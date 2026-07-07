Inteligência emocional vira uma das habilidades mais buscadas no Brasil e desafia até líderes no ambiente de trabalho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Levantamento aponta mais de meio milhão de buscas sobre inteligência emocional no último ano. Competência também aparece entre os maiores desafios

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Quando o assunto é carreira e desenvolvimento profissional, a inteligência emocional é um dos componentes mais desejados.

De acordo com um levantamento da Conquer In Company, unidade de treinamentos corporativos da Conquer, mostra que o termo gerou mais de meio milhão de buscas no Google nos últimos 12 meses, com crescimento de 22% nas persquisas realizadas em todo o país.

Segundo a empresa, o interesse acompanha uma mudança no mercado de trabalho, onde as habilidades comportamentais passaram a ter peso semelhante, ou até supeiror, às competências técnicas.

Estudos da McKinsey e da Harvard Business Review indicam que a demanda por profissionais com inteligência emocional deve crescer 26% até 2030, enquanto 71% dos empregadores já consideram essa habilidade mais importante do que conhecimento técnico em determinadas funções.

Outro levantamento da mesma unidade foi realizado com 400 líderes brasileiros e ajudou a reforçar esse cenário. Quatro em cada dez entrevistados apontaram a inteligência emocional como uma das competências mais difíceis de desenvolver na carreira, tornando-a a segunda habilidade mais desafiadora para quem ocupa cargos de liderança.

O que é inteligência emocional?

Entre as dúvidas mais pesquisadas pelos brasileiros está o conceito de inteligência emocional e sua relação com o psicólogo e escritor Daniel Goleman, responsável por popularizar o tema.

Segundo Goleman, é a capacidade de reconhecer, compreender e administrar as próprias emoções, além de identificar e lidar de forma adequada com os sentimentos das outras pessoas.

O autor divide essa competência em cinco pilares fundamentais:

autoconhecimento emocional;

autorregulação;

automotivação;

habilidades sociais.

Como desenvolver essa habilidade?

Segundo especialistas, esse processo envolve prática constante, autoconhecimento e aprendizado contínuo. Cursos voltados ao desenvolvimento de competências socioemocionais também aparecem entre as alternativas mais procuradas.

De acordo com a diretora de Educação da Conquer, Giovana Chimentão, a combinação entre teoria e prática faz diferença no aprendizado. "No treinamento de Inteligência Emocional da Conquer In Company, oferecido de forma personalizada às empresas, nossa maior preocupação é garantir que as equipes saiam com suas habilidades emocionais fortalecidas, sendo capazes de expressar ideias, falar bem em público e compreender o que os outros dizem sem julgamentos."

Lideranças ainda enfrentam dificuldades

Ainda segundo a pesquisa, 78% dos líderes afirmam ter assumido cargos de liderança sem preparação ou acompanhamento formal, aprendendo na prática a conduzir equipes. Além disso, a maioria considera que o desenvolvimento de lideranças ainda recebe pouca ou nenhuma prioridade dentro das empresas.

Para Giovana Chimentão, investir nessa competência beneficia tanto os profissionais quanto as organizações. "Líderes emocionalmente preparados tomam decisões mais equilibradas, lidam melhor com situações de pressão e constroem relações de confiança com suas equipes".

Ela destaca que esse desenvolvimento não deve ser tratado apenas como uma responsabilidade individual. "Mas essa não pode ser uma responsabilidade individual: as empresas também precisam assumir um papel ativo na formação dessas habilidades, preparando seus profissionais para os desafios humanos da liderança. Investir em inteligência emocional é investir em ambientes saudáveis, produtivos e sustentáveis para todos."