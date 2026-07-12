Os jovens voltaram a consumir discos? A história, os ciclos e a cultura do vinil no Recife

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De símbolo de uma época considerada encerrada ao centro de um mercado aquecido por jovens colecionadores, disco de vinil volta a ocupar espaços

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"A loja foi fundada em junho de 1990 e a gente acabou de completar 36 anos. Uma coisa é importante destacar: durante todo esse tempo, a gente nunca deixou de vender vinil. Pegamos o auge, a queda e agora estamos acompanhando essa retomada. O vinil nunca saiu das nossas prateleiras", contou Elvis, responsável pela loja Vinil Alternativo (@vinilalternativo), no Recife, quando perguntado sobre o histórico de consumo dos discos.

Essa explicação reflete muito bem como durante décadas, o mercado fonográfico passou por transformações que pareciam definitivas. O vinil dominou a indústria musical até o fim dos anos 1980, quando começou a perder espaço para o CD, que prometia maior praticidade, qualidade de áudio e resistência. Pouco tempo depois, a pirataria e o MP3 mudaram novamente a forma de consumir música. Em seguida, o streaming colocou praticamente toda a discografia mundial na palma da mão.

Em meio a tantas mudanças, parecia improvável imaginar que os discos voltariam a ocupar lugar de destaque nas lojas especializadas. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Nos últimos anos, o vinil deixou de ser apenas um objeto de nostalgia para se tornar um item de coleção, de apreciação musical e de consumo cultural. O movimento acontece em diferentes partes do mundo e também ganhou força no Recife, onde essa loja acompanha essa trajetória desde o início dos anos 90.

O estabelecimento viveu cada uma das fases sem abandonar aquilo que deu origem ao negócio. Enquanto muitas lojas deixaram de comercializar discos, ela manteve o vinil disponível mesmo quando a procura era mínima, atravessando períodos de incerteza até chegar ao atual momento de crescimento.

Hoje administrada por Elvis, filho dos fundadores, a loja representa um retrato da evolução do mercado musical nas últimas três décadas. O empresário cresceu entre discos, acompanhou as mudanças no comportamento dos consumidores e viu o que parecia ser o fim do vinil se transformar em uma nova oportunidade de negócio.

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Uma história que atravessou gerações

Muitos dos jovens que começaram a frequentar o estabelecimento na década de 1990 continuam voltando ao local, agora acompanhados pelos filhos e até pelos netos. Essa continuidade acabou criando um vínculo raro no comércio, em que o hábito de comprar discos foi sendo transmitido entre diferentes gerações da mesma família.

"Quando a loja começou, nosso público era majoritariamente jovem, mas também havia clientes mais velhos. Hoje, muitos daqueles jovens já são pais e alguns até avós. Os filhos e os netos deles continuam frequentando a loja. É muito comum ver famílias inteiras que passaram por aqui ao longo dessas décadas. O pai começou comprando, depois veio o filho e agora vem o neto. A loja acabou acompanhando essas gerações."

A popularização do vinil entre os mais jovens também é observada por Bianca Lima, de 33 anos, e Ingrid Albuquerque, de 35, criadoras da página Tempos Retrô. Para elas, o retorno dos discos está ligado a uma combinação de fatores que vai além da nostalgia.

"O renascimento do vinil começou entre 2007 e 2010, impulsionado por colecionadores e apaixonados pela cultura vintage, mas foi realmente a partir de 2020 que ele voltou a fazer parte da cultura popular. Os streamings facilitaram a forma de ouvir música, mas não conseguem oferecer o ritual de comprar um álbum físico, ler o encarte e admirar a capa. Existe uma busca por experiências mais táteis e menos ligadas às telas, movimento que ganhou força durante a pandemia e ajudou a impulsionar hobbies como fotografia analógica, quebra cabeça, crochê e também o colecionismo de discos."

Mas esse não é o único perfil presente atualmente. O crescimento recente do mercado também atraiu consumidores que sequer conheciam a existência da loja. "Surgiu um público completamente novo. Muita gente jovem nem conhecia a loja, não fazia ideia de que ela existia há 36 anos. Essas pessoas chegaram justamente por causa desse crescimento do vinil."

