Você pode estar treinando mais que o necessário; entenda o motivo
Mais horas na academia nem sempre significam melhores resultados. Em alguns casos, o excesso de treino pode até atrapalhar a evolução
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Muita gente acredita que, quanto mais tempo passa treinando, maiores serão os resultados. No entanto, essa lógica nem sempre funciona.
O corpo precisa de estímulo para evoluir, mas também necessita de descanso para se recuperar. Quando esse equilíbrio não existe, o desempenho pode cair e o risco de lesões aumenta.
Treinar todos os dias por longos períodos ou aumentar a intensidade sem planejamento pode fazer com que o organismo entre em um estado de fadiga. Em vez de ganhar força, resistência ou massa muscular, a pessoa pode acabar enfrentando justamente o contrário.
Entenda por que mais treino nem sempre é sinônimo de mais resultados.
O corpo evolui durante a recuperação
Durante os exercícios, as fibras musculares sofrem pequenos desgastes naturais. É no período de descanso que elas se recuperam e se fortalecem.
Sem tempo suficiente para essa recuperação, o organismo pode ter dificuldade para acompanhar o ritmo dos treinos, comprometendo a evolução.
Mais intensidade nem sempre significa mais eficiência
Aumentar a carga, fazer mais séries ou passar horas na academia não garante melhores resultados.
Um treino bem planejado, com volume e intensidade adequados para cada pessoa, costuma ser mais eficiente do que sessões longas realizadas sem estratégia.
Alguns sinais indicam excesso de treino
Queda no desempenho, dores musculares persistentes, dificuldade para dormir, sensação constante de cansaço, irritabilidade e falta de motivação podem indicar que o corpo precisa de mais tempo para se recuperar.
Quando esses sinais aparecem, vale a pena rever a rotina de treinos com um profissional de Educação Física.
O descanso também faz parte do treinamento
Dormir bem, manter uma alimentação equilibrada e respeitar os dias de recuperação são etapas fundamentais para quem busca evolução física.
Ignorar esses fatores pode limitar os resultados, mesmo para quem treina com frequência.
Cada pessoa responde de um jeito
Não existe uma quantidade ideal de treinos que sirva para todos. Idade, condicionamento físico, objetivos, alimentação, qualidade do sono e rotina influenciam diretamente na capacidade de recuperação.
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Por isso, comparar seu desempenho com o de outras pessoas pode levar a escolhas inadequadas.
O que dizem os estudos?
As diretrizes do American College of Sports Medicine (ACSM) destacam que a progressão do treinamento deve respeitar o tempo de recuperação do organismo. O excesso de carga, sem descanso adequado, pode aumentar o risco de lesões, fadiga e queda no desempenho físico.
Além disso, a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva (ISSN) reforça que recuperação, sono e alimentação são componentes essenciais para o ganho de força, hipertrofia e melhora da performance, sendo tão importantes quanto o próprio treinamento.
Treinar melhor vale mais do que treinar mais
Os melhores resultados costumam aparecer quando há equilíbrio entre estímulo, recuperação e constância. Em vez de buscar treinos cada vez mais longos, o ideal é investir em uma rotina planejada, adequada aos seus objetivos e acompanhada por profissionais qualificados.
No fim das contas, evolução não depende apenas do tempo que você passa treinando, mas da qualidade de todo o processo.