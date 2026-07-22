Nova NR-1 coloca saúde mental no centro da gestão de riscos nas empresas; especialista explica o que muda

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Atualização da norma exige que organizações identifiquem, avaliem e previnam fatores de risco psicossociais, como sobrecarga, assédio e jornadas

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A saúde mental passou a ocupar um papel central na gestão de segurança e saúde do trabalho no Brasil. Desde maio de 2026, a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) determina que empresas de todos os portes incluam os fatores de riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).

Na prática, isso significa que situações como sobrecarga de trabalho, jornadas excessivas, metas incompatíveis, assédio moral, violência no ambiente profissional, baixa autonomia e conflitos de papéis precisam ser identificadas, avaliadas e monitoradas de forma sistemática pelas organizações.

Para Betânia Fernandes, especialista da Comporta Mais, a mudança representa um avanço importante na forma como as empresas tratam a saúde dos colaboradores.

"Investir na saúde mental dos colaboradores significa investir em produtividade, redução do absenteísmo, melhoria do clima organizacional e sustentabilidade do negócio. A prevenção é sempre o melhor caminho."

O que a NR-1 exige das empresas?

Com a atualização da norma, a gestão dos riscos psicossociais deixa de ser uma ação pontual e passa a integrar oficialmente os processos de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.

Segundo Betânia Fernandes, a legislação determina que esses fatores sejam identificados, avaliados, controlados e documentados, permitindo que as empresas desenvolvam ações preventivas com base em evidências.

Na Comporta Mais, esse trabalho é realizado por meio da Metodologia COMPORTA+ 14D, um modelo de diagnóstico que integra a avaliação de 14 dimensões de riscos psicossociais às análises ergonômicas previstas na NR-17. A proposta é oferecer uma visão mais completa das condições de trabalho e auxiliar na criação de planos de ação personalizados para cada organização.

Benefícios vão além da conformidade

Além de atender às exigências legais, a adoção de medidas voltadas à saúde mental pode trazer impactos positivos para o ambiente corporativo. Entre os principais benefícios apontados pela especialista estão a redução de afastamentos, menor risco de autuações, fortalecimento da cultura organizacional e aumento do engajamento das equipes.

"Mais do que uma obrigação legal, a NR-1 representa uma oportunidade de fortalecer a cultura organizacional. Empresas que incorporam essa gestão à estratégia do negócio fortalecem pessoas, processos e resultados."

Saúde mental como estratégia

A atualização da NR-1 reforça uma mudança de paradigma nas relações de trabalho ao reconhecer que fatores psicossociais influenciam diretamente a saúde, a segurança e o desempenho dos trabalhadores.

Quando essa gestão é integrada às avaliações ergonômicas previstas na NR-17, as empresas passam a ter uma visão mais ampla das condições de trabalho, favorecendo ações preventivas que contribuem para ambientes mais saudáveis, produtivos e sustentáveis.

