Como Yoga pode aliviar dores nas costas e preservar a saúde da coluna?
O cuidado com a coluna começa antes da dor aparecer. Entenda porque Yoga pode fazer parte da rotina de quem busca mais qualidade de vida e autonomia.
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As dores nas costas estão entre as principais queixas de adultos e costumam estar relacionadas a fatores cada vez mais comuns na rotina, como longas jornadas em frente ao computador, uso excessivo do celular, sedentarismo e estresse.
Com isso, cresce também o interesse por atividades que ajudam a preservar a mobilidade e reduzir a sobrecarga sobre a coluna.
Entre elas, o Yoga vem sendo apontado como uma alternativa para quem deseja cuidar da saúde das articulações de forma preventiva.
Quando praticado com orientação adequada, o exercício trabalha movimentos conscientes, respeita os limites do corpo e pode contribuir tanto para aliviar desconfortos quanto para evitar que eles apareçam.
Como o Yoga ajuda a prevenir dores nas costas?
A coluna vertebral depende do movimento para manter seu funcionamento adequado. Formada por vértebras, discos e articulações, ela pode perder mobilidade ao longo do tempo quando permanece submetida aos mesmos padrões de movimento ou à falta deles, favorecendo rigidez e dores.
Segundo Ravi Kaiut, professor especializado no Método Kaiut Yoga, estimular as articulações de maneira progressiva pode trazer benefícios importantes para a saúde da coluna.
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"É muito importante cuidar da saúde das suas articulações para ter uma melhor mobilidade ao longo da vida, tanto como um tratamento de problemas que já existem, quanto como forma de prevenção", afirma.
De acordo com o especialista, a prática voltada para a saúde articular prioriza movimentos acessíveis e adaptáveis às necessidades de cada pessoa.
"Quando nós estimulamos as articulações de forma adequada, melhoramos a circulação local, reduzimos tensões e favorecemos a recuperação funcional", explica.
Vale a pena fazer Yoga mesmo sem sentir dores?
Esperar a dor aparecer nem sempre é o melhor caminho. A prevenção é um dos principais objetivos das práticas que trabalham mobilidade e consciência corporal, especialmente para quem passa muitas horas sentado ou realiza movimentos repetitivos durante o dia.
No Yoga, posturas executadas de forma gradual, associadas à respiração consciente, ajudam a reorganizar padrões de movimento e diminuir sobrecargas acumuladas na coluna e em outras regiões do corpo.
Para Ravi Kaiut, a constância faz diferença nos resultados. "A prevenção está na regularidade. Pequenos estímulos frequentes são mais eficazes do que intervenções intensas e esporádicas", destaca.
Além de reduzir o risco de desconfortos, manter a mobilidade da coluna também está relacionado à autonomia ao longo do envelhecimento, facilitando tarefas cotidianas como caminhar, abaixar-se e levantar-se com mais segurança.
"Cuidar das articulações hoje é investir na sua independência no futuro. Com orientação adequada e constância, o Yoga se torna um aliado muito importante na prevenção de problemas nas costas e na promoção de bem-estar ao longo dos anos", conclui o professor.