Pilates pode substituir a musculação? Entenda
Embora ambas fortaleçam os músculos, os objetivos, a forma de execução dos exercícios e os resultados esperados são diferentes. Saiba mais
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Quem está pensando em começar uma atividade física costuma se deparar com uma dúvida bastante comum: afinal, é possível trocar a musculação pelo pilates? A resposta depende dos objetivos de cada pessoa.
As duas modalidades promovem benefícios importantes para a saúde, como fortalecimento muscular, melhora da capacidade funcional e aumento da disposição. No entanto, elas trabalham o corpo de maneiras diferentes e podem, inclusive, ser complementares em vez de concorrentes.
Entenda o que muda entre o pilates e a musculação e descubra qual faz mais sentido para o seu objetivo.
O foco da musculação
A musculação é baseada em exercícios de resistência realizados com pesos, máquinas ou cargas livres. O principal objetivo costuma ser aumentar a força, desenvolver massa muscular (hipertrofia) e melhorar o condicionamento físico.
Também é uma modalidade bastante utilizada para melhorar o desempenho esportivo, auxiliar no emagrecimento e prevenir a perda de massa muscular ao longo do envelhecimento.
O foco do pilates
O pilates trabalha o corpo de forma integrada. Os exercícios priorizam o fortalecimento do core — conjunto de músculos formado por abdômen, lombar, pelve e quadris — além da mobilidade, flexibilidade, equilíbrio, coordenação motora e consciência corporal.
A modalidade também enfatiza a qualidade do movimento, a respiração e o alinhamento postural, fatores que contribuem para uma melhor funcionalidade nas atividades do dia a dia.
O pilates fortalece os músculos?
Sim. Apesar de utilizar cargas diferentes das encontradas na musculação, o pilates promove fortalecimento muscular por meio da resistência do próprio corpo, de molas e dos aparelhos específicos do método.
Com a prática regular, é comum observar melhora da força, da estabilidade e da resistência muscular, especialmente na região central do corpo.
Então ele substitui a musculação?
Depende do objetivo.
Para quem busca melhorar a postura, aliviar dores, ganhar mobilidade, fortalecer o corpo de maneira global e aumentar a qualidade de vida, o pilates pode atender muito bem às expectativas.
Já para pessoas cujo principal objetivo é aumentar significativamente a massa muscular, desenvolver força máxima ou obter hipertrofia, a musculação costuma ser a modalidade mais indicada, pois permite uma progressão maior das cargas de treinamento.
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É possível combinar as duas modalidades?
Sim. Muitos profissionais de saúde e educação física recomendam a combinação entre pilates e musculação.
Enquanto a musculação favorece o ganho de força e massa muscular, o pilates pode melhorar a mobilidade, a estabilidade, a postura e o controle dos movimentos, reduzindo o risco de lesões e contribuindo para um desempenho mais eficiente durante os treinos.
O que dizem os estudos?
Uma revisão sistemática publicada em 2023 no periódico BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation mostrou que o pilates é eficaz para melhorar a força muscular, o equilíbrio, a flexibilidade e a capacidade funcional em diferentes grupos de pessoas.
Já as principais diretrizes internacionais de treinamento de força, como as do American College of Sports Medicine (ACSM), apontam que a musculação continua sendo a estratégia mais eficaz para promover hipertrofia muscular e ganhos expressivos de força quando realizada com progressão adequada de carga.
Não existe uma modalidade melhor para todos
Escolher entre pilates e musculação depende da realidade, das necessidades e dos objetivos individuais. Pessoas em reabilitação, com dores crônicas ou que desejam melhorar a postura podem encontrar no pilates uma excelente opção.
Já quem pretende aumentar significativamente a massa muscular ou melhorar o desempenho esportivo provavelmente obterá melhores resultados com a musculação.
O melhor exercício é aquele que você consegue manter
Mais importante do que escolher entre pilates ou musculação é manter uma rotina regular de atividade física. Ambas as modalidades oferecem benefícios comprovados para a saúde quando praticadas com orientação profissional.
Em muitos casos, elas deixam de ser concorrentes e passam a ser aliadas, proporcionando um corpo mais forte, funcional, equilibrado e preparado para as atividades do dia a dia.