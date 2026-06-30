O treino ideal para quem tem pouco tempo e quer sair do sedentarismo
Mesmo com apenas alguns minutos por dia, é possível criar o hábito de se exercitar, ganhar condicionamento e melhorar a saúde de forma gradual
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A falta de tempo costuma aparecer entre as principais justificativas para adiar o início de uma rotina de exercícios. Entre o trabalho, os estudos, os compromissos familiares e a correria do dia a dia, muitas pessoas acreditam que só vale a pena praticar atividade física se conseguirem dedicar uma hora inteira ao treino.
No entanto, essa ideia está longe da realidade. Para quem está deixando o sedentarismo para trás, sessões curtas e consistentes podem ser muito mais eficazes do que treinos longos feitos apenas de vez em quando. O mais importante nessa fase não é a intensidade, mas a criação de um hábito sustentável.
Movimentar o corpo regularmente ajuda a fortalecer músculos e articulações, melhora o condicionamento físico, favorece o controle do peso e reduz o risco de diversas doenças crônicas. Aos poucos, o organismo se adapta e torna os exercícios cada vez mais naturais na rotina.
Quem passa muito tempo sem praticar atividade física deve evitar começar com treinos muito intensos. Exagerar logo nas primeiras semanas aumenta o risco de dores, lesões e até da desistência precoce.
O ideal é estabelecer metas realistas, respeitando os limites do próprio corpo e aumentando a intensidade de forma gradual.
Como pode ser um treino rápido
Uma sessão de aproximadamente 20 minutos já pode oferecer benefícios importantes para quem está iniciando.
Aquecimento (3 a 5 minutos)
Comece com caminhada leve no lugar, movimentos circulares dos braços, rotações do tronco e elevação alternada dos joelhos para preparar as articulações e aumentar a circulação.
Parte principal (12 minutos)
Realize cada exercício durante 40 segundos e descanse 20 segundos antes do próximo. Repita o circuito duas vezes.
- Agachamento livre;
- Flexão de braço na parede ou apoiada em um banco;
- Marcha com elevação dos joelhos;
- Afundo alternado, respeitando o limite individual;
- Prancha com apoio dos joelhos, se necessário;
- Polichinelo adaptado ou caminhada acelerada no lugar.
Desaceleração (3 minutos)
Finalize com alongamentos para pernas, costas, peitoral e ombros, além de respirações profundas para reduzir gradualmente a frequência cardíaca.
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O corpo responde rapidamente
Mesmo nas primeiras semanas, quem mantém uma rotina consistente costuma perceber mudanças importantes, como melhora da disposição, redução do cansaço nas tarefas diárias, mais mobilidade e aumento gradual da força muscular.
Com o tempo, o treino pode ganhar novos exercícios e maior intensidade, sempre respeitando a evolução individual.
Pequenos passos fazem diferença
Sair do sedentarismo não exige equipamentos sofisticados nem horas disponíveis na agenda. O primeiro passo é simplesmente começar. Reservar cerca de 20 minutos alguns dias da semana já representa um avanço importante para a saúde.
À medida que o hábito se fortalece, torna-se mais fácil aumentar o tempo de treino e explorar novas modalidades.
O mais importante é entender que a constância vale mais do que a perfeição: um treino curto feito regularmente tende a trazer resultados muito mais duradouros do que sessões intensas realizadas apenas esporadicamente.