Inverno pede champagne? Veja como harmonizar a bebida com pratos da estação

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Queijos, risotos, carnes e sobremesas podem ganhar novas combinações com champagne. Especialista explica como escolher o estilo ideal para cada prato!

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Quando as temperaturas caem, os vinhos tintos costumam assumir o protagonismo nas mesas brasileiras. No entanto, essa não é a única opção para acompanhar os pratos típicos da estação.

O champagne, tradicionalmente associado a festas e celebrações, também pode harmonizar com receitas mais encorpadas e transformar a experiência gastronômica nos dias frios.

Segundo Kennedy Nascimento, sommelier e embaixador da Maison Lallier no Brasil, o clima mais ameno favorece combinações que valorizam tanto a estrutura dos pratos quanto a complexidade da bebida.

"O inverno convida preparações mais intensas e cremosas, mas isso não significa que seja necessário recorrer apenas a vinhos tintos. Um champagne bem escolhido oferece acidez, textura e frescor suficientes para equilibrar pratos ricos, criando harmonizações muito interessantes", explica.

A seguir, veja como escolher o estilo de champagne para diferentes momentos da refeição.

Quais pratos harmonizam com champagne brut?

O champagne brut é considerado um dos estilos mais versáteis para a gastronomia. Sua acidez marcante, aliada às notas de frutas brancas, panificação e mineralidade, permite acompanhar receitas cremosas sem sobrecarregar o paladar.

De acordo com Kennedy, risotos de parmesão, massas com molhos à base de manteiga, aves assadas e carnes brancas estão entre as combinações que funcionam bem com esse perfil.

A Maison Lallier cita o Lallier R.020 Brut como um exemplo desse estilo gastronômico.

Os queijos curados também aparecem entre as melhores harmonizações. Parmesão, grana padano e comté equilibram a estrutura do champagne, enquanto sua acidez ajuda a destacar sabores delicados de frutos do mar, como ostras, vieiras e camarões grelhados. A efervescência ainda cria um contraste interessante com preparações fritas leves.

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Quando escolher um champagne rosé?

Receitas de sabor mais intenso pedem bebidas com maior estrutura. Nesses casos, os champagnes rosés costumam ser uma alternativa interessante.

Pratos como pato, cordeiro e massas com salmão podem encontrar equilíbrio nesse estilo, que reúne frescor e notas de frutas vermelhas.

Entre as opções da Maison Lallier está o Lallier Brut Rosé, indicado para acompanhar preparações mais marcantes.

Segundo o sommelier, o rosé também se adapta bem às diferentes etapas da refeição. Ele harmoniza com entradas como carpaccios, tartares, pratos à base de salmão e queijos de massa mole, como brie e camembert.

Já nas sobremesas, combina especialmente com receitas preparadas com frutas vermelhas.

Existe uma regra para harmonizar champagne?

Mais do que seguir combinações rígidas, o segredo está em buscar equilíbrio entre a intensidade da comida e as características da bebida.

"Mais do que seguir regras rígidas, vale observar como a acidez, a textura e os aromas da bebida interagem com os ingredientes. O champagne é muito mais versátil do que muitas pessoas imaginam e pode acompanhar uma refeição completa, da entrada à sobremesa", afirma Kennedy.

