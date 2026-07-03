Pilates: como a prática atua no alívio real e duradouro das dores na lombar?

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Fisioterapeuta Rayssa Coimbra explica como o Pilates fortalece a musculatura, melhora o movimento e contribui para reduzir as dores lombares

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Poucas dores conseguem interferir tanto na rotina quanto a lombar. Ela aparece ao levantar da cama, ao permanecer muito tempo sentado, ao carregar as compras, ao brincar com os filhos ou até durante uma simples caminhada.

Aos poucos, o medo de sentir aquele incômodo novamente faz muitas pessoas reduzirem seus movimentos, abandonarem atividades físicas e adaptarem a própria vida em função da dor. O problema é que esse ciclo costuma alimentar ainda mais o desconforto.

Nos últimos anos, a ciência passou a enxergar a dor lombar de uma forma muito mais ampla, entendendo que ela dificilmente possui uma única causa e que seu tratamento também não deve se limitar apenas à coluna.

Nesse contexto, o Pilates vem sendo cada vez mais indicado por fisioterapeutas como uma ferramenta capaz de devolver não apenas força ao corpo, mas também confiança para voltar a se movimentar. Mas, afinal, o método realmente oferece um alívio duradouro ou apenas ameniza os sintomas por algum tempo?

A fisioterapeuta Rayssa Coimbra (CREFITO 168144-F), proprietária e responsável técnica do Studio Áuria, que trabalha com Pilates desde 2011, revela que entender a origem da dor é o primeiro passo para compreender por que o método costuma apresentar resultados tão positivos.

A especialista explica que a dor lombar é atualmente uma das principais causas de incapacidade no mundo. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que cerca de 619 milhões de pessoas conviviam com esse problema em 2020, número que pode ultrapassar 843 milhões até 2050.

No Brasil, o cenário também chama atenção: a maioria da população adulta terá pelo menos um episódio de dor lombar ao longo da vida e aproximadamente um em cada cinco brasileiros convive com dores crônicas na coluna. Rayssa destaca que essa condição é multifatorial e raramente pode ser atribuída apenas a alterações estruturais, como hérnias de disco ou desgastes.

Segundo ela, fatores como sedentarismo, fraqueza muscular, baixa capacidade física, estresse, noites mal dormidas, ansiedade, excesso de peso, tabagismo, medo de se movimentar e até aspectos emocionais influenciam diretamente o surgimento e a persistência da dor.

A fisioterapeuta também ressalta que exames de imagem nem sempre explicam o sofrimento do paciente, já que muitas pessoas apresentam alterações na coluna sem sentir dor alguma, enquanto outras convivem com dores intensas mesmo com exames praticamente normais. Por isso, ela defende que tratar a lombalgia significa olhar para o indivíduo como um todo, considerando a rotina, hábitos, emoções e forma de se movimentar.

Mais que aliviar a dor, o Pilates devolve confiança ao movimento

Quando a dor se torna frequente, é comum que o corpo passe a evitar determinados movimentos por receio de provocar novos episódios. Com o tempo, essa proteção excessiva reduz a força muscular, diminui a mobilidade e faz com que atividades simples pareçam cada vez mais difíceis.

É justamente nesse cenário que o Pilates se diferencia de outras abordagens, pois trabalha o movimento de maneira gradual, respeitando os limites de cada pessoa.

"O Pilates atua em algo que muitas pessoas com dor lombar acabam perdendo ao longo do tempo: força, mobilidade e confiança para se movimentar. Ele fortalece a musculatura superficial e profunda responsável pela estabilização da coluna. Esse centro de força, formado pela musculatura do abdômen, coluna e pelve, funciona como uma base de sustentação para os movimentos e tem um papel fundamental na estabilidade e na proteção da região lombar e na melhor distribuição de cargas no corpo", explica Rayssa.

Além do fortalecimento, o próprio exercício físico provoca respostas importantes no organismo que contribuem para diminuir a percepção da dor.

"Além disso, o exercício físico tem um efeito analgésico natural. Durante a prática, nosso organismo libera substâncias produzidas pelo próprio corpo, como endorfinas e outros opioides endógenos, que ajudam a modular a dor e promovem sensação de bem-estar", diz.

Para a fisioterapeuta, a soma desses fatores é justamente o que torna o método tão eficiente para quem convive com dores persistentes.

"No fim das contas, a grande força do Pilates é justamente essa combinação entre fortalecimento, melhora da mobilidade, ganho de confiança no movimento e um efeito analgésico natural, ajudando a pessoa a voltar a fazer o que realmente importa: viver e se movimentar com menos dor e mais segurança", revela.

Imagem de uma pessoa praticando pilates - Reprodução/Pexels

O papel do core na proteção da coluna

Muito se fala sobre fortalecer o abdômen para aliviar dores nas costas, mas Rayssa lembra que o chamado core vai muito além dos músculos aparentes da barriga. Trata-se de um conjunto de estruturas que trabalham em sintonia para estabilizar a coluna durante qualquer movimento.

