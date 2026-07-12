Vale a pena fazer pilates duas vezes por semana?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Especialistas apontam que a frequência é suficiente para trazer benefícios como ganho de força, melhora da postura e mais qualidade de vida

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Quem está pensando em começar a praticar pilates costuma ter uma dúvida bastante comum: duas aulas por semana são suficientes para obter resultados? A resposta, na maioria dos casos, é sim.

Embora a frequência ideal possa variar conforme os objetivos e as condições de saúde de cada pessoa, praticar pilates duas vezes por semana já é considerado um ritmo eficiente para desenvolver força, melhorar a postura, aumentar a flexibilidade e promover mais bem-estar. O segredo está na constância, e não na quantidade de aulas.

Entenda o que pode acontecer com o corpo ao incluir o pilates duas vezes por semana na rotina.

Fortalecimento muscular gradual

Mesmo sem o uso de cargas elevadas, o pilates trabalha diversos grupos musculares ao mesmo tempo, principalmente o core, formado pelos músculos do abdômen, lombar, pelve e quadris.

Com duas aulas semanais, é possível desenvolver força de maneira progressiva, favorecendo a estabilidade corporal e facilitando as atividades do dia a dia.

Especialista explica quais são os reais benefícios da prática de Pilates

Melhora da postura

Os exercícios estimulam o alinhamento da coluna e a consciência corporal, ajudando a corrigir hábitos posturais inadequados.

Quem passa muitas horas sentado ou trabalha em frente ao computador costuma perceber redução das dores e maior facilidade para manter uma postura correta.

Mais flexibilidade e mobilidade

Outro benefício da prática regular é o aumento da amplitude dos movimentos. Alongamentos e exercícios de mobilidade fazem parte das aulas e contribuem para reduzir a rigidez muscular.

Com o tempo, tarefas simples do cotidiano tendem a se tornar mais confortáveis.

Mais equilíbrio e coordenação

O pilates também estimula o equilíbrio, a coordenação motora e o controle dos movimentos. Esses benefícios são importantes em qualquer idade e ajudam a prevenir quedas, especialmente entre pessoas idosas.

Bem-estar físico e mental

Além dos ganhos para o corpo, o pilates favorece o relaxamento por meio da respiração controlada e da concentração durante os exercícios.

Muitas pessoas relatam sensação de leveza, redução das tensões e melhora na disposição após as aulas.

O que dizem os estudos?

Uma revisão sistemática publicada em 2023 no periódico BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation concluiu que o pilates melhora significativamente a força muscular, a flexibilidade, o equilíbrio, a mobilidade e a capacidade funcional quando praticado de forma regular.

Além disso, uma revisão sistemática com meta-análise publicada em 2026 na revista Sports observou que a modalidade também promove benefícios para o bem-estar psicológico, a autoestima e a qualidade de vida, reforçando que a consistência é mais importante do que a frequência excessiva.

Duas vezes por semana já fazem diferença

Para a maioria das pessoas, duas aulas semanais representam uma frequência suficiente para conquistar resultados de forma segura e gradual. Quem possui objetivos específicos, como reabilitação ou preparação física, pode receber orientações diferentes de acordo com a avaliação profissional.

Mais importante do que praticar pilates todos os dias é criar uma rotina que possa ser mantida ao longo do tempo.

Constância é a chave

Assim como acontece com outras atividades físicas, os benefícios do pilates aparecem com a prática contínua. Duas aulas por semana, associadas a hábitos saudáveis e momentos de movimento ao longo do dia, já podem contribuir para uma melhora significativa na qualidade de vida.

No fim das contas, o melhor plano é aquele que cabe na rotina e pode ser mantido por muito tempo.