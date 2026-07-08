Pilates ajuda a aliviar a ansiedade? Veja o que a ciência aponta

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Além dos benefícios para o corpo, a prática pode contribuir para o bem-estar mental ao combinar respiração, concentração e movimentos controlados

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A ansiedade faz parte da vida e, em alguns momentos, é uma resposta natural do organismo. No entanto, quando se torna frequente e intensa, pode afetar o sono, a concentração, a produtividade e a qualidade de vida. Nesse contexto, muitas pessoas buscam hábitos que ajudem a controlar os sintomas, e a prática de atividade física aparece entre as estratégias mais recomendadas por especialistas.

Entre as modalidades que vêm ganhando destaque está o pilates. Conhecido por fortalecer os músculos, melhorar a postura e aumentar a flexibilidade, ele também pode trazer benefícios para a saúde mental. Mas o que a ciência diz sobre essa relação?

O exercício físico pode ajudar a reduzir a ansiedade

Diversos estudos mostram que a prática regular de atividade física está associada à redução dos sintomas de ansiedade e ao aumento da sensação de bem-estar. Durante o exercício, o organismo libera substâncias relacionadas à sensação de prazer e relaxamento, além de favorecer o equilíbrio de neurotransmissores importantes para o humor.

Uma meta-análise publicada em 2018 na revista Complementary Therapies in Medicine analisou estudos sobre o pilates e concluiu que a modalidade esteve associada a melhorias em desfechos relacionados à saúde mental, incluindo redução dos sintomas de ansiedade e depressão, além do aumento da sensação de energia. Os autores, porém, destacaram a necessidade de mais pesquisas para fortalecer as evidências.

A respiração tem papel importante

Um dos pilares do pilates é a respiração consciente. Durante os exercícios, o praticante aprende a coordenar os movimentos com a respiração, mantendo um ritmo mais lento e controlado.

Essa técnica ajuda a reduzir a tensão muscular, promove relaxamento e pode diminuir a sensação de estresse em algumas pessoas.

Concentração ajuda a desacelerar a mente

No pilates, a atenção está voltada para a execução correta dos movimentos, o alinhamento do corpo e o controle da respiração.

Esse foco no momento presente pode ajudar a interromper o ciclo de pensamentos acelerados, característica comum em pessoas que convivem com ansiedade.

Movimento também é autocuidado

Reservar um tempo para cuidar do corpo pode refletir diretamente na saúde emocional.

Além dos ganhos físicos, a prática regular do pilates pode aumentar a sensação de disposição, melhorar a autoestima e favorecer uma rotina mais equilibrada, fatores que também influenciam o bem-estar psicológico.

O sono também pode melhorar

Pessoas ansiosas frequentemente relatam dificuldade para dormir ou manter um sono de qualidade.

Embora o pilates não seja um tratamento específico para distúrbios do sono, a prática regular pode favorecer o relaxamento do corpo e contribuir para noites mais tranquilas, especialmente quando associada a hábitos saudáveis.

Novas pesquisas reforçam o potencial da modalidade

As investigações sobre os efeitos do pilates na saúde mental continuam avançando. Uma revisão sistemática com meta-análise publicada em 2026 na revista Sports avaliou 32 estudos com mais de 1.200 participantes e concluiu que o pilates apresenta benefícios consistentes para o bem-estar psicológico, a autoestima e a qualidade de vida.

Em relação à ansiedade, os resultados foram considerados promissores, mas os pesquisadores ressaltam que ainda existe grande diversidade entre os estudos e que novas pesquisas são necessárias para definir com maior precisão o impacto da prática sobre esse sintoma.

O pilates não substitui o tratamento

Apesar dos benefícios, é importante destacar que o pilates não deve ser visto como uma cura para a ansiedade.

Quando os sintomas são persistentes, intensos ou comprometem a rotina, é fundamental procurar avaliação de um psicólogo ou psiquiatra. O pilates pode atuar como uma estratégia complementar dentro de um plano de cuidados definido pelos profissionais de saúde.

Um benefício que vai além do corpo

Mais do que fortalecer músculos e melhorar a postura, o pilates pode ser um aliado para quem busca uma rotina mais equilibrada. A combinação entre movimento, respiração e concentração cria um ambiente propício para desacelerar, aliviar tensões e cuidar da saúde de forma integral.

Quando praticado regularmente e aliado a outros hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, sono de qualidade e acompanhamento profissional quando necessário, o pilates pode contribuir tanto para o bem-estar físico quanto para a saúde mental.

As evidências científicas apontam nessa direção, embora reforcem que a prática deve ser encarada como parte de uma abordagem ampla de promoção da saúde, e não como substituta de tratamentos médicos ou psicológicos quando estes são necessários.