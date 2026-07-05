A solidão escondida no namoro e o apagamento da individualidade feminina

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A frase "a solidão da mulher que namora" divaga pelas redes sociais desde que o mundo é mundo. Podem surgir várias outras formas de comunicação pela internet, mas a maneira de expressar sempre será a mesma: textos, vídeos e áudios desabafando sobre a solidão feminina em um relacionamento heterossexual.



O que permeia esse sentimento? Por que as mulheres, geralmente, sempre sofrem as "consequências" do namoro, mas o parceiro sai impune? Por que incomoda muito mais o fato de uma pessoa sair para jogar bola do que você sentir que precisa procurar algo para fazer com os amigos? O que leva alguém a ter essa necessidade invisível de se sentir sozinha nos relacionamentos?



A ideia de que felicidade é sinônimo de namoro ou casamento é algo implantado na cabeça das mulheres desde a infância, seja por expectativas familiares, narrativas culturais ou modelos românticos que se observam ao longo da vida. Muitas delas crescem ouvindo que o amor é o destino, que casamento sempre será o passo mais importante que a mulher irá tomar e que a vida só faz sentido quando se encontra alguém.



Assim, ela passa a medir o próprio valor pela capacidade de ser escolhida, de manter um namoro e de ter o peso de fazer com que aquele relacionamento dê certo, mesmo que isso custe todas as energias possíveis.



E é nessa pressão constante por busca de validação no outro que acaba resultando em uma felicidade condicionada e dependente, não totalmente genuína. Isso desconsidera que a felicidade também possa nascer da autonomia, das amizades, dos projetos individuais e da liberdade de existir além de um vínculo amoroso. O namoro não precisa ser a única forma das mulheres serem felizes.



A jornalista Giovanna Moura, de 23 anos, lembra que cresceu acreditando que namorar significava mudar toda a própria rotina para fazer parte da do parceiro. Amar alguém era o mesmo que reorganizar todas as prioridades, ajustar os hábitos e até mesmo limitar convivências para "não desagradar".



"Quando eu era mais nova, sem tanta vivência de mundo e eu comecei a namorar, para mim a idealização de um relacionamento era você abrir mão de tudo, você não sair com outras pessoas que não fossem do seu ciclo de relacionamento, estando com o seu parceiro" revela.



Esse sentimento é tão poderoso dentro da cabeça, quando existe o pensamento de querer fazer com que tudo "dê certo", que nem se percebe as mulheres se encolhem para caber dentro do outro. E foi o que ocorreu com Giovanna.



"De 2020 até 2022, início de 2022, eu não saía com meus amigos, eu não costumava ir treinar se ele não fosse e eu achava que isso era a coisa mais normal do mundo. Então, por mais que fosse no auge da pandemia, a gente treinava quando teve a flexibilização. As pessoas saíam e era uma coisa tão intensa que às vezes eu não saia nem com os meus pais. Eu deixei de viajar com o pai, meu irmão e um amigo por conta causa do meu ex", afirma.

Imagem de uma mulher triste e sozinha - Reprodução/Magnific

"Eu não tinha essa visão [de viver em prol do parceiro] no meu primeiro relacionamento e me submetia a muitas coisas", relembra a jornalista. "E eu vejo agora que, se eu fosse entrar num relacionamento, seria muito diferente. Eu não me privaria de fazer as coisas que eu gostaria, que eu sei que não vai desrespeitar o meu parceiro, só por conta de medo, achar que o meu parceiro poderia se incomodar com eu ter a minha individualidade".



A psicóloga Laura Brito, especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental (CRP 02/29133), explica que essa lógica atravessa gerações e molda, muitas vezes de forma silenciosa, a maneira como as mulheres aprendem a se colocar nos relacionamentos.



"Culturalmente falando, homem é feito para o mundo. Mulher é feita para servir e, se a gente for buscar num termo social e cultural, se a gente se embasa na cultura de um país como o Brasil, que é altamente conservador e tem como premissa a base do cristianismo, a gente observa muito que a palavra dita é: mulher deve ser submissa", diz Laura.



Enraizado da maneira que é, até quando acham que estão sendo elas mesmas, ainda cumprem um papel para a sociedade. Até quando dizem "eu prefiro ficar com meu namorado durante o final de semana, porque não nos vermos durante os outros dias", existe uma falsa sensação de que se tem poder sobre as próprias escolhas.



É preciso entender até que ponto aquilo realmente é um desejo ou é o que as mulheres são ensinadas a fazer desde o começo das próprias vidas. Homens são criados e ensinados a terem diversos hobbies, já mulheres, a ter um único hobby como principal: o homem.



Imagem de uma mulher triste e sozinha - Reprodução/Magnific

A cobrança é a chave de tudo: não existe uma sociedade em que mulheres não desempenham papéis do patriarcado. E essa pressão aparece até nas decisões mais simples do dia a dia, a liberdade é transformada em culpa e o desejo, em obrigação.



