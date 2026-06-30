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Comportamento | Notícia

6 benefícios do pilates que vão muito além da flexibilidade

A prática fortalece o corpo, melhora a postura, reduz dores e promove bem-estar físico e mental, conquistando adeptos de todas as idades.

Por Alice Lins Publicado em 30/06/2026 às 21:04
Imagem de duas pessoas treinando
Imagem de duas pessoas treinando - Reprodução/Pexels

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Quando se fala em pilates, muita gente pensa imediatamente em alongamentos e movimentos que aumentam a flexibilidade. Embora essa seja uma das vantagens da modalidade, ela está longe de ser a única.

Criado para promover o equilíbrio entre corpo e mente, o pilates oferece uma série de benefícios que impactam diretamente a saúde, a qualidade de vida e até o desempenho nas atividades do dia a dia.

Por trabalhar força, controle, respiração e consciência corporal ao mesmo tempo, a prática é indicada para pessoas de diferentes idades e níveis de condicionamento físico.

Com acompanhamento adequado e regularidade, os resultados costumam aparecer tanto na forma como o corpo se movimenta quanto na disposição para enfrentar a rotina.

1. Fortalece a musculatura profunda

Um dos principais diferenciais do pilates é o fortalecimento do chamado "core", conjunto de músculos que inclui abdômen, lombar, pelve e quadris.

Esses músculos são responsáveis por estabilizar a coluna e melhorar o equilíbrio do corpo durante os movimentos, reduzindo a sobrecarga em outras regiões.

2. Melhora a postura

Muitas dores nas costas estão relacionadas a hábitos posturais inadequados e ao enfraquecimento muscular.

Como o pilates trabalha alinhamento corporal e fortalecimento dos músculos estabilizadores, a prática contribui para corrigir desvios posturais e tornar os movimentos mais eficientes.

3. Ajuda a aliviar dores

Pessoas que convivem com dores na lombar, pescoço ou ombros frequentemente encontram no pilates um importante aliado.

Os exercícios promovem fortalecimento, aumento da mobilidade e melhora da estabilidade das articulações, fatores que ajudam a reduzir desconfortos quando realizados com orientação profissional.

4. Desenvolve equilíbrio e coordenação

Os movimentos exigem concentração e controle, estimulando o equilíbrio, a coordenação motora e a percepção do próprio corpo.

Esses benefícios são importantes em todas as fases da vida, especialmente para idosos, já que contribuem para reduzir o risco de quedas.

5. Melhora a respiração e reduz o estresse

A respiração é um dos pilares do pilates. Durante toda a aula, ela é sincronizada com os movimentos, favorecendo maior oxigenação do organismo e promovendo sensação de relaxamento.

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Essa combinação ajuda a aliviar tensões acumuladas e pode contribuir para reduzir os níveis de estresse e ansiedade.

6. Aumenta a qualidade de vida

Ao fortalecer o corpo, melhorar a mobilidade, favorecer a postura e reduzir dores, o pilates facilita tarefas simples do cotidiano, como subir escadas, carregar objetos, levantar da cadeira ou permanecer muito tempo em pé.

Com o tempo, muitas pessoas relatam mais disposição, autonomia e bem-estar para realizar suas atividades diárias.

Os benefícios aparecem com a prática constante

Assim como acontece em outras modalidades, os resultados do pilates dependem da regularidade. Não é necessário treinar todos os dias, mas manter uma rotina consistente faz toda a diferença para que o corpo desenvolva força, estabilidade e controle dos movimentos.

Além disso, os exercícios podem ser adaptados conforme a idade, os objetivos e as necessidades de cada praticante, tornando o pilates uma opção acessível para quem busca uma atividade física completa.

Muito mais que alongamento

Embora a flexibilidade seja um dos benefícios mais conhecidos do pilates, seus efeitos vão muito além.

A modalidade promove fortalecimento muscular, melhora da postura, alívio de dores, desenvolvimento do equilíbrio e mais consciência corporal, mostrando que cuidar do corpo não significa apenas ganhar amplitude de movimento, mas também investir em saúde e qualidade de vida a longo prazo.

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