Do desaparecimento ao retorno

Para entender a força desse movimento, é preciso voltar alguns anos. Quando o CD começou a dominar o mercado brasileiro, muitos consumidores acreditaram que o vinil havia se tornado obsoleto. Era uma mudança parecida com a que hoje acontece entre diferentes plataformas digitais. A novidade parecia definitiva. Milhares de pessoas venderam suas coleções ou simplesmente deixaram de comprar discos e, com isso, a produção diminuiu e o formato passou anos restrito a um público pequeno de colecionadores.

"Depois, quando o vinil começou a crescer novamente, muitos desses clientes abandonaram o CD e voltaram a comprar discos. Também teve quem nunca se desfez da coleção. Foi o meu caso. Eu tenho até hoje os discos da minha infância. Se você me perguntasse naquela época se eu acreditava que o vinil voltaria, eu diria que não. Eu simplesmente deixei os discos guardados", relata Elvis.

Essa trajetória fez surgir perfis bastante diferentes de consumidores, todos convivendo atualmente dentro da mesma loja.

"Hoje a gente tem três perfis bem claros. Existe quem trocou o vinil pelo CD e, quando o vinil voltou, abandonou o CD para voltar aos discos. Existe quem permaneceu fiel ao CD até hoje, por gosto ou até por questões financeiras, já que o vinil novo não é barato. E existe uma minoria que nunca deixou de comprar vinil, nem na época em que ninguém queria. Essas pessoas conseguiram montar coleções impressionantes comprando discos que custavam muito pouco e hoje são extremamente valorizados."

Esse último grupo, segundo Elvis, acabou sendo beneficiado pelo próprio ciclo do mercado. Enquanto a maioria abandonava o formato, eles encontravam discos raros por preços baixos, títulos que hoje são disputados por colecionadores.

A geração que redescobriu o vinil

Imagem de Taylor Swift com seus vinis na mão - Reprodução/Instagram

Em vez de resgatar uma lembrança da infância, a nova geração está descobrindo um formato completamente novo para eles. Muitos tiveram o streaming como primeiro contato com a música e passaram a enxergar o vinil como uma forma diferente de construir uma relação com seus artistas favoritos.

"O público jovem aumentou muito. Hoje, a maior parte dos clientes está entre 18 e 30 anos. É uma geração que praticamente nasceu quando o vinil já tinha desaparecido do mercado. Muitos nem sabiam direito o que era um disco. Agora estão descobrindo esse formato pela primeira vez."

Segundo o lojista, a mudança também aparece na composição do público. "Hoje, aproximadamente 70% dos nossos clientes têm entre 18 e 35 anos. Os outros 30% têm mais de 35 anos. Esse público mais velho continua comprando, mas já possui coleções grandes e não compra na mesma intensidade de alguns anos atrás."

O interesse dos mais jovens também ajudou a mudar completamente os estilos musicais mais procurados: quando o mercado de vinis começou a crescer novamente, o rock clássico era praticamente sinônimo de disco de coleção. Bandas como Pink Floyd, Led Zeppelin e Deep Purple concentravam boa parte da procura.

Esse cenário, porém, mudou de forma significativa nos últimos anos. "Entre 2014 e 2020, quem entrava na loja procurava principalmente rock clássico. Deep Purple, Led Zeppelin, The Doors e Pink Floyd eram os discos mais disputados. Mas, da pandemia para cá, aconteceu uma mudança muito grande. O brasileiro começou a redescobrir os artistas da MPB. Hoje, a MPB e o pop são os estilos que mais movimentam a loja."

Essa redescoberta fez com que discos antes considerados comuns passassem a ser bastante disputados pelos consumidores. Ao mesmo tempo, os lançamentos em vinil seguem outro caminho. O pop internacional lidera as vendas das prensagens novas, especialmente entre consumidores que começaram a colecionar há pouco tempo.

"Nos vinis novos, quem lidera as vendas são as artistas pop. Beyoncé, Taylor Swift e Madonna continuam vendendo muito. Michael Jackson também teve um crescimento enorme depois do filme. Além dos álbuns clássicos, muita gente começou a procurar discos como Off the Wall e até trabalhos do Jackson 5, que antes tinham uma saída bem menor."

