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Comportamento | Notícia

Exercícios na academia podem melhorar o desempenho no golfe? Entenda quais grupos musculares fazem a diferença

Fortalecimento de regiões estratégicas do corpo ajuda a aumentar potência, estabilidade e consistência das tacadas, além de reduzir o risco de lesões

Por Alice Lins Publicado em 02/07/2026 às 19:11
Imagem de barra e peso na academia
Imagem de barra e peso na academia - Reprodução/Pexels

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A imagem do golfe como um esporte que depende exclusivamente de técnica vem ficando para trás. Com a evolução da modalidade e o avanço dos métodos de treinamento, a preparação física passou a ser uma das principais aliadas dos jogadores que buscam melhorar seu desempenho dentro dos campos.

O movimento do swing, principal gesto técnico do golfe, exige muito mais do que coordenação. A tacada envolve força, mobilidade, equilíbrio, estabilidade e transferência de energia entre diferentes segmentos do corpo. Por isso, especialistas apontam que a musculação e o fortalecimento muscular desempenham papel importante tanto para atletas de alto rendimento quanto para praticantes amadores.

O tema ganha relevância em um momento de crescimento da modalidade no país. Segundo dados da Confederação Brasileira de Golfe (CBGolfe), atualmente, o país conta com mais de 100 campos de golfe distribuídos em diferentes estados, com aproximadamente 20 mil praticantes.

Além disso, o número de praticantes e de iniciativas voltadas à popularização do esporte tem aumentado nos últimos anos, impulsionado por projetos de formação, maior exposição internacional e pela busca por modalidades que combinem atividade física, convivência social e contato com a natureza.

"Hoje sabemos que a performance no golfe não depende apenas da qualidade técnica. O corpo precisa ser capaz de gerar força, transferir energia e manter estabilidade durante todo o movimento. O fortalecimento muscular adequado ajuda o jogador a produzir swings mais eficientes e consistentes ao longo da partida", explica Daniela Arantes, educadora física, especialistaem golfistas pelo TPI e proprietária da Tiro Certo Esportes, academia para golfistas.

Nesse contexto, o chamado core, conjunto de músculos que inclui abdômen, lombar e pelve, é considerado uma das regiões mais importantes para o golfista. Estes músculos atuam como um centro de estabilidade e são responsáveis por transferir a energia gerada na parte inferior do corpo para a parte superior durante o swing.

"As pessoas costumam associar potência aos braços, mas ela nasce principalmente nas pernas e no quadril. O core funciona como uma ponte que conecta todas essas estruturas. Quando essa região está fortalecida, o movimento se torna mais eficiente e exige menos compensações articulares. Na prática, um bom jogador consegue manter o quadril relativamente estável enquanto os ombros continuam girando no backswing, e iniciar o downswing com o quadril enquanto o tronco e os braços ainda estão 'terminando' o backswing”, afirma Daniela.

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Os membros inferiores também exercem papel fundamental. Glúteos, quadríceps e posteriores de coxa fornecem a base necessária para manter o equilíbrio durante a tacada e ajudam na geração de força rotacional, essencial para aumentar a distância da bola.

Já os músculos das costas contribuem para a manutenção da postura, para a rotação do tronco e para o controle do movimento após o impacto. O fortalecimento dessa região é especialmente importante para reduzir a sobrecarga na coluna lombar, uma das áreas mais afetadas por lesões entre praticantes de golfe.

Ombros, antebraços e punhos completam a cadeia muscular responsável pelo desempenho. Eles participam do controle fino do taco, da precisão do contato com a bola e da repetição consistente dos movimentos ao longo da rodada.

Além dos ganhos de performance, a preparação física tem papel importante na prevenção de lesões. Embora o golfe seja considerado um esporte de baixo impacto, o movimento repetitivo do swing pode gerar desgaste acumulado em regiões como coluna, ombros, cotovelos e punhos quando não há condicionamento adequado.

"Uma partida pode durar quatro ou cinco horas e exigir centenas de movimentos repetitivos. O fortalecimento muscular ajuda o corpo a suportar essa demanda, reduzindo o risco de dores e aumentando a longevidade esportiva dos praticantes", destaca a especialista em preparação de golfistas.

A importância da preparação física também pode ser observada entre os principais jogadores do mundo. Atualmente, atletas profissionais dedicam parte significativa de suas rotinas a treinamentos de força, estabilidade, mobilidade e condicionamento, demonstrando que o desempenho dentro dos campos começa muito antes da primeira tacada. O fortalecimento dos grupos musculares corretos pode representar não apenas melhores resultados, mas também mais conforto, segurança e prazer durante a prática da modalidade.

Sobre a CBGolfe

A Confederação Brasileira de Golfe é a entidade responsável pela organização, regulamentação e desenvolvimento do golfe no Brasil.

Filiada ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) e às principais entidades internacionais da modalidade, a CBGolfe atua na promoção do esporte em diferentes frentes, do alto rendimento à formação de novos atletas, além de fomentar iniciativas de inclusão, capacitação e crescimento sustentável da modalidade no país.

A entidade organiza competições nacionais, rankings oficiais e programas de desenvolvimento técnico, com foco especial no fortalecimento do golfe infantojunvenil, feminino e profissional.

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