Como o pilates melhora o equilíbrio e evita quedas
A prática fortalece músculos, desenvolve a coordenação motora e aumenta a estabilidade corporal, benefícios importantes em qualquer idade
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Manter o equilíbrio é fundamental para realizar tarefas simples do dia a dia, como caminhar, subir escadas, levantar de uma cadeira ou carregar objetos. No entanto, com o passar dos anos - ou até mesmo por causa do sedentarismo - é comum que essa capacidade diminua, aumentando o risco de quedas e lesões.
Nesse cenário, o pilates tem se destacado como uma das modalidades mais indicadas para fortalecer o corpo e melhorar a estabilidade.
Ao trabalhar força, mobilidade, coordenação e consciência corporal de forma integrada, o método contribui para movimentos mais seguros e eficientes.
Entenda como o pilates pode ajudar a melhorar o equilíbrio e reduzir o risco de quedas.
Fortalece os músculos responsáveis pela estabilidade
Grande parte dos exercícios de pilates prioriza o fortalecimento do core, conjunto de músculos formado pelo abdômen, lombar, pelve e quadris.
Essa região funciona como uma base de sustentação para o corpo. Quando está fortalecida, oferece mais estabilidade durante os movimentos e facilita a manutenção do equilíbrio em diferentes situações.
Melhora a coordenação motora
Durante as aulas, os movimentos exigem concentração, precisão e controle corporal. Esse trabalho estimula a coordenação motora e melhora a comunicação entre o cérebro e os músculos.
Com isso, o praticante tende a responder com mais rapidez e segurança diante de mudanças de direção ou pequenos desequilíbrios.
Desenvolve a consciência corporal
Um dos princípios do pilates é a consciência corporal, ou seja, a capacidade de perceber como o corpo está posicionado e se movimenta.
Essa habilidade ajuda a corrigir posturas inadequadas, distribuir melhor o peso do corpo e realizar movimentos com mais segurança, reduzindo o risco de acidentes.
Aumenta a mobilidade das articulações
Articulações rígidas podem dificultar os movimentos e comprometer o equilíbrio.
Os exercícios de pilates combinam fortalecimento e alongamento, favorecendo uma maior amplitude de movimento e permitindo que o corpo reaja com mais eficiência diante de obstáculos ou mudanças de posição.
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Melhora a confiança para se movimentar
Pessoas que já sofreram quedas ou têm receio de cair costumam limitar seus movimentos, o que pode favorecer ainda mais a perda de força e equilíbrio.
Ao desenvolver estabilidade e controle corporal, o pilates contribui para aumentar a confiança durante as atividades do dia a dia, incentivando uma vida mais ativa.
Os idosos estão entre os mais beneficiados
Embora possa ser praticado por pessoas de todas as idades, o pilates tem mostrado resultados especialmente positivos entre idosos.
Nessa fase da vida, o fortalecimento muscular, o ganho de equilíbrio e a melhora da mobilidade são fundamentais para preservar a independência e reduzir o risco de quedas, uma das principais causas de lesões nessa população.
O que diz a ciência?
Os benefícios do pilates para o equilíbrio são respaldados por pesquisas. Uma revisão sistemática publicada em 2023 no periódico BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation concluiu que a modalidade promove melhorias significativas no equilíbrio, na força muscular, na mobilidade e na capacidade funcional em diferentes grupos de praticantes.
Além disso, uma meta-análise publicada em 2021 na revista Archives of Physical Medicine and Rehabilitation verificou que programas de pilates melhoram o equilíbrio em idosos e podem contribuir para reduzir fatores de risco relacionados às quedas, principalmente quando realizados de forma regular e com acompanhamento profissional.
Movimento é sinônimo de prevenção
Manter o corpo ativo é uma das principais estratégias para preservar o equilíbrio ao longo da vida. O pilates reúne exercícios que fortalecem os músculos, melhoram a coordenação, aumentam a mobilidade e estimulam a consciência corporal, formando uma combinação importante para prevenir quedas.
Com orientação adequada e prática regular, a modalidade pode proporcionar mais segurança nos movimentos, mais autonomia e uma melhor qualidade de vida, especialmente para quem deseja envelhecer com saúde e independência.