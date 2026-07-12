Você pode estar treinando mais que o necessário; entenda o motivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Mais horas na academia nem sempre significam melhores resultados. Em alguns casos, o excesso de treino pode até atrapalhar a evolução

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Muita gente acredita que, quanto mais tempo passa treinando, maiores serão os resultados. No entanto, essa lógica nem sempre funciona.

O corpo precisa de estímulo para evoluir, mas também necessita de descanso para se recuperar. Quando esse equilíbrio não existe, o desempenho pode cair e o risco de lesões aumenta.

Treinar todos os dias por longos períodos ou aumentar a intensidade sem planejamento pode fazer com que o organismo entre em um estado de fadiga. Em vez de ganhar força, resistência ou massa muscular, a pessoa pode acabar enfrentando justamente o contrário.

Entenda por que mais treino nem sempre é sinônimo de mais resultados.

O corpo evolui durante a recuperação

Durante os exercícios, as fibras musculares sofrem pequenos desgastes naturais. É no período de descanso que elas se recuperam e se fortalecem.

Sem tempo suficiente para essa recuperação, o organismo pode ter dificuldade para acompanhar o ritmo dos treinos, comprometendo a evolução.

Mais intensidade nem sempre significa mais eficiência

Aumentar a carga, fazer mais séries ou passar horas na academia não garante melhores resultados.

Um treino bem planejado, com volume e intensidade adequados para cada pessoa, costuma ser mais eficiente do que sessões longas realizadas sem estratégia.

Alguns sinais indicam excesso de treino

Queda no desempenho, dores musculares persistentes, dificuldade para dormir, sensação constante de cansaço, irritabilidade e falta de motivação podem indicar que o corpo precisa de mais tempo para se recuperar.

Quando esses sinais aparecem, vale a pena rever a rotina de treinos com um profissional de Educação Física.

O descanso também faz parte do treinamento

Dormir bem, manter uma alimentação equilibrada e respeitar os dias de recuperação são etapas fundamentais para quem busca evolução física.

Ignorar esses fatores pode limitar os resultados, mesmo para quem treina com frequência.

Cada pessoa responde de um jeito

Não existe uma quantidade ideal de treinos que sirva para todos. Idade, condicionamento físico, objetivos, alimentação, qualidade do sono e rotina influenciam diretamente na capacidade de recuperação.

Por isso, comparar seu desempenho com o de outras pessoas pode levar a escolhas inadequadas.

O que dizem os estudos?

As diretrizes do American College of Sports Medicine (ACSM) destacam que a progressão do treinamento deve respeitar o tempo de recuperação do organismo. O excesso de carga, sem descanso adequado, pode aumentar o risco de lesões, fadiga e queda no desempenho físico.

Além disso, a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva (ISSN) reforça que recuperação, sono e alimentação são componentes essenciais para o ganho de força, hipertrofia e melhora da performance, sendo tão importantes quanto o próprio treinamento.

Treinar melhor vale mais do que treinar mais

Os melhores resultados costumam aparecer quando há equilíbrio entre estímulo, recuperação e constância. Em vez de buscar treinos cada vez mais longos, o ideal é investir em uma rotina planejada, adequada aos seus objetivos e acompanhada por profissionais qualificados.

No fim das contas, evolução não depende apenas do tempo que você passa treinando, mas da qualidade de todo o processo.