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Comportamento | Notícia

Dificuldade para relaxar nas férias? 35% dos viajantes não conseguem se desconectar da rotina, aponta pesquisa

Especialista explica por que o cérebro continua em estado de alerta durante o descanso e revela os sinais de que a relação com o trabalho

Por Bianca Tavares Publicado em 01/07/2026 às 10:28
Imagem de uma mulher sentada no sofá preocupada
Imagem de uma mulher sentada no sofá preocupada - Magnific

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As férias costumam ser vistas como o momento ideal para descansar, viajar e recuperar as energias. Na prática, porém, muita gente enfrenta o problema oposto. Mesmo longe do escritório, continua respondendo mensagens, acompanhando e-mails e pensando nas demandas do trabalho.

Esse comportamento é mais comum do que parece. Uma pesquisa da Priority Pass, líder mundial em programas de acesso a salas VIP em aeroportos, realizada com 8.500 pessoas em 11 países, revelou que 35% dos viajantes têm dificuldade para se desconectar da rotina durante as viagens.

O levantamento mostra ainda que 73% se preocupam em perder mensagens quando estão longe do celular, enquanto 67% afirmam ficar mais estressados com o aparelho desligado do que ligado. Os dados reforçam como a hiperconectividade tem dificultado os momentos de descanso.

Segundo Carolina Hanna Chaim, psiquiatra do Hospital Sírio-Libanês, essa dificuldade tem explicações tanto psicológicas quanto fisiológicas. Após longos períodos de estresse e alta demanda, o cérebro passa a funcionar em estado permanente de alerta.

“Respostas crônicas ao estresse aumentam a atividade de regiões cerebrais ligadas à vigilância e à antecipação de ameaças. Quando a pessoa entra em férias, o cérebro não muda automaticamente de ritmo. Ele continua operando como se precisasse responder a demandas urgentes o tempo todo”, explica.

Quando o trabalho se torna parte da identidade

De acordo com a especialista, em muitos casos a dificuldade de relaxar vai além do hábito de trabalhar. O excesso de compromissos pode funcionar como uma forma de evitar questões emocionais.

“O trabalho excessivo pode servir como fuga de questões pessoais e emocionais. Quando as férias chegam, essa barreira desaparece e a pessoa se vê obrigada a lidar consigo mesma, o que pode gerar desconforto e até aumentar a vulnerabilidade ao adoecimento”, afirma Hanna.

Outro fator que contribui para esse cenário é a valorização constante da produtividade. A ideia de estar sempre ocupado acaba sendo associada ao sucesso, enquanto descansar pode provocar sensação de culpa.

“Existe uma pressão permanente para otimizar o tempo, estar disponível e responder rapidamente. Aos poucos, o descanso passa a ser encarado como algo ilegítimo, enquanto o cansaço extremo é normalizado como parte do sucesso”, observa.

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Quando a dificuldade para desligar merece atenção

Segundo a psiquiatra, um dos principais sinais de alerta é a incapacidade de se desconectar mesmo quando não há nenhuma demanda urgente.

“Quando alguém não consegue controlar o impulso de verificar e-mails ou mensagens de trabalho sem necessidade, vale a pena investigar o que está acontecendo. Em alguns casos, isso já afeta relações familiares, sociais e a própria saúde mental.”

Pessoas mais ansiosas, perfeccionistas e com alto nível de autocobrança costumam apresentar maior dificuldade para aproveitar o período de descanso. Insônia, irritabilidade, angústia persistente e aumento de comportamentos compulsivos relacionados ao uso de telas, alimentação, álcool ou jogos também merecem atenção.

“Se as férias são acompanhadas por sofrimento emocional intenso ou piora de comportamentos compulsivos, a busca por ajuda profissional pode ser necessária”, afirma.

Como ajudar o cérebro a realmente descansar

A especialista explica que não existe uma única forma de relaxar. O mais importante é investir em atividades que tragam prazer e bem-estar, sem transformar o lazer em mais uma obrigação.

“No início existe estranhamento, mas os benefícios costumam aparecer rapidamente. O cérebro precisa reaprender que nem toda notificação exige uma resposta imediata. Descansar não é sinal de fraqueza nem perda de produtividade, mas uma condição fundamental para que o organismo se recupere, preserve a saúde mental e continue funcionando de forma saudável”, conclui Hanna.

Hábitos que podem facilitar o descanso nas férias

  1. Desacelerar gradualmente nos dias que antecedem as férias.
  2. Evitar transformar o período de descanso em uma agenda cheia de compromissos.
  3. Reduzir o consumo de cafeína e outros estimulantes.
  4. Reservar momentos longe do celular e das notificações.
  5. Manter a prática de atividades físicas leves, como caminhadas.
  6. Investir em atividades prazerosas, como leitura, música, meditação ou massagens.
  7. Encarar o descanso como uma necessidade para a saúde, e não como falta de produtividade.

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