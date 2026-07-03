Pilates para gestantes: todas podem praticar? Entenda os benefícios

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Fisioterapeuta Rayssa Coimbra explica como o método promove mais conforto, fortalece o corpo e acompanha a mulher em todas as fases da gestação

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A gravidez transforma o corpo de maneiras que nem sempre podem ser percebidas diante do espelho. Enquanto a barriga cresce e anuncia a chegada de um bebê, músculos, articulações, hormônios e até a forma de respirar passam por mudanças constantes para acomodar uma nova vida.

É justamente nesse período, marcado por descobertas, expectativas e também por desconfortos físicos, que muitas mulheres começam a buscar atividades capazes de aliviar dores e proporcionar mais qualidade de vida.

Entre as opções mais indicadas pelos profissionais de saúde, o Pilates se destaca por unir fortalecimento, mobilidade e consciência corporal em um método que respeita os limites de cada gestante. Mas, apesar da popularidade, ainda existem dúvidas sobre quando a prática pode ser iniciada, quais são os benefícios e em quais situações ela não é recomendada.

Segundo a fisioterapeuta Rayssa Coimbra (CREFITO 168144-F), proprietária e responsável técnica do Studio Áuria, localizado no Recife, o método é, sim, um importante aliado da gestação, desde que seja realizado com acompanhamento especializado e respeitando as orientações médicas.

"O Pilates é amplamente recomendado durante a gestação, mas não de forma indiscriminada para todos os casos. Existem algumas contraindicações específicas e situações que exigem maior cautela, como determinadas doenças cardíacas, pulmonares ou placentárias, pré-eclâmpsia ou hipertensão induzida pela gravidez, sangramentos persistentes, ruptura de membranas e algumas gestações de maior risco. Por isso, antes de iniciar qualquer prática, é fundamental que a gestante seja acompanhada pelo seu obstetra", explica Rayssa.

O início da gestação não impede a prática

Uma das dúvidas mais comuns entre futuras mães é se o Pilates deve esperar o fim do primeiro trimestre. O receio é compreensível, principalmente diante da preocupação natural em proteger a gravidez nos primeiros meses.

Entretanto, as evidências científicas mais recentes mostram que, quando a gestação é considerada de baixo risco, não há necessidade de adiar a prática apenas por causa da idade gestacional.

A especialista explica que a avaliação médica continua sendo indispensável, mas reforça que a atividade física orientada faz parte de uma gestação saudável. Após a liberação do obstetra, o Pilates passa a acompanhar cada etapa da gravidez, adaptando-se às transformações que acontecem ao longo dos meses.

"Com a liberação médica e o acompanhamento de um profissional capacitado, o Pilates costuma ser uma excelente ferramenta ao longo de toda a gestação, justamente por ser um método altamente adaptável às necessidades de cada mulher e às mudanças que acontecem em cada fase da gravidez", ressalta a profissional.

Imagem de uma mulher grávida fazendo pilates - Reprodução/Pexels

Fortalecimento que vai além da barriga

Durante a gravidez, o centro de gravidade muda, a musculatura abdominal sofre adaptações e o assoalho pélvico passa a desempenhar um papel ainda mais importante. Por isso, boa parte do trabalho desenvolvido no Pilates está voltada para fortalecer essas estruturas sem perder de vista o conforto e a segurança da gestante.

Muito além da estética ou do ganho de força, esse fortalecimento contribui para que o corpo suporte melhor as mudanças da gestação e esteja mais preparado para os desafios do parto e da recuperação posterior.

"Durante a gestação, o trabalho do nosso famoso Power House ganha ainda mais importância. O fortalecimento e, principalmente, a coordenação entre contração e relaxamento da musculatura profunda e superficial da região abdominal e pélvica, incluindo o assoalho pélvico, podem auxiliar no preparo para o parto vaginal, na recuperação pós-parto, independentemente da via de nascimento, e também fazem parte do tratamento de condições como a diástase abdominal, sempre respeitando o quadro clínico e o grau de separação muscular", menciona Rayssa.

Menos dores e mais confiança durante a gravidez

À medida que a gestação avança, o corpo precisa lidar com novas sobrecargas. A coluna suporta um peso maior, a pelve passa por adaptações importantes e o cansaço se torna parte da rotina de muitas mulheres. Nesse contexto, o Pilates oferece benefícios que vão muito além da melhora física.

Segundo Rayssa, as dores lombares costumam ser uma das principais queixas das gestantes, mas não são as únicas. Com a prática regular, é comum observar uma redução de diferentes desconfortos, além de uma sensação maior de disposição e bem-estar.

"Na prática, as queixas que mais vejo melhorar são dores nas costas (principalmente lombar devido à mudança do centro de gravidade e aumento da curvatura lombar), desconfortos na pelve, sensação de peso, cansaço excessivo, inchaço e até a qualidade do sono. Muitas também relatam uma melhora na disposição e na sensação de bem-estar ao longo do dia", comenta a fisioterapeuta.

