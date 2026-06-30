Derreter gordura: Calistenia ajuda a perder a barriga? Descubra

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Pesquisador analisa o impacto dos treinos com peso do corpo no emagrecimento e aponta qual a melhor estratégia para secar o abdômen.

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Uma das maiores metas de quem inicia uma atividade física é eliminar a gordura localizada na região do abdômen. Com o crescimento da calistenia, uma dúvida se tornou comum: esse tipo de treino é eficiente para perder barriga?

De acordo com o profissional de Educação Física e Pesquisador Victor Lima, a calistenia funciona como qualquer outro esporte no quesito queima de gordura: ela eleva o gasto energético e constrói massa magra, o que acelera o metabolismo geral.

No entanto, o especialista desmistifica uma crença muito comum:

"Diferentemente do que se pensa no senso comum, não existe perda de gordura localizada em regiões do corpo como a barriga, por exemplo, diferente de um treino de hipertrofia, por exemplo. De forma prática, vamos imaginar que um indivíduo faz um exercício com foco no braço, sendo assim, com o tempo, os músculos do braço devem crescer, porém isso não garante que ele também perderá a gordura localizada no braço. Assim, se eu quero perder barriga, eu devo, inicialmente, focar em um maior gasto calórico, para que o organismo utilize uma maior quantidade de gordura como fonte de energia, levando, assim, ao emagrecimento", reforça.

Corrida, musculação ou calistenia: O que escolher para secar?



Se o foco principal da sua rotina é a perda da gordura abdominal, a melhor resposta não está em escolher apenas uma modalidade isolada, mas sim na inteligência de combiná-las.

Victor Lima aponta que o exercício ideal para o emagrecimento precisa reunir fatores específicos: acionar grandes grupos musculares, usar a gordura como combustível, gerar ganho de massa muscular e prolongar a queima de calorias mesmo após o treino. Ao analisar as opções, o pesquisador conclui:

"Musculação e calistenia podem utilizar grandes grupos musculares e estimular o crescimento do músculo, já a corrida tem um maior gasto energético no momento da atividade, como também é capaz de potencializar o consumo de gordura como fonte de energia. Logo, a combinação entre esses diferentes tipos de exercício, juntamente com uma dieta ajustada para a perda de peso, aparece como a estratégia mais eficaz para esse objetivo."