"Quando falamos em core, não estamos falando apenas de 'abdômen'. Estamos falando de um sistema formado por quatro estruturas musculares centrais: o transverso do abdômen na parte anterior, os multífidos na coluna posterior, o diafragma na parte superior e o assoalho pélvico na base", ressalta.

Ela explica que esse sistema funciona de maneira integrada, recebendo ainda o apoio de outros músculos importantes.

"Esses quatro trabalham de forma integrada e ainda contam com a colaboração de músculos complementares, como os oblíquos, o reto abdominal, o quadrado lombar e os glúteos, formando o que costumo chamar de espartilho natural do nosso corpo", exemplifica.

Quando essa musculatura está fortalecida e bem coordenada, a coluna passa a distribuir melhor as cargas do dia a dia, tornando os movimentos mais eficientes e reduzindo as sobrecargas.

"Fisiologicamente, uma musculatura mais forte, bem coordenada e resistente melhora a capacidade da coluna de absorver e distribuir as cargas do dia a dia. Isso reduz a sobrecarga, melhora a eficiência dos movimentos e aumenta a capacidade do corpo de tolerar esforços sem desencadear dor. Some a isso o efeito analgésico natural que já mencionei, da liberação de substâncias produzidas pelo próprio organismo durante o exercício", fala Rayssa.

Mesmo assim, a especialista reforça que seria um erro simplificar um problema tão complexo atribuindo toda a responsabilidade apenas ao fortalecimento do core.

"Hoje, sabemos que a dor lombar não acontece simplesmente porque uma pessoa tem um 'core fraco'. Seria simplificar demais um problema que é multifatorial. Mas sabemos, sim, que melhorar a função dessa musculatura, associada ao ganho de mobilidade, condicionamento físico e confiança no movimento, pode contribuir significativamente para o alívio dos sintomas", expõe.

Imagem de uma pessoa praticando pilates - Reprodução/Pexels

Movimento é parte do tratamento

Durante muitos anos, pessoas com dores nas costas eram orientadas a permanecer em repouso absoluto. Hoje, essa recomendação mudou significativamente graças às evidências científicas mais recentes.

"É amplamente difundido hoje na nossa classe profissional o quanto é ultrapassada a determinação de repouso absoluto em casos de dor, sobretudo nas crônicas. As diretrizes mais atuais de saúde reforçam isso: o repouso absoluto deve ser analisado com muita cautela, já que a inatividade prolongada traz riscos próprios e pode até piorar o quadro a médio prazo", declara.

O objetivo, segundo Rayssa, não é exigir que a pessoa ignore a dor, mas ajudá-la a recuperar sua funcionalidade aos poucos, dentro de seus próprios limites.

"A nossa maior preocupação é devolver funcionalidade dentro das limitações de cada pessoa. Temos que aprender a minimizar a dor, evitar a piora, fortalecer, alongar e mobilizar, sempre com o objetivo de garantir que você seja o mais independente e funcional possível no seu dia a dia", comenta.

As pesquisas também apontam resultados consistentes para pessoas que convivem com dores crônicas, embora os estudos ainda sejam mais limitados quando o assunto são crises agudas.

"A maior parte dos ensaios clínicos randomizados sobre Pilates e dor lombar foi conduzida com pacientes em quadro crônico, com dor há mais de três meses, e não especificamente durante crises agudas. Os resultados nesses estudos são consistentes e mostram redução significativa de dor e incapacidade funcional. Já para a fase aguda, que dura até seis semanas, a evidência científica específica sobre Pilates ainda é mais limitada", menciona.

Imagem de uma pessoa praticando pilates - Reprodução/Pexels

O maior resultado é devolver autonomia

Para Rayssa Coimbra, existe uma diferença importante entre proporcionar um alívio momentâneo e promover mudanças que diminuam as chances de a dor continuar limitando a vida da pessoa.

Segundo a fisioterapeuta, reduzir o desconforto é um passo importante, mas o verdadeiro objetivo do Pilates é atuar em fatores que contribuem para a dor, como fraqueza muscular, baixa capacidade física, perda de mobilidade e medo de se movimentar.

Ela ressalta que o método também estimula algo que considera essencial: a autonomia. A ideia é que, com o tempo, o aluno desenvolva conhecimento sobre o próprio corpo e dependa cada vez menos do profissional para lidar com possíveis episódios de dor.

Isso não significa prometer que a lombalgia nunca mais voltará a aparecer, mas oferecer ferramentas para que a pessoa enfrente futuras crises com mais tranquilidade, recupere-se mais rapidamente e deixe de colocar a dor no centro da própria rotina.

Afinal, mais que viver sem sentir desconforto, o objetivo é voltar a viver com liberdade para se movimentar e realizar as atividades do dia a dia com segurança.