Para Bianca e Ingrid, a própria indústria fonográfica percebeu esse novo comportamento do público e passou a investir em lançamentos voltados para colecionadores.

"Artistas como Taylor Swift, Harry Styles, Billie Eilish e Olivia Rodrigo começaram a lançar seus álbuns em vinil, muitas vezes em edições especiais, com discos coloridos e capas alternativas. Isso aumentou o interesse dos fãs e fez com que o vinil deixasse de ser apenas um formato para ouvir música."

O efeito dos filmes, dos shows e das redes

O comportamento do consumidor também acompanha acontecimentos culturais. Um filme, um documentário, uma turnê internacional ou até uma apresentação marcante podem alterar rapidamente a procura por determinado artista. Segundo Elvis, isso acontece com frequência e influencia diretamente as vendas.

"Alguns acontecimentos mudam completamente a procura por determinados artistas. O filme do Queen foi um grande exemplo. Tudo o que chegava da banda vendia muito rápido. Com Michael Jackson aconteceu a mesma coisa. O filme fez muita gente procurar não apenas os discos mais famosos, mas também álbuns que antes tinham pouca saída. Quando um artista vem ao Brasil ou lança um álbum importante, normalmente acontece esse mesmo movimento."

Outro fenômeno observado nos últimos anos é o chamado "efeito manada". Muitos consumidores começam a comprar discos por influência de amigos ou familiares, mas nem todos permanecem nesse universo.

"Existe também aquele comprador que entra por empolgação. Vai à casa de um amigo, vê um toca-discos funcionando, escuta alguns discos e decide montar uma coleção. Compra bastante durante um tempo, mas depois percebe que aquilo não faz parte da rotina dele. Então deixa de comprar ou acaba vendendo toda a coleção. A gente viu isso acontecer muitas vezes nos últimos anos."

Os discos que nunca saem de moda

Apesar das mudanças constantes no mercado, alguns títulos continuam atravessando gerações e estilos musicais. São álbuns procurados tanto por quem está começando uma coleção quanto por consumidores experientes.

"Existem alguns discos que são praticamente universais. A pessoa pode nem gostar de Pink Floyd, mas quer ter Dark Side of the Moon. O mesmo acontece com Thriller, do Michael Jackson. Até quem gosta mais de rock costuma querer esse disco. Da Lama ao Caos, de Chico Science & Nação Zumbi, também é um caso interessante. É um álbum que consegue agradar pessoas de estilos completamente diferentes."

Para Elvis, o crescimento do vinil ainda está longe de chegar ao fim. Embora seja impossível prever como o mercado se comportará daqui a uma década, ele acredita que a tendência de alta continuará pelos próximos anos.

"Não sei dizer como será o mercado daqui a dez anos, mas no curto prazo não vejo essa retomada como uma moda passageira. Pelo menos nos próximos anos, acredito que o vinil continuará crescendo. Até pouco tempo, CD e vinil vendiam praticamente na mesma proporção aqui na loja. De 2025 para cá, o vinil passou a crescer muito mais e hoje já supera o CD nas vendas."

As criadoras de conteúdo também acreditam que o vinil passou a ocupar um espaço que vai além da reprodução musical.

"Muita gente coleciona discos sem nem ter um toca discos. Os LPs aparecem na decoração da casa, representam um hobby e ajudam a construir um estilo de vida. As pessoas continuam usando o streaming pela praticidade, mas o vinil virou um complemento dessa experiência. Hoje ele reúne música, decoração, colecionismo e nostalgia."

Em um cenário em que praticamente toda a música do mundo cabe dentro de um celular, o crescimento do vinil parece contraditório à primeira vista, mas o disco oferece algo que as plataformas digitais não conseguem reproduzir: a experiência de ouvir um álbum sem pressa, apreciar sua arte gráfica, conhecer a história por trás de cada lançamento e transformar a música em um objeto de memória. Para uma geração acostumada à instantaneidade, essa experiência passou a ter um valor cada vez maior.

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