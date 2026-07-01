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Comportamento | Notícia

Você está treinando errado? 5 sinais podem indicar que sim

Dor constante, falta de evolução e cansaço excessivo estão entre os indícios de que seu treino pode não estar trazendo os resultados esperados

Por Alice Lins Publicado em 01/07/2026 às 18:28
Imagem de uma mulher treinando em uma academia
Imagem de uma mulher treinando em uma academia - Reprodução/Pexels

Clique aqui e escute a matéria

Começar uma rotina de exercícios é um passo importante para cuidar da saúde, mas apenas frequentar a academia ou praticar uma atividade física regularmente não garante resultados.

A forma como os exercícios são executados, a intensidade escolhida e até o tempo de recuperação entre as sessões fazem toda a diferença. Quando algum desses fatores está inadequado, o corpo costuma dar sinais de que algo precisa ser ajustado.

Treinar de maneira incorreta não significa apenas realizar um movimento com a postura errada. Também envolve exagerar na carga, não respeitar os limites do organismo, deixar de descansar ou seguir um planejamento incompatível com o próprio objetivo. Ignorar esses detalhes pode aumentar o risco de lesões e comprometer o desempenho.

5 sinais que podem indicar que seu treino precisa de ajustes

1. Você sente dor durante ou após os exercícios

É normal sentir um leve desconforto muscular após um treino mais intenso, principalmente quando um novo exercício é introduzido. No entanto, dores fortes, persistentes ou localizadas nas articulações não devem ser ignoradas.

Esse tipo de sintoma pode indicar execução inadequada dos movimentos, excesso de carga ou até o início de uma lesão.

2. Os resultados não aparecem

Você treina há semanas ou meses, mas percebe que a força, o condicionamento físico ou a composição corporal permanecem praticamente iguais?

A falta de evolução pode estar relacionada a diversos fatores, como volume inadequado de treino, intensidade insuficiente, técnica incorreta ou ausência de progressão nos exercícios.

3. O cansaço nunca passa

Sentir fadiga logo após um treino é esperado. O problema surge quando o cansaço permanece por dias, acompanhado de queda no rendimento, dificuldade para dormir ou falta de disposição até para atividades simples.

Esses sinais podem indicar que o organismo não está conseguindo se recuperar adequadamente entre uma sessão e outra.

4. Você perde a técnica para levantar mais peso

Aumentar a carga sem conseguir manter a execução correta é um dos erros mais comuns.

Movimentos compensatórios, postura inadequada e perda de controle durante os exercícios aumentam significativamente o risco de lesões. Em muitos casos, reduzir o peso e priorizar a técnica traz resultados melhores do que insistir em cargas elevadas.

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5. Você vive se lesionando

Lesões frequentes dificilmente acontecem por acaso.

Quando torções, dores musculares intensas ou desconfortos articulares se tornam recorrentes, vale a pena revisar o planejamento do treino, a execução dos movimentos e até o tempo dedicado ao descanso.

O descanso também faz parte do treino

Muitas pessoas acreditam que treinar todos os dias, sem pausas, acelera os resultados. Na prática, o organismo precisa de tempo para recuperar os músculos, adaptar-se aos estímulos e evoluir.

Sono de qualidade, alimentação equilibrada e dias de recuperação são tão importantes quanto a própria atividade física.

A orientação profissional faz diferença

Um treino eficiente deve ser planejado de acordo com a idade, o condicionamento físico, os objetivos e possíveis limitações de cada pessoa. Por isso, contar com a orientação de um profissional de educação física é a melhor forma de garantir que os exercícios sejam executados corretamente e com segurança.

Além de reduzir o risco de lesões, esse acompanhamento permite ajustar cargas, corrigir movimentos e adaptar o treino conforme a evolução.

Mais esforço nem sempre significa melhores resultados

Treinar mais nem sempre é sinônimo de treinar melhor. Em muitos casos, pequenas mudanças na técnica, na intensidade ou na organização dos exercícios são suficientes para melhorar o desempenho e tornar a prática mais segura.

Observar os sinais do próprio corpo e respeitar seus limites é um passo fundamental para alcançar resultados duradouros e manter uma rotina de atividade física saudável.

