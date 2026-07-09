Estudo brasileiro aponta que convivência entre crianças e idosos pode reduzir sintomas de ansiedade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Pesquisa realizada em unidades básicas de saúde observou queda nos níveis de ansiedade após atividades intergeracionais e reforça o potencial

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Promover o encontro entre crianças, adolescentes, adultos e idosos dentro de unidades básicas de saúde pode trazer benefícios importantes para a saúde mental. É o que aponta um estudo brasileiro publicado na revista científica Qualis A Open Minds, propriedade do CPAH, Centro de Pesquisa e Análises Heráclito, sob gestão técnica da Editora Atena.

O trabalho foi desenvolvido por uma equipe formada por 11 pesquisadores: Dalma Régia Monteiro Silva, Lucas Martins Monteiro, Lucas Guimarães Marinho, Marisa Pereira Monteiro, Larissa Rebeca Siqueira Araújo, Raynara Dias Marques, Ana Cristina Cruz Aguiar Câmara, Marilda Monteiro Silva, Mayara Pereira Lima Paiva, Emiliana Cruz Aguiar e Barbara Taise Barbosa Cunha.

Ansiedade está entre os transtornos mentais mais comuns

A ansiedade figura entre os transtornos mentais mais prevalentes no mundo, afetando diretamente a qualidade de vida, as relações sociais e a capacidade produtiva das pessoas. Segundo os autores do estudo, embora a Atenção Primária à Saúde já conte com protocolos clínicos para o atendimento desses pacientes, iniciativas que estimulem a interação social e o fortalecimento dos vínculos comunitários podem ampliar os resultados do tratamento convencional.

Foi a partir dessa perspectiva que os pesquisadores decidiram avaliar a intergeracionalidade, definida como a convivência estruturada entre pessoas de diferentes faixas etárias, como uma estratégia complementar de cuidado dentro das unidades de saúde.

Leia Também Pilates ajuda a aliviar a ansiedade? Veja o que a ciência aponta

Pesquisa reuniu participantes de diferentes idades

O estudo teve caráter exploratório e utilizou métodos quantitativos e qualitativos. Ao todo, participaram voluntariamente 65 pessoas, divididas em quatro grupos:

15 crianças, entre 6 e 12 anos

12 adolescentes, entre 13 e 17 anos

20 adultos, entre 18 e 59 anos

18 idosos, com 60 anos ou mais

Antes e depois das atividades, todos responderam à escala GAD-7, instrumento amplamente utilizado para avaliar sintomas de ansiedade generalizada. Além disso, os pesquisadores realizaram entrevistas semiestruturadas e observação participante durante as ações desenvolvidas.

As atividades incluíram dinâmicas em grupo, rodas de conversa, leitura coletiva e momentos de troca de experiências sobre formas de lidar com a ansiedade.

Redução superior a 30% nos sintomas de ansiedade

Os resultados mostraram uma redução média de 34,2% nos escores da escala GAD-7 após a participação nas atividades intergeracionais.

A melhora mais expressiva foi observada entre as crianças, que apresentaram redução de 40,4% nos sintomas de ansiedade. Entre os idosos, a queda foi de 38,5%. Adolescentes e adultos também registraram melhora, embora em menor intensidade.

Segundo os pesquisadores, a convivência entre diferentes gerações, associada às atividades participativas, pode ter funcionado como um fator de proteção contra os sintomas de ansiedade.

Participantes relataram benefícios emocionais e sociais

A análise qualitativa das entrevistas identificou quatro aspectos recorrentes nos relatos dos participantes:

Interação social positiva por meio das atividades em grupo.

Desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como empatia, cooperação e resiliência.

Fortalecimento dos vínculos comunitários e maior sensação de pertencimento.

Aprendizado mútuo entre pessoas de diferentes gerações.

Um dos relatos destacados pelos autores resume essa percepção ao mostrar que participantes afirmaram ter gostado de conversar com os idosos, aprender com suas histórias e sentir que faziam parte de algo importante para toda a comunidade.

Os profissionais de saúde envolvidos também observaram maior adesão às orientações clínicas e participação mais ativa dos usuários nas atividades promovidas pelas unidades após o programa.

Autores apontam limitações da pesquisa

Os próprios pesquisadores destacam que os resultados devem ser interpretados com cautela. A amostra foi pequena, limitada a unidades específicas de Atenção Primária à Saúde, e o acompanhamento ocorreu por um período curto, o que impede avaliar se os benefícios permanecem no longo prazo.

Outro fator apontado foi a heterogeneidade dos grupos participantes, que pode ter influenciado os resultados.

Diante disso, os autores recomendam que novas pesquisas sejam realizadas com um número maior de participantes, acompanhamento prolongado e aplicação da estratégia em diferentes contextos para confirmar a eficácia e a sustentabilidade da intervenção.

Na conclusão do estudo, os pesquisadores afirmam que a intergeracionalidade demonstrou potencial como uma estratégia inovadora de cuidado complementar na Atenção Primária à Saúde. Além da redução dos sintomas de ansiedade, as atividades contribuíram para fortalecer vínculos sociais, estimular habilidades socioemocionais e ampliar a participação comunitária.

Segundo os autores, iniciativas desse tipo podem representar um caminho promissor para integrar ações educativas, comunitárias e terapêuticas ao atendimento tradicional oferecido pelos serviços públicos de saúde.

Este conteúdo tem caráter informativo e é baseado em um estudo científico exploratório. Ele não substitui avaliação, diagnóstico ou tratamento realizados por médicos ou psicólogos. Pessoas que apresentem sintomas persistentes de ansiedade devem procurar acompanhamento com um profissional de saúde mental.