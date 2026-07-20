A era do wellness: como a busca por bem-estar virou prioridade
Como a busca por saúde e performance se consolidou como uma macrotendência de comportamento e consumo, chegando a um estilo de vida
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Se há alguns anos cuidar da saúde era um objetivo pontual, hoje tornou-se parte da identidade de milhões de pessoas. Academia, corrida, estúdios, relógios inteligentes, alimentação equilibrada, suplementação e monitoramento constante da saúde deixaram de ocupar nichos específicos para integrar a rotina de diferentes gerações.
Mais do que um modismo, o wellness se consolida como uma macrotendência que movimenta comportamentos, transforma mercados e redefine padrões de consumo.
Economia do bem-estar movimenta trilhões
Os números ajudam a explicar esse fenômeno. Segundo o Global Wellness Institute, a economia global do bem-estar movimentou US$ 6,8 trilhões em 2024 e deve alcançar cerca de US$ 9,8 trilhões até 2029, com crescimento médio anual de 7,6%.
No Brasil, esse comportamento aparece em diferentes frentes. A corrida de rua vive um dos seus maiores momentos. O estudo "Por Dentro do Corre – 2ª edição", realizado pela Olympikus em parceria com a Box1824, estima que cerca de 15 milhões de brasileiros praticam a modalidade.
Ao mesmo tempo, atividades híbridas, como o Hyrox, academias especializadas e estúdios voltados para modalidades específicas ganham cada vez mais adeptos.
A ascensão da chamada "geração saúde"
Especialistas apontam que a chamada "geração saúde" tem substituído hábitos de excesso por práticas voltadas ao bem-estar, tendo em vista alguns fatores, como queda no consumo de álcool, alta dos exercícios físicos, da wellness e promoção da saúde a longo prazo.
É possível ver mais presença de eventos de entretenimento focados no esporte, como o “Chapadinhas de Endorfina” e as milhares de corridas de rua que existem.
A crescente de cuidados com o bem-estar e o corpo ativo como estilo de vida influencia diretamente a nova forma de consumo.
Dados da pesquisa Ipsos-Ipec, realizada em parceria com o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA), mostram que 64% dos brasileiros afirmaram não consumir bebidas alcoólicas em 2025, percentual superior aos 55% registrados em 2023.
Entre jovens de 18 a 24 anos, a abstinência passou de 46% para 64%, indicando uma geração mais preocupada com saúde, disposição e performance.
Bem-estar também transforma moda e consumo
O impacto também é percebido na indústria da moda e do consumo. Roupas esportivas, calçados de alta performance, acessórios, suplementos e experiências ligadas ao bem-estar deixaram de ser modismo para ser um investimento contínuo.
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No tópico da moda, cresce o athleisure wear, que seria uma mistura entre roupas fitness e casual, justamente para adequar a prática de exercícios físicos a sua rotina.
Em 2024, o mercado brasileiro de athleisure movimentou US$ 4,28 bilhões e a expectativa é que alcance US$ 6 bilhões (cerca de R$ 31 bilhões) até 2033, segundo o Relatório de Mercado de Roupas Esportivas, do IMARC Group.
Em escala global, a tendência é ainda mais expressiva. De acordo com a Dimension Market Research, as vendas de roupas athleisure devem mais do que dobrar na próxima década, chegando a US$ 900 bilhões (aproximadamente R$ 5,1 trilhões) até 2033.
Das canetas emagrecedoras à democratização do acesso
Uma curiosidade é o processo observado com as canetas emagrecedoras. Inicialmente, esses medicamentos eram acessíveis a um público de maior poder aquisitivo, tanto pelo alto custo quanto pela novidade do tratamento.
Segundo Vejlgaard, ao retomar as ideias de Thorstein Veblen e Gabriel Tarde, as pessoas mais ricas costumam ser as primeiras a consumir inovações, enquanto os demais grupos sociais tendem a adotar esses produtos à medida que eles se tornam mais acessíveis e difundidos.
Nesse contexto, as canetas emagrecedoras deixaram de ser um produto restrito a um nicho de consumidores e caminham para uma maior democratização, especialmente após a queda da patente de algumas substâncias no Brasil, o que deve ampliar o acesso e reduzir os custos nos próximos anos.
Sob essa perspectiva, o wellness ultrapassa o status de modismo e se consolida como uma macrotendência de comportamento e consumo. Não apenas para evitar doenças, mas para sustentar desempenho, saúde mental e produtividade ao longo do tempo.