5 motivos para incluir o pilates na sua rotina

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Da melhora da postura ao aumento da força e do bem-estar, a modalidade reúne benefícios que podem transformar a qualidade de vida!

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Se você está pensando em começar uma atividade física, provavelmente já ouviu falar dos benefícios do pilates. Criado pelo alemão Joseph Pilates no início do século XX, o método conquistou espaço por trabalhar o corpo de forma integrada, unindo força, mobilidade, equilíbrio, flexibilidade e respiração.

Mais do que uma prática voltada para quem sente dores ou busca melhorar a postura, o pilates pode beneficiar pessoas de diferentes idades e níveis de condicionamento físico. Com exercícios adaptáveis às necessidades de cada aluno, a modalidade contribui para uma rotina mais saudável e ativa.

Confira cinco motivos para incluir o pilates no seu dia a dia.

1. Fortalece o corpo de forma equilibrada

O pilates trabalha diversos grupos musculares simultaneamente, com atenção especial ao core, região formada pelos músculos do abdômen, lombar, pelve e quadris.

Esse fortalecimento melhora a estabilidade corporal, facilita a realização das atividades diárias e ajuda a prevenir lesões.

2. Melhora a postura e reduz dores

Quem passa muitas horas sentado, trabalha em frente ao computador ou realiza movimentos repetitivos costuma sentir dores nas costas, nos ombros e no pescoço.

Ao fortalecer a musculatura responsável pela sustentação da coluna e aumentar a consciência corporal, o pilates pode ajudar a aliviar esses desconfortos e melhorar o alinhamento postural.

3. Aumenta a flexibilidade e a mobilidade

Os exercícios combinam fortalecimento e alongamento, favorecendo movimentos mais amplos e naturais.

Com a prática regular, é comum perceber menos rigidez muscular, mais mobilidade nas articulações e maior facilidade para realizar tarefas do cotidiano.

4. Contribui para o bem-estar mental

A respiração controlada e a concentração exigidas durante as aulas ajudam a desacelerar a mente e reduzir as tensões do dia a dia.

Além disso, praticar atividade física regularmente está associado à melhora do humor, da autoestima e da qualidade de vida.

5. Pode ser praticado em diferentes fases da vida

Uma das grandes vantagens do pilates é a possibilidade de adaptar os exercícios às necessidades de cada pessoa.

Jovens, adultos, idosos e até gestantes, quando liberados e acompanhados por profissionais qualificados, podem praticar a modalidade de forma segura e personalizada.

O que dizem os estudos?

Os benefícios do pilates são respaldados por pesquisas científicas. Uma revisão sistemática publicada em 2023 no periódico BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation concluiu que a prática melhora significativamente a força muscular, a flexibilidade, o equilíbrio, a capacidade funcional e a qualidade de vida.

Além disso, uma revisão sistemática com meta-análise publicada em 2026 na revista Sports observou que o pilates também está associado a ganhos no bem-estar psicológico, autoestima e percepção da qualidade de vida, reforçando seus benefícios para além da saúde física.

Pequenas mudanças fazem diferença

Incluir o pilates na rotina não significa apenas praticar uma atividade física. A modalidade incentiva uma maior consciência sobre os movimentos, a respiração e os cuidados com o próprio corpo, favorecendo hábitos mais saudáveis ao longo do tempo.

Com aulas regulares e orientação profissional, os benefícios tendem a aparecer de forma gradual, refletindo tanto na disposição quanto na qualidade de vida.

Um investimento na saúde

Seja para fortalecer os músculos, melhorar a postura, aliviar dores ou simplesmente cuidar do bem-estar, o pilates é uma opção completa e acessível para quem deseja movimentar o corpo com segurança.

Mais do que uma tendência, a modalidade se consolidou como uma aliada da saúde, mostrando que investir alguns minutos da semana em movimento pode trazer resultados que acompanham você por muitos anos.