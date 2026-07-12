Vale a pena fazer pilates duas vezes por semana?
Especialistas apontam que a frequência é suficiente para trazer benefícios como ganho de força, melhora da postura e mais qualidade de vida
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Quem está pensando em começar a praticar pilates costuma ter uma dúvida bastante comum: duas aulas por semana são suficientes para obter resultados? A resposta, na maioria dos casos, é sim.
Embora a frequência ideal possa variar conforme os objetivos e as condições de saúde de cada pessoa, praticar pilates duas vezes por semana já é considerado um ritmo eficiente para desenvolver força, melhorar a postura, aumentar a flexibilidade e promover mais bem-estar. O segredo está na constância, e não na quantidade de aulas.
Entenda o que pode acontecer com o corpo ao incluir o pilates duas vezes por semana na rotina.
Fortalecimento muscular gradual
Mesmo sem o uso de cargas elevadas, o pilates trabalha diversos grupos musculares ao mesmo tempo, principalmente o core, formado pelos músculos do abdômen, lombar, pelve e quadris.
Com duas aulas semanais, é possível desenvolver força de maneira progressiva, favorecendo a estabilidade corporal e facilitando as atividades do dia a dia.
Especialista explica quais são os reais benefícios da prática de Pilates
Melhora da postura
Os exercícios estimulam o alinhamento da coluna e a consciência corporal, ajudando a corrigir hábitos posturais inadequados.
Quem passa muitas horas sentado ou trabalha em frente ao computador costuma perceber redução das dores e maior facilidade para manter uma postura correta.
Mais flexibilidade e mobilidade
Outro benefício da prática regular é o aumento da amplitude dos movimentos. Alongamentos e exercícios de mobilidade fazem parte das aulas e contribuem para reduzir a rigidez muscular.
Com o tempo, tarefas simples do cotidiano tendem a se tornar mais confortáveis.
Mais equilíbrio e coordenação
O pilates também estimula o equilíbrio, a coordenação motora e o controle dos movimentos. Esses benefícios são importantes em qualquer idade e ajudam a prevenir quedas, especialmente entre pessoas idosas.
Bem-estar físico e mental
Além dos ganhos para o corpo, o pilates favorece o relaxamento por meio da respiração controlada e da concentração durante os exercícios.
Muitas pessoas relatam sensação de leveza, redução das tensões e melhora na disposição após as aulas.
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O que dizem os estudos?
Uma revisão sistemática publicada em 2023 no periódico BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation concluiu que o pilates melhora significativamente a força muscular, a flexibilidade, o equilíbrio, a mobilidade e a capacidade funcional quando praticado de forma regular.
Além disso, uma revisão sistemática com meta-análise publicada em 2026 na revista Sports observou que a modalidade também promove benefícios para o bem-estar psicológico, a autoestima e a qualidade de vida, reforçando que a consistência é mais importante do que a frequência excessiva.
Duas vezes por semana já fazem diferença
Para a maioria das pessoas, duas aulas semanais representam uma frequência suficiente para conquistar resultados de forma segura e gradual. Quem possui objetivos específicos, como reabilitação ou preparação física, pode receber orientações diferentes de acordo com a avaliação profissional.
Mais importante do que praticar pilates todos os dias é criar uma rotina que possa ser mantida ao longo do tempo.
Constância é a chave
Assim como acontece com outras atividades físicas, os benefícios do pilates aparecem com a prática contínua. Duas aulas por semana, associadas a hábitos saudáveis e momentos de movimento ao longo do dia, já podem contribuir para uma melhora significativa na qualidade de vida.
No fim das contas, o melhor plano é aquele que cabe na rotina e pode ser mantido por muito tempo.