Pilates emagrece? Entenda o que realmente acontece com o corpo

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Embora a modalidade contribua para uma rotina mais ativa, especialistas explicam que a perda de peso depende de diversos fatores além da prática

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Quem começa a praticar pilates costuma notar mudanças no corpo em poucas semanas: melhora da postura, aumento da força, mais disposição e maior consciência corporal. Mas uma dúvida continua sendo uma das mais frequentes entre iniciantes: afinal, pilates emagrece?

A resposta é que o pilates pode fazer parte de um processo de emagrecimento, mas, sozinho, não é capaz de garantir a perda de peso. O resultado depende de uma combinação de fatores, como alimentação, frequência da prática, gasto calórico diário, qualidade do sono e estilo de vida.

Entenda o que realmente acontece com o organismo ao praticar pilates regularmente.

O pilates aumenta o gasto energético

Assim como outras atividades físicas, o pilates faz o corpo gastar energia durante a execução dos exercícios. A quantidade de calorias queimadas varia conforme a intensidade da aula, o tempo de prática e o condicionamento físico de cada pessoa.

Embora o gasto calórico geralmente seja menor do que em atividades aeróbicas intensas, como corrida ou ciclismo, o pilates continua sendo uma excelente forma de manter o corpo ativo.

O fortalecimento muscular pode acelerar o metabolismo

Um dos principais objetivos do pilates é fortalecer os músculos, especialmente os que compõem o core, região formada por abdômen, lombar, pelve e quadris.

Com o aumento da massa muscular, o organismo tende a gastar mais energia para manter essas estruturas, o que pode contribuir para um metabolismo mais eficiente ao longo do tempo.

A prática melhora a composição corporal

Muitas vezes, a balança pode não mostrar grandes mudanças, mas o corpo passa por uma transformação importante.

Com a prática regular, é comum ocorrer redução do percentual de gordura e aumento da massa magra, deixando a silhueta mais definida, além de melhorar a postura e o alinhamento corporal.

O pilates ajuda a criar hábitos mais saudáveis

Quem começa a praticar atividade física frequentemente passa a prestar mais atenção em outros aspectos da saúde, como alimentação, hidratação e qualidade do sono.

Essas mudanças de comportamento podem favorecer o emagrecimento de forma indireta e mais sustentável.

A ciência também investigou essa relação

Uma revisão sistemática publicada em 2021 no periódico Frontiers in Physiology analisou estudos sobre os efeitos do pilates em adultos e observou que a modalidade pode promover melhorias na composição corporal, incluindo redução do percentual de gordura e do índice de massa corporal (IMC), especialmente quando praticada de forma regular e associada a hábitos saudáveis.

Os pesquisadores destacam, no entanto, que os melhores resultados costumam ocorrer quando o pilates faz parte de um programa que também inclui alimentação equilibrada e outras estratégias de promoção da saúde.

Alimentação continua sendo fundamental

Para quem deseja emagrecer, a alimentação exerce um papel tão importante quanto a prática de exercícios.

O déficit calórico, quando o organismo gasta mais energia do que consome, continua sendo um dos principais fatores para a perda de peso. Por isso, o acompanhamento de um nutricionista pode fazer diferença na obtenção de resultados seguros e duradouros.

Os benefícios vão muito além da balança

Mesmo quando o objetivo não é emagrecer, o pilates oferece diversas vantagens para a saúde. A modalidade contribui para melhorar a postura, aumentar a força muscular, desenvolver equilíbrio, flexibilidade, coordenação motora e mobilidade.

Além disso, muitas pessoas relatam redução de dores nas costas, melhora da qualidade do sono e maior sensação de bem-estar após incorporar a prática à rotina.

O pilates pode ser um aliado do emagrecimento

O pilates não deve ser visto como uma solução isolada para perder peso, mas sim como uma ferramenta importante dentro de um estilo de vida saudável. Quando associado a uma alimentação equilibrada, acompanhamento profissional e prática regular de atividades físicas, ele pode contribuir para melhorar a composição corporal e favorecer o emagrecimento de forma gradual.

Mais do que reduzir números na balança, o pilates promove mudanças que refletem na saúde, na disposição e na qualidade de vida, mostrando que um corpo saudável vai muito além do peso.