É como se cada passo precisasse ser justificado, como se a mulher tivesse que se provar o tempo inteiro e mostrar que é "boa o bastante" para merecer o relacionamento que tem.

"A gente vive por regras. A sociedade é permeada por regras. Então: se eu faço 'isso', eu vou estar abandonando meu namorado? Se eu faço aquilo, eu não vou estar sendo boa o suficiente para ficar com meu parceiro? Vai muito também do nosso autoconhecimento", indaga a psicóloga.



Muitas mulheres passam anos acreditando que agir para - e por - si mesmas é um risco para a relação, mas, na verdade, o maior risco dentro dessa situação é perder a própria referência e identidade. A individualidade vai ficando pequena e ter interesses, amigos ou passatempos, parece uma ameaça, não uma parte natural da vida.

"Quando se vive em função do namoro, as consequências são negativas, na verdade. Por exemplo, eu posso deixar de cuidar da minha aparência porque tenho regras na minha cabeça de 'ele já está comigo, ele me ama do jeito que eu sou', então eu deixo de me cuidar. Só que não é sobre ele, é sobre você se cuidar para você mesma", destaca.



E é nesse ponto que muitas das mulheres confundem o "não preciso mais me esforçar para ser atraente" com não se sentir mais na vontade de ser a pessoa que era antes do relacionamento.

Apesar de um namoro iniciar uma nova fase na vida, na personalidade, nos gostos e interesses, que agora são divididos, isso não necessariamente implica que aquilo tudo o que as mulheres faziam antes não faça mais sentido hoje.

É claro que é preciso ter o respeito com o parceiro, mas deixar de ver as amigas por um dia no final de semana é realmente necessário para o namoro não acabar? Sair para um lugar que gosta? Visitar familiares? Então, se um homem não esquece de fazer tudo o que ele gostava de fazer quando era solteiro, por que a mulher precisa esquecer?



"É preciso se perguntar qual é o contexto que você está inserida? 'Eu tô muito mal porque todo final de semana eu só vejo meu namorado', mas como está a tua rede de apoio? Como estão os teus amigos, os teus familiares, o teu aspecto profissional? 'Ah, eu deixo de estudar para ficar com meu namorado'. O que você ganha com esse relacionamento?", ressalta Laura.



"Pode chegar um momento em que a mulher só encontra fonte de lazer quando está com o namorado, justamente por causa dessas expectativas. Por exemplo: ela acorda pensando 'hoje eu quero fazer algo diferente', mas não pensa em fazer algo sozinha, pensa em fazer algo diferente com o namorado".



A solidão, muitas vezes, não vem da falta de alguém ao lado, mas da falta de reciprocidade, presença e espaço próprio. É como se dividissem a vida com alguém, mas não dividem o mesmo peso, nem a rotina, nem as decisões.



Imagem de uma mulher triste e sozinha - Reprodução/Magnific

Isso também se explica pela expectativa não alinhada que se tem dentro das relações. Enquanto a mulher já planeja os próximos dias com o parceiro, ele pode só preferir viver a vida e fazer o que surgir no meio do caminho.



Essa quebra de expectativas, falta de comunicação e sensação de "controle" sobre o outro - cobrados por elas mesmas - faz as mulheres esquecerem que nem tudo precisa ser preto no branco, muito menos existir essa rigidez de planos como se ambos fossem uma pessoa só.



"Se ele não está muito a fim e faz só por ela, ela fica chateada, porque é a expectativa que ela criou sobre o que queria fazer, e não sobre o outro. E é normal: nenhuma mulher é obrigada a estar todo final de semana em jogo de futebol com o namorado. Assim como o namorado não é obrigado a estar todo final de semana, pintando, fazendo massinha, modelando com a namorada, por exemplo", afirma.



A soma do casal não precisa ser dois, e sim, três. Porque, primeiro, existe a individualidade da mulher; segundo, a individualidade do parceiro; e terceiro, a do casal. É completamente possível eles coexistirem separados, segundo a psicóloga.



"É legal que cada um tenha seu espaço, é 'ok' você compartilhar os hobbies que você gosta com a pessoa que você ama, mas você também é uma pessoa. Se a gente não tem consciência dessas duas atribuições, individualidade e personalidade, você só fica no caminho do relacionamento. Você deixa de existir para viver o relacionamento, não a sua vida", finaliza.



Amar alguém não deveria significar desaparecer dentro da relação. Crescer, errar, se perceber e lutar para reconquistar o próprio espaço é um processo lento, mas é profundamente libertador. Assim, o afeto deixa de ser prisão e passa a ser escolha. Deixa de ser ansiedade e turbulência, se tornando calmaria.

Deixa de ser sufocante e se transforma em um suspiro de alívio. E é nessa jornada que as mulheres podem perceber que merecem um amor sem sufoco, sem limitações e sem cobranças. Um amor que acompanha, não que apaga.