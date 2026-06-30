Mobilidade virou tendência: veja por que você deveria começar hoje
Exercícios simples ajudam a melhorar os movimentos do corpo, prevenir dores, aumentar o desempenho físico e facilitar as atividades do dia a dia
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Durante muito tempo, a mobilidade foi vista como uma prática restrita a atletas ou pessoas que frequentavam academias.
Nos últimos anos, porém, ela ganhou espaço nas redes sociais, em programas de treinamento e até nas recomendações de profissionais da saúde. O motivo é simples: manter as articulações capazes de se mover com eficiência faz diferença não apenas no desempenho esportivo, mas também na qualidade de vida.
Mais que apenas conseguir tocar os pés ou realizar alongamentos impressionantes, trabalhar a mobilidade significa desenvolver movimentos amplos, controlados e sem dor.
Esse cuidado contribui para que o corpo funcione de maneira mais eficiente, reduzindo limitações e facilitando tarefas cotidianas como levantar da cadeira, subir escadas, carregar compras ou brincar com os filhos.
Afinal, o que é mobilidade?
Mobilidade é a capacidade de uma articulação realizar movimentos com boa amplitude, estabilidade e controle muscular. Ela depende de fatores como força, flexibilidade, coordenação e equilíbrio.
Diferentemente do alongamento tradicional, que busca aumentar a flexibilidade muscular, os exercícios de mobilidade envolvem movimentos ativos que estimulam músculos, tendões e articulações ao mesmo tempo.
Quais são os benefícios?
Praticar exercícios de mobilidade regularmente pode trazer diversas vantagens para o corpo, entre elas:
- Redução da rigidez muscular e articular;
- Melhora da postura;
- Maior facilidade para realizar movimentos do dia a dia;
- Prevenção de dores e lesões;
- Aumento do equilíbrio e da coordenação motora;
- Melhor desempenho em atividades físicas como musculação, corrida, pilates e esportes.
Além disso, pessoas que passam muitas horas sentadas costumam sentir grande diferença após incluir alguns minutos de mobilidade na rotina.
Não é preciso muito tempo
Um dos motivos que fizeram a mobilidade ganhar popularidade é a praticidade. Sessões de apenas 10 a 15 minutos já podem ser suficientes para promover benefícios quando realizadas com frequência.
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Os exercícios podem ser feitos em casa e, na maioria dos casos, dispensam equipamentos.
Alguns exemplos incluem:
- Rotação de pescoço e ombros;
- Mobilidade da coluna;
- Rotação dos quadris;
- Alongamentos dinâmicos das pernas;
- Movimentos para tornozelos e punhos.
Quem deve praticar?
A resposta é simples: praticamente todo mundo.
Jovens, adultos, idosos e até pessoas que já treinam regularmente podem se beneficiar. A mobilidade complementa outras modalidades de exercício e ajuda o corpo a se movimentar de forma mais eficiente e segura.
Para quem sente dores frequentes ou possui alguma limitação física, a recomendação é procurar orientação de um fisioterapeuta ou profissional de educação física antes de iniciar uma rotina de exercícios.
Um investimento para o futuro
A mobilidade não é apenas uma tendência das redes sociais. Trata-se de uma prática que pode contribuir para preservar a autonomia e a funcionalidade do corpo ao longo dos anos.
Inserir alguns minutos de exercícios na rotina pode parecer um pequeno hábito, mas representa um investimento importante para manter a liberdade de movimento, prevenir desconfortos e melhorar a qualidade de vida em qualquer fase da vida.