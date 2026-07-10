fechar
Comportamento | Notícia

Como o pilates melhora o equilíbrio e evita quedas

A prática fortalece músculos, desenvolve a coordenação motora e aumenta a estabilidade corporal, benefícios importantes em qualquer idade

Por Alice Lins Publicado em 10/07/2026 às 22:30
Imagem de pessoas praticando pilates
Imagem de pessoas praticando pilates - Reprodução/Pexels

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Manter o equilíbrio é fundamental para realizar tarefas simples do dia a dia, como caminhar, subir escadas, levantar de uma cadeira ou carregar objetos. No entanto, com o passar dos anos - ou até mesmo por causa do sedentarismo - é comum que essa capacidade diminua, aumentando o risco de quedas e lesões.

Nesse cenário, o pilates tem se destacado como uma das modalidades mais indicadas para fortalecer o corpo e melhorar a estabilidade.

Ao trabalhar força, mobilidade, coordenação e consciência corporal de forma integrada, o método contribui para movimentos mais seguros e eficientes.

Entenda como o pilates pode ajudar a melhorar o equilíbrio e reduzir o risco de quedas.

Fortalece os músculos responsáveis pela estabilidade

Grande parte dos exercícios de pilates prioriza o fortalecimento do core, conjunto de músculos formado pelo abdômen, lombar, pelve e quadris.

Essa região funciona como uma base de sustentação para o corpo. Quando está fortalecida, oferece mais estabilidade durante os movimentos e facilita a manutenção do equilíbrio em diferentes situações.

Melhora a coordenação motora

Durante as aulas, os movimentos exigem concentração, precisão e controle corporal. Esse trabalho estimula a coordenação motora e melhora a comunicação entre o cérebro e os músculos.

Com isso, o praticante tende a responder com mais rapidez e segurança diante de mudanças de direção ou pequenos desequilíbrios.

Desenvolve a consciência corporal

Um dos princípios do pilates é a consciência corporal, ou seja, a capacidade de perceber como o corpo está posicionado e se movimenta.

Essa habilidade ajuda a corrigir posturas inadequadas, distribuir melhor o peso do corpo e realizar movimentos com mais segurança, reduzindo o risco de acidentes.

Aumenta a mobilidade das articulações

Articulações rígidas podem dificultar os movimentos e comprometer o equilíbrio.

Os exercícios de pilates combinam fortalecimento e alongamento, favorecendo uma maior amplitude de movimento e permitindo que o corpo reaja com mais eficiência diante de obstáculos ou mudanças de posição.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Melhora a confiança para se movimentar

Pessoas que já sofreram quedas ou têm receio de cair costumam limitar seus movimentos, o que pode favorecer ainda mais a perda de força e equilíbrio.

Ao desenvolver estabilidade e controle corporal, o pilates contribui para aumentar a confiança durante as atividades do dia a dia, incentivando uma vida mais ativa.

Os idosos estão entre os mais beneficiados

Embora possa ser praticado por pessoas de todas as idades, o pilates tem mostrado resultados especialmente positivos entre idosos.

Nessa fase da vida, o fortalecimento muscular, o ganho de equilíbrio e a melhora da mobilidade são fundamentais para preservar a independência e reduzir o risco de quedas, uma das principais causas de lesões nessa população.

O que diz a ciência?

Os benefícios do pilates para o equilíbrio são respaldados por pesquisas. Uma revisão sistemática publicada em 2023 no periódico BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation concluiu que a modalidade promove melhorias significativas no equilíbrio, na força muscular, na mobilidade e na capacidade funcional em diferentes grupos de praticantes.

Além disso, uma meta-análise publicada em 2021 na revista Archives of Physical Medicine and Rehabilitation verificou que programas de pilates melhoram o equilíbrio em idosos e podem contribuir para reduzir fatores de risco relacionados às quedas, principalmente quando realizados de forma regular e com acompanhamento profissional.

Movimento é sinônimo de prevenção

Manter o corpo ativo é uma das principais estratégias para preservar o equilíbrio ao longo da vida. O pilates reúne exercícios que fortalecem os músculos, melhoram a coordenação, aumentam a mobilidade e estimulam a consciência corporal, formando uma combinação importante para prevenir quedas.

Com orientação adequada e prática regular, a modalidade pode proporcionar mais segurança nos movimentos, mais autonomia e uma melhor qualidade de vida, especialmente para quem deseja envelhecer com saúde e independência.

Leia também

O que muda no corpo após 30 dias praticando pilates?
PILATES

O que muda no corpo após 30 dias praticando pilates?
7 benefícios do pilates que vão além da postura
PILATES

7 benefícios do pilates que vão além da postura

Compartilhe

Tags