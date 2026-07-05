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Comportamento | Notícia

Pilates ou yoga: qual é a melhor opção para o seu objetivo?

Embora tenham semelhanças, as duas práticas oferecem benefícios diferentes e podem atender a objetivos específicos. Saiba mais sobre!

Por Alice Lins Publicado em 05/07/2026 às 20:46
Imagem de pilates
Imagem de pilates - Reprodução/Pexels

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Pilates e yoga costumam aparecer entre as atividades físicas mais procuradas por quem busca uma rotina mais saudável. Ambas trabalham corpo e mente, valorizam a respiração e os movimentos conscientes, além de serem indicadas para pessoas de diferentes idades e níveis de condicionamento físico.

Apesar das semelhanças, cada modalidade possui características próprias e pode ser mais adequada dependendo dos objetivos de quem pratica.

A escolha entre pilates e yoga não depende de qual é "melhor", mas sim do que cada pessoa deseja alcançar.

Entender as diferenças entre as duas práticas pode ajudar na decisão e até mostrar que elas podem ser complementares.

Se o objetivo é fortalecer os músculos, o pilates pode ser a melhor escolha

O pilates tem como foco principal o fortalecimento muscular, especialmente da região conhecida como core, formada pelos músculos do abdômen, lombar e pelve.

Os exercícios trabalham força, estabilidade, controle dos movimentos e postura, podendo ser realizados no solo ou com aparelhos específicos. A prática também contribui para prevenir lesões e melhorar o desempenho em outras atividades físicas.

Para relaxar e reduzir o estresse, a yoga ganha destaque

A yoga combina posturas físicas, técnicas de respiração e momentos de meditação, promovendo uma conexão entre corpo e mente.

Além de melhorar a flexibilidade, a prática é conhecida por ajudar na redução da ansiedade, do estresse e da tensão do dia a dia, favorecendo o equilíbrio emocional e a concentração.

Ambas ajudam na flexibilidade

Quem busca ganhar mobilidade e aumentar a flexibilidade pode encontrar benefícios nas duas modalidades.

Enquanto a yoga costuma dedicar mais tempo aos alongamentos e à permanência nas posturas, o pilates trabalha a flexibilidade de forma integrada ao fortalecimento muscular e ao controle corporal.

O pilates pode ser mais indicado para quem sente dores

Pessoas com dores na coluna, problemas posturais ou em processo de reabilitação frequentemente encontram no pilates uma opção interessante, desde que a prática seja orientada por um profissional qualificado.

Como os exercícios são adaptáveis, é possível respeitar limitações físicas e desenvolver força sem causar impacto excessivo nas articulações.

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A yoga favorece o equilíbrio emocional

Embora o pilates também proporcione sensação de bem-estar, a yoga costuma ter um foco maior no aspecto mental.

As técnicas de respiração, atenção plena e meditação podem contribuir para melhorar a qualidade do sono, reduzir a tensão e aumentar a sensação de tranquilidade.

Qual exige mais preparo físico?

As duas modalidades oferecem opções para iniciantes e praticantes mais experientes.

No pilates, a intensidade dos exercícios aumenta de forma gradual, conforme a evolução do aluno. Já na yoga, existem diferentes estilos, desde práticas mais suaves até modalidades bastante desafiadoras.

Em ambos os casos, os exercícios podem ser adaptados ao condicionamento físico e às necessidades individuais.

É possível praticar as duas modalidades?

Sim. Muitas pessoas optam por combinar pilates e yoga na rotina.

Enquanto o pilates ajuda no fortalecimento muscular, na postura e na estabilidade, a yoga complementa o trabalho com foco no relaxamento, na respiração e na flexibilidade. Juntas, as duas práticas podem proporcionar benefícios ainda mais amplos para a saúde física e mental.

A melhor escolha depende do seu objetivo

Não existe uma resposta única para a pergunta sobre qual modalidade é melhor. Se o objetivo é fortalecer o corpo, melhorar a postura, prevenir dores e desenvolver estabilidade, o pilates pode ser a opção mais indicada. Já quem busca aliviar o estresse, desenvolver o autoconhecimento e investir em uma prática mais contemplativa pode se identificar mais com a yoga.

Independentemente da escolha, o mais importante é encontrar uma atividade que faça sentido para a sua rotina e possa ser praticada de forma regular. Com acompanhamento profissional e constância, tanto o pilates quanto a yoga podem contribuir para uma vida mais saudável, ativa e equilibrada.

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