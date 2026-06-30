Do zero ao resultado: Como o sedentário pode começar na calistenia
Profissional de Educação Física revela cuidados com a idade, o caminho para evitar lesões e o tempo necessário para notar mudanças no corpo.
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Começar um novo esporte quando se passou muito tempo parado pode gerar insegurança e medo de lesões.
Na calistenia, por ser um treino que exige força, muitas pessoas se perguntam se há uma idade limite ou por onde um verdadeiro sedentário deve começar para ter resultados reais sem se machucar.
De acordo com o pesquisador e profissional de Educação Física Victor Lima, o método é democrático: "Não existe uma idade específica para iniciar a prática da calistenia, porém, podem existir algumas limitações a depender da idade".
Ele explica que crianças que praticam o método não terão a mesma hipertrofia de um adulto porque, antes da puberdade, possuem níveis mais baixos de hormônios como a testosterona.
Já na terceira idade, o cenário exige atenção redobrada: "uma vez que pessoas idosas tendem a perder massa muscular no decorrer dos anos, assim como apresentar perda no tecido ósseo, podendo levar a quadros de osteopenia e osteoporose, exigindo um cuidado maior ao iniciar na modalidade, apesar dos diversos benefícios oferecidos por ela".
O ponto de partida para o sedentário
Se você está completamente inativo fisicamente, não precisa ter medo de treinar. O especialista garante que o início é totalmente viável, "desde que sejam respeitados os seus limites e condições físicas atuais".
Para não sobrecarregar as articulações e evitar lesões, a estratégia deve focar em movimentos de base estrutural:
"Exercícios simples, que seguem os princípios da calistenia podem ser incorporados ao treino de um indivíduo iniciante, como pranchas, flexões de braço, entre outros".
Em quanto tempo aparecem os resultados?
Para não desanimar e abandonar o processo no começo, é preciso alinhar as expectativas com a realidade biológica do corpo. Victor Lima revela que os ganhos acontecem em duas janelas de tempo bem claras:
"A primeira se refere ao nível de força muscular, que aparecem em períodos em torno de 4 semanas; já a segunda janela, que se refere à hipertrofia muscular, aparece um pouco mais tarde, sendo mais perceptível após períodos aproximados a 12 semanas de treino."
Para garantir a constância necessária até que essas adaptações visíveis apareçam no espelho, o pesquisador conclui com um conselho valioso:
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"É de suma importância que um indivíduo se mantenha em atividade por períodos suficientes para que sejam vistas tais adaptações positivas, e para isso, buscar atividades que tragam um prazer para além da mudança na composição corporal é crucial para a permanência do indivíduo no programa de treinamento escolhido", finaliza.