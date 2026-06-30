Peso do corpo: Entenda o que é calistenia e como começar em casa

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Especialista explica as vantagens da modalidade em relação à academia e revela os itens simples para dar o primeiro passo hoje; veja.

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Se você está cansado da rotina dos aparelhos de musculação ou busca uma alternativa prática para se exercitar sem sair de casa, a calistenia pode ser a resposta. Mas, afinal, o que é esse método que conquista cada vez mais adeptos e como ele funciona na prática?

O profissional de Educação Física e Pesquisador, Victor Lima, define a modalidade:

"A calistenia é um método de treinamento físico onde o praticante se utiliza do seu peso corporal como sobrecarga para a realização dos exercícios. A calistenia serve como um método de treino visando o desenvolvimento da força e resistência muscular do atleta, sobretudo através de contrações chamadas de isométricas, nas quais o músculo, apesar de estar se contraindo, ele não varia em comprimento, por exemplo, quando empurramos uma parede, fazemos força, mas nem a parede nem nós nos movimentamos.", explica.

Calistenia x Academia: Qual a principal vantagem?



A escolha entre as duas modalidades depende diretamente do que você busca para o seu corpo.

Segundo o pesquisador, o treino de calistenia foca no ganho de capacidades físicas, funcionando também como um esporte onde o praticante busca "melhorar a sua performance na modalidade, se tornando capaz de realizar movimentos mais difíceis com maior facilidade e qualidade no movimento".

Por outro lado, a academia oferece um leque mais amplo. Para quem está na dúvida, Victor Lima traz uma recomendação importante:

"Uma sugestão seria pensar qual ou quais os principais objetivos em engajar em determinado programa de exercício físico, sendo o trabalho em academia mais indicado para indivíduos iniciantes em ambas as modalidades, assim como para aquelas pessoas que visam uma alteração mais considerável nos níveis de composição corporal, seja ele emagrecimento e/ou hipertrofia muscular, enquanto que a calistenia tem um caráter mais social e competitivo."

Dá para treinar só com o peso do corpo mesmo?



A resposta é sim. O especialista garante que é totalmente possível, mas destaca que isso muda conforme o seu condicionamento avança:

"isso tem uma relação inversamente proporcional como o nível de treinamento do indivíduo, com o peso corporal sendo uma sobrecarga maior para atletas iniciantes, quando comparado a atletas avançados". Para continuar evoluindo sem precisar de pesos, o segredo está em mudar outras partes do treino, manipulando o "número de séries e exercícios, tempo de descanso entre os estímulos".

O que você precisa ter em casa para começar?



Para quem quer começar hoje, a estrutura necessária é mínima. Você pode utilizar o próprio chão de casa para executar movimentos básicos e eficientes como flexões de braço, pranchas e abdominais.

Conforme o corpo se acostuma, a evolução também é simples:

"Uma possível progressão do treinamento pode ser a utilização de bancos ou cadeiras para movimentos mais complexos, como o chamado tríceps banco, paralelas, entre outros exercícios", explica Victor. Porém, ele faz um alerta: ao atingir um nível avançado, o atleta naturalmente precisará buscar novos implementos para ampliar a gama de exercícios.