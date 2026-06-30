5 sinais de que está na hora de começar a praticar pilates
Dores frequentes, má postura e falta de mobilidade estão entre os indícios de que a modalidade pode fazer diferença na sua qualidade de vida
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O corpo costuma dar sinais quando algo não vai bem. Aquela dor nas costas que aparece no fim do expediente, a dificuldade para manter uma boa postura ou a sensação de rigidez ao levantar da cama podem parecer apenas consequências da rotina, mas também indicam que é hora de investir em mais movimento.
Nesse contexto, o pilates surge como uma das modalidades mais recomendadas por profissionais de saúde por trabalhar força, mobilidade, equilíbrio e consciência corporal de forma integrada.
Com exercícios adaptáveis para diferentes idades e níveis de condicionamento físico, a prática ajuda a fortalecer a musculatura, melhorar o alinhamento do corpo e aumentar a qualidade de vida. Se você se identifica com alguns dos sinais abaixo, talvez seja o momento ideal para conhecer a modalidade.
1. Você sente dores nas costas com frequência
Desconfortos na região lombar, cervical ou entre as escápulas são comuns em quem passa muitas horas sentado ou em pé.
O pilates fortalece os músculos responsáveis pela estabilização da coluna e melhora a distribuição das cargas sobre o corpo, ajudando a aliviar dores e prevenir novos episódios quando praticado com orientação profissional.
2. Sua postura piorou nos últimos anos
O hábito de olhar constantemente para o celular ou trabalhar em frente ao computador favorece alterações posturais.
Se você percebe os ombros projetados para frente, a cabeça inclinada ou dificuldade para permanecer com a coluna alinhada, o pilates pode ajudar a desenvolver consciência corporal e fortalecer os músculos que sustentam uma boa postura.
3. Você se sente rígido ao se movimentar
Levantar da cama, abaixar para pegar um objeto ou subir escadas não deveriam causar tanta dificuldade.
Quando esses movimentos passam a exigir mais esforço, pode ser um sinal de redução da mobilidade e da flexibilidade. O pilates trabalha movimentos controlados que ajudam a recuperar a amplitude das articulações sem impactos.
4. Você perdeu força e equilíbrio
A dificuldade para carregar compras, levantar da cadeira ou manter o equilíbrio em determinados movimentos também merece atenção.
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A modalidade fortalece o chamado "core", região que engloba abdômen, lombar e pelve, além de estimular coordenação motora e estabilidade, importantes para a prevenção de quedas e lesões.
5. O estresse faz parte da sua rotina
Embora seja uma atividade física, o pilates também oferece benefícios para a saúde mental.
Como os exercícios são sincronizados com a respiração, muitas pessoas relatam sensação de relaxamento, melhora da concentração e redução das tensões acumuladas ao longo do dia.
Nunca é tarde para começar
Uma das maiores vantagens do pilates é sua capacidade de adaptação. Os exercícios podem ser ajustados conforme a idade, o condicionamento físico, os objetivos e até possíveis limitações de cada praticante.
Por isso, a modalidade atende desde jovens que desejam melhorar o desempenho em outras atividades físicas até idosos que buscam preservar a autonomia e a qualidade de vida.
Ouça os sinais do seu corpo
Conviver com dores, limitações ou desconfortos não deve ser encarado como algo normal. Quanto antes essas mudanças forem percebidas, maiores são as chances de prevenir problemas futuros e recuperar a funcionalidade do corpo.
Se você se identificou com um ou mais desses sinais, talvez este seja o momento de considerar o pilates como parte da sua rotina. Com acompanhamento de um profissional qualificado e prática regular, a modalidade pode contribuir para um corpo mais forte, equilibrado e preparado para as atividades do dia a dia.