O que comer antes de praticar pilates? Confira algumas dicas
A escolha dos alimentos antes da prática pode influenciar o desempenho, o conforto durante os exercícios e a recuperação do organismo
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Embora o pilates seja uma atividade de baixo impacto, isso não significa que a alimentação deva ser deixada de lado. Assim como em qualquer exercício físico, o corpo precisa de energia para realizar os movimentos com qualidade, manter a concentração e aproveitar todos os benefícios da prática.
Fazer escolhas adequadas antes da aula pode contribuir para um melhor desempenho e evitar desconfortos, como sensação de estômago pesado ou queda de energia durante os exercícios.
O que comer antes do pilates depende de fatores como o horário da aula, o tempo disponível entre a refeição e o treino e as necessidades individuais de cada pessoa.
Ainda assim, algumas orientações gerais podem ajudar quem deseja montar uma rotina alimentar equilibrada.
Não pratique em jejum sem orientação
Algumas pessoas preferem fazer exercícios em jejum, especialmente nas primeiras horas da manhã. No entanto, essa estratégia não é indicada para todos.
Dependendo da intensidade da aula e das características do praticante, ficar muitas horas sem comer pode favorecer sintomas como fraqueza, tontura, queda de rendimento e dificuldade de concentração.
Caso exista interesse em treinar em jejum, a decisão deve ser discutida com um nutricionista ou médico.
Dê preferência aos carboidratos
Os carboidratos são a principal fonte de energia para o organismo e costumam ser uma boa opção antes da prática.
Quando houver cerca de uma ou duas horas entre a refeição e a aula, algumas alternativas incluem:
- Pão integral com ovo;
- Iogurte natural com frutas;
- Aveia com banana;
- Tapioca com queijo branco;
- Sanduíche leve com peito de frango.
Essas combinações fornecem energia de forma gradual e ajudam a manter o rendimento durante os exercícios.
Se o tempo for curto, faça um lanche leve
Quando a aula está prestes a começar, refeições muito grandes podem causar desconforto.
Nesses casos, vale optar por alimentos de fácil digestão, como:
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- Banana;
- Maçã;
- Uvas;
- Iogurte;
- Torradas integrais;
- Uma pequena porção de frutas secas.
O ideal é consumir esse lanche entre 30 e 60 minutos antes da prática.
Evite alimentos muito pesados
Pouco antes da aula, é recomendado evitar refeições ricas em gordura, frituras, alimentos ultraprocessados e grandes quantidades de doces.
Esses alimentos costumam ter digestão mais lenta e podem provocar sensação de peso, refluxo ou desconforto abdominal durante os movimentos.
Não esqueça da hidratação
Além da alimentação, manter uma boa hidratação é essencial.
Beber água ao longo do dia ajuda o organismo a funcionar adequadamente e contribui para o desempenho durante a prática. Também é importante repor líquidos após a aula, principalmente em dias mais quentes.
E depois do pilates?
Após o treino, o organismo precisa repor energia e favorecer a recuperação muscular.
Uma refeição equilibrada contendo carboidratos, proteínas e alimentos naturais costuma ser suficiente para atender essa necessidade. Frango, ovos, frutas, arroz, legumes e outras fontes de proteína e carboidrato podem fazer parte desse momento, de acordo com a orientação de um nutricionista.
A alimentação faz parte dos resultados
Mais do que escolher um alimento específico antes da aula, o que realmente faz diferença é manter uma alimentação equilibrada ao longo do dia.
Quando associada à prática regular do pilates, uma boa nutrição contribui para melhorar o desempenho, aumentar a disposição, favorecer a recuperação muscular e potencializar os benefícios da modalidade.
Cada organismo possui necessidades diferentes. Por isso, quem busca objetivos específicos, como emagrecimento, ganho de massa muscular ou melhora do desempenho, pode se beneficiar de um plano alimentar elaborado por um nutricionista.