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    Dor constante, falta de evolução e cansaço excessivo estão entre os indícios de que seu treino pode não estar trazendo os resultados esperados

    Por Alice Lins Publicado em 01/07/2026 às 18:28
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    Imagem de uma mulher treinando em uma academia - Reprodução/Pexels

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    Começar uma rotina de exercícios é um passo importante para cuidar da saúde, mas apenas frequentar a academia ou praticar uma atividade física regularmente não garante resultados.

    A forma como os exercícios são executados, a intensidade escolhida e até o tempo de recuperação entre as sessões fazem toda a diferença. Quando algum desses fatores está inadequado, o corpo costuma dar sinais de que algo precisa ser ajustado.

    Treinar de maneira incorreta não significa apenas realizar um movimento com a postura errada. Também envolve exagerar na carga, não respeitar os limites do organismo, deixar de descansar ou seguir um planejamento incompatível com o próprio objetivo. Ignorar esses detalhes pode aumentar o risco de lesões e comprometer o desempenho.

    5 sinais que podem indicar que seu treino precisa de ajustes

    1. Você sente dor durante ou após os exercícios

    É normal sentir um leve desconforto muscular após um treino mais intenso, principalmente quando um novo exercício é introduzido. No entanto, dores fortes, persistentes ou localizadas nas articulações não devem ser ignoradas.

    Esse tipo de sintoma pode indicar execução inadequada dos movimentos, excesso de carga ou até o início de uma lesão.

    2. Os resultados não aparecem

    Você treina há semanas ou meses, mas percebe que a força, o condicionamento físico ou a composição corporal permanecem praticamente iguais?

    A falta de evolução pode estar relacionada a diversos fatores, como volume inadequado de treino, intensidade insuficiente, técnica incorreta ou ausência de progressão nos exercícios.

    3. O cansaço nunca passa

    Sentir fadiga logo após um treino é esperado. O problema surge quando o cansaço permanece por dias, acompanhado de queda no rendimento, dificuldade para dormir ou falta de disposição até para atividades simples.

    Esses sinais podem indicar que o organismo não está conseguindo se recuperar adequadamente entre uma sessão e outra.

    4. Você perde a técnica para levantar mais peso

    Aumentar a carga sem conseguir manter a execução correta é um dos erros mais comuns.

    Movimentos compensatórios, postura inadequada e perda de controle durante os exercícios aumentam significativamente o risco de lesões. Em muitos casos, reduzir o peso e priorizar a técnica traz resultados melhores do que insistir em cargas elevadas.

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    5. Você vive se lesionando

    Lesões frequentes dificilmente acontecem por acaso.

    Quando torções, dores musculares intensas ou desconfortos articulares se tornam recorrentes, vale a pena revisar o planejamento do treino, a execução dos movimentos e até o tempo dedicado ao descanso.

    O descanso também faz parte do treino

    Muitas pessoas acreditam que treinar todos os dias, sem pausas, acelera os resultados. Na prática, o organismo precisa de tempo para recuperar os músculos, adaptar-se aos estímulos e evoluir.

    Sono de qualidade, alimentação equilibrada e dias de recuperação são tão importantes quanto a própria atividade física.

    A orientação profissional faz diferença

    Um treino eficiente deve ser planejado de acordo com a idade, o condicionamento físico, os objetivos e possíveis limitações de cada pessoa. Por isso, contar com a orientação de um profissional de educação física é a melhor forma de garantir que os exercícios sejam executados corretamente e com segurança.

    Além de reduzir o risco de lesões, esse acompanhamento permite ajustar cargas, corrigir movimentos e adaptar o treino conforme a evolução.

    Mais esforço nem sempre significa melhores resultados

    Treinar mais nem sempre é sinônimo de treinar melhor. Em muitos casos, pequenas mudanças na técnica, na intensidade ou na organização dos exercícios são suficientes para melhorar o desempenho e tornar a prática mais segura.

    Observar os sinais do próprio corpo e respeitar seus limites é um passo fundamental para alcançar resultados duradouros e manter uma rotina de atividade física saudável.

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