas recentes, destacando decisões tomadas, pendências, riscos e próximos passos.
Outra possibilidade é identificar tudo o que mudou durante um período de ausência, reunindo pessoas, projetos e assuntos que precisam de acompanhamento.
Planejar a rotina
O recurso também pode analisar a agenda, os prazos e as mensagens pendentes para montar um planejamento realista do dia.
Entre as sugestões estão:
- identificar tarefas que podem ser concluídas imediatamente
- apontar atividades que podem ser delegadas
- mostrar compromissos que podem ser adiados
- encontrar um bloco de aproximadamente 90 minutos para trabalho focado, sugerindo alterações na agenda antes de qualquer mudança
Preparar reuniões
Antes de uma reunião, o ChatGPT Work consegue reunir mensagens, documentos e decisões anteriores para criar um briefing com o contexto completo.
Além disso, pode:
- destacar as principais perguntas que devem ser feitas durante o encontro
- resumir objetivos, participantes, histórico e decisões esperadas
- Transformar reuniões em planos de ação
- Depois da reunião, o agente organiza as anotações em um plano estruturado.
Entre as tarefas que executa estão:
- separar decisões tomadas
- identificar responsáveis
- listar prazos
- organizar próximas etapas
- apontar ações sem responsável definido
- comparar o resultado da reunião com a pauta original
- elaborar um rascunho de mensagem de acompanhamento com os próximos passos
Acompanhar compromissos
O Work também identifica compromissos assumidos em reuniões e e-mails, organizando tudo em uma lista com responsáveis e datas.
Além disso, consegue localizar follow-ups em atraso, sugerir respostas para revisão e destacar tarefas com maior risco de descumprimento dos prazos.
Organizar o próximo dia
Ao final do expediente, o agente pode revisar tudo o que foi concluído, listar pendências, identificar bloqueios e apontar atividades que dependem de retorno de outras pessoas.
Também analisa a agenda do dia seguinte para reunir documentos que precisam ser lidos, respostas que devem ser enviadas e materiais que exigem preparação antecipada, criando um planejamento para que a próxima jornada comece organizada.
Prompts:
- “Revise meus e-mails e mensagens recentes, identifique o que exige resposta, o que tem prazo e o que é apenas informativo, e crie uma lista de ações por prioridade.”
“Resuma o andamento de um projeto com base nas mensagens e documentos mais recentes, destacando decisões, pendências, riscos e próximos passos.”
“Identifique o que mudou enquanto eu estava ausente e prepare uma lista de pessoas e projetos com os quais preciso fazer acompanhamento.”
- “Analise minha agenda, prazos e mensagens pendentes para definir as prioridades e montar um plano para o dia.”
“Identifique o que posso concluir hoje, o que vale delegar e o que pode esperar, explicando as principais tarefas que podem ser negociadas.”
“Encontre um bloco de 90 minutos para trabalho focado na minha agenda, sugerindo ajustes antes de realizar qualquer alteração.”
- “Reúna mensagens, documentos e decisões anteriores para criar um briefing de uma página antes da reunião.”
“Revise os materiais e destaque as três perguntas mais importantes que devo fazer.”
“Crie um resumo da reunião com objetivo, participantes, contexto recente, questões em aberto e decisões esperadas.”
- “Organize anotações em decisões, responsáveis, prazos e próximas etapas, identificando itens sem definição de responsável.”
“Compare as anotações com a pauta original para mostrar o que ainda não foi resolvido.”
“Crie um acompanhamento das ações e prepare um rascunho de mensagem de follow-up com os próximos passos.
- “Identifique compromissos assumidos em e-mails e reuniões e organize-os em uma lista com responsável e prazo.”
“Encontre follow-ups em atraso e prepare respostas para revisão.”
“Revise compromissos em aberto, destaque riscos de atraso e faça sugestões de prioridades.”
- “Revise o que foi concluído, identifique pendências, bloqueios e itens que aguardam retorno.”
“Analise a agenda do dia seguinte e reúna tudo o que preciso ler, preparar ou responder com antecedência.”
“Desenvolva um plano realista para o dia seguinte, considerando reuniões, prazos e tarefas pendentes, além de preparar um breve briefing para a manhã.”