Ela destaca que existe um benefício que nem sempre aparece nos exames ou pode ser medido por números, mas faz enorme diferença na experiência da gestação.

"Mas talvez o maior ganho seja outro: a mulher passa a entender melhor as mudanças que estão acontecendo no seu corpo e percebe que ele continua forte e capaz, mesmo diante de tantas transformações. Isso costuma trazer muita segurança e tranquilidade para viver a gestação".

Um método que acompanha cada fase da gravidez

Ao contrário de outras atividades físicas, o Pilates não segue uma sequência rígida de exercícios. Conforme a barriga cresce e o corpo muda, cada movimento pode ser adaptado para preservar o conforto da gestante. Rayssa explica que essas modificações fazem parte da própria essência do método.

"As adaptações no Pilates para gestantes são constantes, porque a gravidez é um período de mudanças muito rápidas no corpo da mulher. O centro de gravidade se modifica, os hormônios aumentam a frouxidão ligamentar, a mobilidade de algumas articulações muda e, claro, a barriga cresce", começa.

Uma das mudanças mais importantes acontece na posição utilizada durante as aulas.

"Por isso, à medida que a gestação avança, alguns exercícios precisam ser ajustados. Evitamos, por exemplo, permanecer por períodos prolongados em decúbito dorsal, a famosa posição de barriga para cima, principalmente após a metade da gestação, porque o peso do útero pode comprimir a veia cava inferior, um importante vaso responsável por levar o sangue de volta ao coração, podendo causar desconfortos como tontura, náuseas e queda da pressão arterial", fala.

Além disso, novos apoios e acessórios passam a ser utilizados para garantir mais estabilidade e conforto.

"Naturalmente, também eliminamos as posições em decúbito ventral, de barriga para baixo, e passamos a utilizar diferentes estratégias de posicionamento e apoio, como almofadas, cunhas e suportes sob os joelhos ou o tronco, proporcionando mais conforto e reduzindo sobrecargas, especialmente na região lombar e pélvica", expõe.

Essas adaptações continuam acontecendo até o fim da gravidez, respeitando as necessidades individuais de cada mulher.

"Outro ponto importante é que, conforme a barriga cresce, alguns exercícios de equilíbrio, mobilidade e fortalecimento também precisam ser modificados. Ajustamos amplitudes, mudamos posições, utilizamos mais ou menos apoio e, muitas vezes, mudamos completamente o exercício para respeitar as mudanças biomecânicas e o conforto daquela gestante", reforça.

Imagem de uma mulher grávida fazendo pilates - Reprodução/Pexels

Preparação que continua depois do parto

Embora muita gente associe o Pilates apenas ao preparo para o nascimento do bebê, a especialista lembra que os benefícios acompanham a mulher muito além da sala de parto. A prática ajuda a desenvolver consciência corporal, controle da respiração, mobilidade e força, habilidades que podem contribuir para que a gestante enfrente o trabalho de parto com mais confiança e segurança.

"Eu gosto de dizer que o Pilates não prepara a mulher apenas para o parto, ele ajuda a prepará-la para a maternidade como um todo. Durante a gestação, o método trabalha a consciência corporal, respiração, mobilidade, força e percepção do próprio corpo, ferramentas que podem ser muito úteis no momento do trabalho de parto. Muitas mulheres relatam que se sentem mais confiantes para entender os sinais do próprio corpo, utilizar a respiração de forma mais consciente e lidar melhor com as demandas físicas desse momento", expressa.

No pós-parto, o trabalho continua. Rayssa explica que o método auxilia na recuperação funcional da mulher, que passa a enfrentar uma nova rotina repleta de desafios físicos, como carregar o bebê, amamentar, permanecer em posições repetitivas e lidar com noites mal dormidas.

Segundo a fisioterapeuta, além de favorecer esse processo de recuperação, o Pilates também representa um momento de autocuidado em meio às exigências emocionais do puerpério, oferecendo um espaço em que a mulher volta a olhar para si mesma sem deixar de acolher sua nova realidade.

A especialista também observa que muitas pacientes relatam um impacto positivo na autoestima ao longo desse processo. Além dos ganhos relacionados à força, mobilidade e funcionalidade, os resultados estéticos decorrentes da prática ajudam diversas mulheres a reconstruírem a relação com o próprio corpo depois da gestação, contribuindo para que recuperem a confiança e a percepção positiva sobre si mesmas.

No entanto, Rayssa faz questão de reforçar que o objetivo do Pilates nunca foi prometer uma gestação perfeita ou garantir um determinado tipo de parto. Para ela, o verdadeiro valor do método está em oferecer ferramentas para que cada mulher atravesse essa fase com mais autonomia, conforto e segurança.

"No fim das contas, o Pilates não tem a pretensão de prometer um tipo de parto ou uma recuperação perfeita. O que ele pode oferecer é algo talvez ainda mais valioso: mais consciência, mais confiança e mais recursos para que a mulher viva cada fase da maternidade com mais conforto, autonomia e cuidado", finaliza.