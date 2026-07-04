Autocuidado silencioso: o boom das práticas de quietude

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O grande interesse por movimentos tranquilos que restauram energia, reduzem ansiedade e apoiam o bem-estar é o que está na "moda" hoje em dia

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Desacelerar é necessário, mas quando é que as pessoas percebem qual é o momento exato para isso? Em um mundo tão corrido, com cobranças de, quanto mais produtividade e menos tempo alguém tiver, melhor, a questão de baixar um pouco o ritmo soa até estranho. Quando descansar é considerado preguiça? Quando ter um tempo para si não é considerado egoísmo? Por que viver em função de ser funcional o tempo todo?



A rotina é a seguinte: acordar, trabalhar, dormir e repetir o dia. Porém, ao adicionar algum momento para o alívio da mente, a funcionalidade não para de existir… É exatamente o contrário! E é isso o que as pessoas estão percebendo. Reservar algumas horas no dia para praticar algo por você também pode ser considerado produtivo.



Apesar disso, a conta não bate: como fugir da correria do dia-a-dia trazendo mais correria para o roteiro? É nesse momento que entram alguns exercícios que têm ganhado bastante reconhecimento nos últimos anos: a prática de ioga, pilates, trilhas e tudo que envolva um período de quietude.



Nesse terreno de busca por respiro que a jornalista Laura Lay, 24 anos, encontrou um certo tipo de porto-seguro. A curiosidade e a pressão da rotina dentro de casa, no isolamento da pandemia de Covid-19, ela acabou descobrindo na prática um espaço de estabilidade e silêncio, além de uma maneira de não se desconectar de si mesma.



"Eu estava sempre praticando esporte, e aí veio a pandemia. De repente, eu não tinha academia para ir, porque não podia, e só tinha um tapete aqui em casa. Um tapete e um sonho. Aí comecei a ver vídeo na internet, tanto de treino como de ioga", revela.



Durante o processo improvisado, Laura descobriu que pode existir um novo espaço dentro da própria rotina. O que começou como um período do dia para não ficar parada virou uma oportunidade de ouvir o corpo com mais calma, perceber melhor a respiração e até encontrar pequenas pausas nos dias incertos.



Aos poucos, o exercício foi deixando de ser apenas uma alternativa à academia fechada, mas tornou-se um momento dela com ela mesma.



"A ioga realmente despertou um interesse maior em mim, e eu aproveitei o tempo da pandemia, isolada em casa, para praticar. Até então eram só aulas no YouTube, mas já dava para perceber os benefícios, tanto físicos quanto mentais, até porque boa parte vai muito além das posturas", afirma.

Imagem de pessoas fazendo Ioga - Reprodução/Pexels

Nessa época, pequenas formas de se sentir bem em meio ao caos eram o que ela procurava, e a ioga acabou se tornando esse refúgio. Entre a ansiedade do isolamento e a vontade de cuidar do corpo, a prática fez toda a diferença. E não precisa de grandes estúdios no início, aconselha Laura.

"É também ter a consciência de não se limitar a 'não tenho dinheiro para ir para esses estúdios, então não tenho como fazer'. Tem como. Eu comecei pelo YouTube. Tem várias aulas no YouTube que são ótimas, várias professoras de ioga que você consegue acompanhar e fazer uma prática legal", recomenda. "Acho que é importante ter essa noção de que não é porque você não tá indo para o estúdio que você não tá fazendo certo".

A procura crescente por práticas mais calmas está refletindo um movimento maior que uma simples tendência. Para o professor de ioga Rodrigo Ramos, 50 anos, que atua na área desde 2017, o excesso de estímulos e o cansaço que isso produz faz com que muitas pessoas repensem a própria rotina.

"Já tem estímulo demais, né? Eu acho que as pessoas estão olhando para uma fase de estar ajustando as coisas. Tem muita gente adoecendo do corpo, da cabeça, seja lá o que for. Tem gente que olhou e disse: ‘Eu preciso me tratar’. Outro que disse: 'Eu preciso prevenir'. Existem pessoas que chamam de moda, mas, se for uma moda, eu acho que é uma moda inteligente. É uma moda boa", diz o professor.

O cenário mostra que muitas pessoas buscam práticas mais calmas para, justamente, desacelerar o ritmo do dia a dia. É uma tentativa simples, porém necessária, de recuperar foco e aliviar a sobrecarga acumulada da rotina estressante.

"Nós somos educados numa sociedade barulhenta. Você é levado a acreditar que é preciso ter que fazer mil coisas ao mesmo tempo. Ou seja, nós somos literalmente educados, treinados, adestrados a trabalhar no barulho", expressa.

E isso pode até não ser resumido a uma tendência passageira, é um sinal de que as pessoas estão buscando cada vez mais recuperar algum tipo de equilíbrio no meio da rotina e do ritmo cada vez mais acelerado. É nesse ponto que o ioga, segundo Rodrigo, deixa de ser somente uma prática física e se torna uma ferramente de organização do cotidiano.

Imagem de pessoas fazendo pilates - Reprodução/Pexels

"Eu costumo dizer que a verdadeira prática é fora do tapete. Ali você tá treinando, e quando sai, vai para o verdadeiro jogo. O que você faz ali pode ser visto de diferentes aspectos. Vamos dizer que eu tô sofrendo de ansiedade 24 horas por dia. Se eu consigo ir para uma aula de ioga e relaxar ali durante 40 minutos, então, daquelas 24 horas que eu passava sofrendo, esse tempo já caiu um pouquinho", explica.

Encontrar um alívio temporário não é o único benefício do ioga. É também, e principalmente, reconhecer que os pequenos momentos de pausa têm a capacidade de alterar o ritmo de um dia inteiro. Assim, a percepção muda e começa a transformar a relação das pessoas com a prática.

"Se eu consigo pegar aquele ensinamento e as práticas que recebo na aula e levo para determinados momentos no meu dia a dia, quando eu sento no sofá, quando eu tiro um tempinho no escritório para respirar e soltar o corpo, é esse processo que pode acontecer", afirma. "Não adianta você respirar 5 minutos e, quando sair da sala, endoidar, mandar um bom dia atravessado ao porteiro, esculhambar alguém, brigar no trânsito. Aí você jogou tudo fora. Você vai ter que trabalhar para manter aquele equilíbrio".



Essa ideia das práticas de exercícios mais silenciosas ganhou força, principalmente, pelo sentimento de pertencer em um novo grupo que talvez faça mais sentido para as pessoas.



O professor explica que o público tem buscado uma nova comunidade para a própria vida social por achar que o estilo de vida de outros grupos não combine mais com eles mesmos. E isso não significa que se deve romper amizade, mas, sim, criar círculos diferentes que encaixem mais com aquela nova maneira de pensar a vida.

No fim, o movimento silencioso cresce dentro e fora dos estúdios. Se estar na moda é mostrar um desejo coletivo de respirar melhor, reorganizar a vida e encontrar os caminhos nos quais o autocuidado, finalmente, cabe, então essa tendência pode trazer muitos mais benefícios do que se imagina.