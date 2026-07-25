ChatGPT Work: conheça o agente que organiza tarefas, reuniões e projetos de forma autônoma

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Novo modo do ChatGPT reúne informações de aplicativos conectados para executar tarefas complexas, criar planos de ação e ajudar na organização

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A OpenAI lançou o ChatGPT Work, um agente de inteligência artificial capaz de assumir tarefas com várias etapas de forma autônoma. Em vez de orientar o sistema passo a passo, o usuário informa apenas o objetivo desejado. A partir disso, o Work reúne informações de aplicativos e arquivos conectados, identifica o contexto necessário, planeja a execução e entrega o resultado.

O recurso foi desenvolvido para atividades que normalmente exigem consultar diferentes fontes de informação, como e-mails, documentos, mensagens e agendas. Durante o processo, o usuário pode acompanhar o andamento da tarefa, responder a perguntas, alterar o direcionamento do trabalho e aprovar ações importantes antes que sejam executadas.

Como usar o ChatGPT Work

Para começar, basta selecionar o modo Work dentro do ChatGPT. Em seguida, é necessário acessar o menu de configurações e conectar os aplicativos que serão utilizados pelo agente.

Entre as integrações disponíveis estão serviços como Slack e Google Drive. Dependendo da disponibilidade, também é possível conectar e-mail e calendário para ampliar o contexto utilizado durante a execução das tarefas.

Uma das recomendações é delegar inicialmente uma atividade que o usuário já conheça bem. Dessa forma, fica mais fácil entender como o agente organiza as informações e toma decisões ao longo do processo.

O que o ChatGPT Work pode fazer

O agente foi pensado para automatizar tarefas de produtividade e organização. Confira alguns exemplos e os prompts disponíveis no final da matéria.

Colocar as tarefas em dia

O ChatGPT Work pode revisar e-mails e mensagens recentes para identificar o que exige resposta, quais atividades têm prazo e quais comunicações são apenas informativas. Com isso, cria uma lista de ações organizada por prioridade.

Também consegue resumir o andamento de projetos com base em documentos e conversas recentes, destacando decisões tomadas, pendências, riscos e próximos passos.

Outra possibilidade é identificar tudo o que mudou durante um período de ausência, reunindo pessoas, projetos e assuntos que precisam de acompanhamento.

Planejar a rotina

O recurso também pode analisar a agenda, os prazos e as mensagens pendentes para montar um planejamento realista do dia.

Entre as sugestões estão:

identificar tarefas que podem ser concluídas imediatamente

apontar atividades que podem ser delegadas

mostrar compromissos que podem ser adiados

encontrar um bloco de aproximadamente 90 minutos para trabalho focado, sugerindo alterações na agenda antes de qualquer mudança

Preparar reuniões

Antes de uma reunião, o ChatGPT Work consegue reunir mensagens, documentos e decisões anteriores para criar um briefing com o contexto completo.

Além disso, pode:

destacar as principais perguntas que devem ser feitas durante o encontro

resumir objetivos, participantes, histórico e decisões esperadas

Transformar reuniões em planos de ação

Depois da reunião, o agente organiza as anotações em um plano estruturado.

Entre as tarefas que executa estão:

separar decisões tomadas

identificar responsáveis

listar prazos

organizar próximas etapas

apontar ações sem responsável definido

comparar o resultado da reunião com a pauta original

elaborar um rascunho de mensagem de acompanhamento com os próximos passos

Acompanhar compromissos

O Work também identifica compromissos assumidos em reuniões e e-mails, organizando tudo em uma lista com responsáveis e datas.

Além disso, consegue localizar follow-ups em atraso, sugerir respostas para revisão e destacar tarefas com maior risco de descumprimento dos prazos.

Organizar o próximo dia

Ao final do expediente, o agente pode revisar tudo o que foi concluído, listar pendências, identificar bloqueios e apontar atividades que dependem de retorno de outras pessoas.

Também analisa a agenda do dia seguinte para reunir documentos que precisam ser lidos, respostas que devem ser enviadas e materiais que exigem preparação antecipada, criando um planejamento para que a próxima jornada comece organizada.

Prompts: